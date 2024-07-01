Толбухин маяк – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Толбухин маяк» в Кронштадте, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Прогулка по Кронштадту
Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Кронштадту: индивидуальная экскурсия
Необычная прогулка по Кронштадту с акцентом на детали истории. Посетите форт на баркасе и завершите день в бане
Начало: В Кронштадте у музыкального фонтана
Расписание: Все доступные даты проведения экскурсии отображаются в календаре.
28 июл в 15:00
5 авг в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Кронштадтский рейд: морская прогулка
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Кронштадтский рейд: историческое путешествие по морским крепостям
Погрузитесь в морскую историю Кронштадта, открывая величественные форты и маяки в рамках захватывающей экскурсии
Начало: Кронштадт, Макаровская улица дом 2АУ
29 июл в 11:00
5 авг в 11:00
1 100 за человека
Групповая экскурсия по форту Риф
Пешая
1 час
Билеты
Групповая экскурсия по форту Риф
Начало: Г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, 74 лит А
Расписание: Форт РИФ открыт для посещения по будням — 12:00-22:00, сб., вс. — 11:00-22:00.
27 июл в 12:00
28 июл в 12:00
850 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 июля 2024
    Кронштадтский рейд: морская прогулка
    Спасибо, все понравилось! Интересная экскурсия от гида, сотрудники вежливые и внимательные, красивый маршрут.
  • М
    Максим
    2 июля 2023
    Прогулка по Кронштадту
    Ирина оказалась очень эрудированным гидом и интересным рассказчиком. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    26 июня 2023
    Прогулка по Кронштадту
    Ирина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Толбухин маяк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Кронштадту
  2. Кронштадтский рейд: морская прогулка
  3. Групповая экскурсия по форту Риф
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Владимирский собор
  7. Итальянский дворец
  8. Петровский парк
  9. Форт Александр
  10. Форт Павел
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Толбухин маяк" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Толбухин маяк», 34 ⭐ отзыва, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам