«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Представьте, что Кронштадт не просто город, а целая книга историй, ждущих, чтобы их прочитали.
«Миссия - разгадать Кронштадт» - это не просто экскурсия, а настоящее приключение для детей и взрослых. Вас читать дальшеуменьшить
ждет погружение в историю города, где каждый уголок хранит свои тайны.
Вы станете участниками квеста, где задания приведут вас к секретам Кронштадта, скрытым от обычных путешественников.
Собирая части карты, вы не только узнаете, как менялся город при разных Романовых, но и попробуете себя в роли матросов-сигнальщиков, используя семафорную азбуку.
Ваш маршрут пройдет мимо Гостиного двора, Петровского дока, Аллеи адмиралов и других знаковых мест, включая Никольский Морской собор. Завершится ваше приключение у финальной точки, где вас ждет заслуженный приз. Эта экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет, а также школьным группам.
Подарите себе и своим близким не просто прогулку, а настоящее приключение, полное открытий и впечатлений
Лучшее время для квеста в Кронштадте - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и в начале весны, с ноября по март, прогулки возможны, но из-за холодов и снега могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гостиный двор
Футшток
Петровский док
Памятник Петру I
Аллея адмиралов
Якорная площадь
Памятник Макарову
Чугунная мостовая
Никольский Морской собор
Парк «Патриот»
Описание квеста
Занимательный квест
🚩 Итак, вы на острове Котлин. Ваша задача — изучить хоть и небольшой, но полный исторического наследия центр Кронштадта. Чтобы не потеряться, нужна карта. Вам предстоит собрать ее по частям, разгадывая загадки, решая кроссворд, выполняя задания на внимательность и не только. Вы почувствуете себя матросами-сигнальщиками на флоте и передадите сообщение с помощью семафорной азбуки с флажками. Ура, карта составлена! Осталось дойти до финальной точки маршрута и получить приз за смекалку.
Что вы увидите и узнаете
⛵Как менялся Кронштадт при разных Романовых? Где найти линейку для измерения уровня воды? Как ремонтировали судна в Петровских доках и куда смотрит сам Петр со своего постамента? Вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы, не стесняйтесь задавать!
Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:
Гостиный двор
Футшток
Петровский док
Памятник Петру I
Аллея адмиралов
Якорная площадь
Памятник Макарову
Чугунная мостовая
Никольский Морской собор И, если останется время, заглянем в парк «Патриот».
Организационные детали
Экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет.
Как проходит экскурсия
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия может быть проведена для группы до 8 человек
Передвигаемся пешком или на вашем авто
Подходит для школьных групп и групп от 8 человек, условия обсуждаются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Кронштадт, у Футштока, рядом с Синим мостом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1279 туристов
Здравствуйте. Я родился и вырос в Петербурге. Моя любовь к истории, путешествиям и чтению переросла в работу гидом. Провожу экскурсии в разном формате и делаю это нескучно:)
Люблю показывать необычные локации читать дальшеуменьшить
и помогаю делать хорошие фотографии. Считаю, что экскурсия не должна быть похожа на занудный поход в антикварный магазин с большим количеством утомляющей информации. Предпочитаю экскурсионный формат с увлекательными историческими фактами и народным фольклором. Провожу экскурсии вместе со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо за экскурсию -квест Подошло всем и детям разновозрастным и их родителям. Узнали много интересных деталей. Проверили свои знания. Весело и приятно провели в ремя в компании экскурсовода Натальи. Рекомендуем!
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Анастасия
Взрослым участникам все понравилось) Ребенок не слишком заинтересовался, но он в принципе не фанат экскурсий
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Анна
То, что нужно если вы путешествуете с подростком Гид Наталья все 2 часа удерживала внимание ребенка (дочь, 14 лет), рассказывала понятным языком непосредственно ребенку, задавала наводящие вопросы чтобы быть в читать дальшеуменьшить
диалоге. + по ходу были небольшие задания, которые мы разгадывали всей семьёй. Для нас было плюсом, что Наталья рассказывает и общается в спокойной манере без излишннй экспрессии, поэтому за два часа дочка совсем не устала. Прогулка прошла легко и интересно Наталью очень рекомендую
Дмитрий
Ответ организатора:
Анна, спасибо за обратную связь! Каждый раз мы стараемся ориентироваться именно на детей, поэтому значительно пополнили арсенал игровых активностей Рады что вы получили удовольствие и при этом отдохнули
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Максим
На экскурсию пришли большой школьной группой, но благодаря экскурсоводу Дмитрию познакомились с городом и остались очень впечатлены и довольны! Был активно вовлечен в экскурсию, отвечал на все вопросы и не жалел времени на нас! Спасибо за профессионализм и знакомство с Кронштадтом!
Дмитрий
Ответ организатора:
Максим, спасибо за ваш отзыв Гулять с большой группой всегда интересно Рад что вы успели везде, где хотели Будем рады видеть вас снова
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Н
Наталья
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за интересную подачу информации и безграничное терпение!
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Азизова
Экскурсия была организована для ребенка, очень понятно и структурно! Спасибо большое экскурсоводу Наталье!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв! Мы работаем ради таких моментов) Нам тоже приятно
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