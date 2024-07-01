2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Кронштадту: индивидуальная экскурсия
Необычная прогулка по Кронштадту с акцентом на детали истории. Посетите форт на баркасе и завершите день в бане
Начало: В Кронштадте у музыкального фонтана
Расписание: Все доступные даты проведения экскурсии отображаются в календаре.
28 июл в 15:00
5 авг в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
29 июл в 11:00
5 авг в 11:00
1 100₽ за человека
1 час
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
27 июл в 12:00
28 июл в 12:00
850₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 июля 2024Спасибо, все понравилось! Интересная экскурсия от гида, сотрудники вежливые и внимательные, красивый маршрут.
- ММаксим2 июля 2023Прогулка по КронштадтуИрина оказалась очень эрудированным гидом и интересным рассказчиком. Рекомендую
- ДДмитрий26 июня 2023Прогулка по КронштадтуИрина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Толбухин маяк»
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