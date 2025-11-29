Описание квестаОтечество в опасности! Нужно проверить боеготовность всех береговых укреплений нашего города! На рубеже XIX-XX веков подходы к Кронштадту охраняли множество фортов и батарей. Хотя за 100 лет многие из них пришли в негодность, некоторые еще подлежат восстановлению. Проверить их состояние и боевую готовность вам предстоит в ходе этого квеста. Нужно выяснить, какие орудия и техника находятся в комплексе мортирных батарей Кронштадта и какие укрепления могут быть использованы в случае военной опасности. Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Вы посетите 4 мортирных батареи Кронштадта, узнаете новые факты из истории их строительства и использования. Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Попробуйте себя в роли разведчиков! Готовьтесь потренировать память и проявить смекалку. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Коммунистическая улица
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
