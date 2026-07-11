Лучшее время для квеста в Кронштадте - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а также меньше вероятность дождей. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсией, но стоит быть готовыми к переменчивой погоде. Зимой и в начале весны, с ноября по март, прогулки возможны, но из-за холодов и снега могут быть менее комфортными.

Представьте, что Кронштадт не просто город, а целая книга историй, ждущих, чтобы их прочитали.«Миссия - разгадать Кронштадт» - это не просто экскурсия, а настоящее приключение для детей и взрослых. Вас

ждет погружение в историю города, где каждый уголок хранит свои тайны. Вы станете участниками квеста, где задания приведут вас к секретам Кронштадта, скрытым от обычных путешественников. Собирая части карты, вы не только узнаете, как менялся город при разных Романовых, но и попробуете себя в роли матросов-сигнальщиков, используя семафорную азбуку. Ваш маршрут пройдет мимо Гостиного двора, Петровского дока, Аллеи адмиралов и других знаковых мест, включая Никольский Морской собор. Завершится ваше приключение у финальной точки, где вас ждет заслуженный приз. Эта экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет, а также школьным группам. Подарите себе и своим близким не просто прогулку, а настоящее приключение, полное открытий и впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Занимательный квест

🚩 Итак, вы на острове Котлин. Ваша задача — изучить хоть и небольшой, но полный исторического наследия центр Кронштадта. Чтобы не потеряться, нужна карта. Вам предстоит собрать ее по частям, разгадывая загадки, решая кроссворд, выполняя задания на внимательность и не только. Вы почувствуете себя матросами-сигнальщиками на флоте и передадите сообщение с помощью семафорной азбуки с флажками. Ура, карта составлена! Осталось дойти до финальной точки маршрута и получить приз за смекалку.

Что вы увидите и узнаете

⛵Как менялся Кронштадт при разных Романовых? Где найти линейку для измерения уровня воды? Как ремонтировали судна в Петровских доках и куда смотрит сам Петр со своего постамента? Вас ждут ответы на эти и многие другие вопросы, не стесняйтесь задавать!

Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:

Гостиный двор

Футшток

Петровский док

Памятник Петру I

Аллея адмиралов

Якорная площадь

Памятник Макарову

Чугунная мостовая

Никольский Морской собор

И, если останется время, заглянем в парк «Патриот».

Организационные детали

Экскурсия подойдет семьям с детьми от 7 лет.

Как проходит экскурсия