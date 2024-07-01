Спасибо, все понравилось! Интересная экскурсия от гида, сотрудники вежливые и внимательные, красивый маршрут.

Д Дмитрий

Прогулка по Кронштадту

Ирина очень душевный человек и хороших экскурсовод. Прошли пешком по всем интересным местам Кронштадта и узнали много нового про вроде бы известные вещи и людей. Спасибо!