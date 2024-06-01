Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»

Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Представьте себя настоящим моряком, исследующим Кронштадт в рамках уникальной квест-экскурсии «Почувствуй себя моряком!».

Это не просто экскурсия, а полноценное приключение, где каждый участник становится частью захватывающей истории.

Ваш маршрут пройдет через самые
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значимые достопримечательности города, включая Кронштадтский футшток, Доковый мост, знаменитый Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь.

Вы не только узнаете много нового о городе, его истории и мореплавателях, но и сами сможете почувствовать себя частью этой истории, решая интересные задания, строя маршрут по карте и изучая морскую азбуку.

В конце вас ждет не только новые знания, но и вкусный приз, который станет приятным завершением вашего путешествия.

Этот квест подойдет как взрослым, так и детям, будет интересен группам друзей, коллег, школьникам и студентам. Приготовьтесь к незабываемому приключению, которое оставит яркие воспоминания о Кронштадте

5
12 отзывов

5 причин купить этот квест

  1. 🔍 Увлекательные задания
  2. 📜 Исторические факты
  3. 🌟 Легенды и мифы
  4. 🗺️ Самостоятельное исследование
  5. 🍫 Вкусный приз в конце

Что можно увидеть

  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Наш маршрут будет проходить через центр города, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь.

На квесте вы:

  • Выполните интересные задания
  • Построите маршрут экскурсии по карте города
  • Исследуете самые важные достопримечательности
  • Сможете завязать крепкий морской узел
  • Выучите специальные морские термины
  • Познакомитесь с уникальной азбукой моряков и поговорите на морском языке
  • Найдёте невероятно вкусное сокровище Кронштадта

Вы узнаете:

  • Что связывает Кронштадт с чугунным котлом
  • Где находится дерево с одним ухом и длинным носом
  • Почему Юрий Гагарин назвал город «пупом Земли»
  • Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
  • Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»
  • Какие выдающиеся мореплаватели прославили город

Такой формат знакомства с городом подойдёт всем:

  • взрослым и детям
  • компаниям друзей и коллег
  • школьным группам и студентам

Организационные детали

  • Если вы едете из Санкт-Петербурга, вам подойдут маршруты № 101 и № 101Э (отправление от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
  • Можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек — 500 руб.
  • Маршрут не предполагает посещения кафе. Но в конце путешествия гид обязательно подскажет, где можно подкрепиться.
  • Квест проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
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3
2
1
М
1 июня 2024
Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался
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с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

Илья
31 мая 2024
Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте
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в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥
Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
Антон
26 мая 2024
Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
В
19 мая 2024
Прекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенок прошел всю экскурсию на одном дыхании 👍 Большое спасибо Елене за содержательный и интересный рассказ 🙏🤝
Прекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенокПрекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенокПрекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенокПрекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенокПрекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенок
С
14 мая 2024
Были с детьми 15 и 9 лет. Хотелось обзорную экскурсию по крондштату, но девятилетке два часа классической экскурсии ещё тяжеловато. Поэтому выбрали по сути ту же обзорную но в формате квеста. С заданиями. Всем очень понравилось. Прошло увлекательно и не утомительно.
Были с детьми 15 и 9 лет. Хотелось обзорную экскурсию по крондштату, но девятилетке два часаБыли с детьми 15 и 9 лет. Хотелось обзорную экскурсию по крондштату, но девятилетке два часа
А
14 мая 2024
Получилась прекрасная экскурсия-квест. Спасибо огромное Алексею. Сын 11 лет, да и мы с мужем были полностью погружены в интересное приключение. Все с большим удовольствием принимали участие во всех интерактивах. Два часа пролетели незаметно. Давно мы не попадали на экскурсию с которой не хотелось уходить.
С
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Были с ребёнком 7 лет. Интересно и познавательно детям и взрослым. Замечательные задания и игры. Ребёнок задействован в каждом задании. Спасибо Алексею. Экскурсию рекомендую.
С
1 мая 2024
Нам очень понравилось. Вежливый экскурсовод, отвечает на вопросы, даже задержался - по времени с нами больше провел. Рекомендамс))
М
30 апр 2024
Прекрасная интересная экскурсия! Мы в восторге! Очень познавательно. Два часа пролетели, мы даже не заметили. Рекомендуем и взрослым и детям!
К
24 апр 2024
Нам очень понравилось, рекомендую!!!
Нам очень понравилось, рекомендую!!!
М
10 апр 2024
были на экскурсии с двумя детьми 8 и 11 лет, мальчишкам все очень понравилось)) хорошие и интересные задания, а в конце пути небольшой сувенир)) очень рекомендую данную экскурсию
Е
24 фев 2024
Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя, разгадали кроссворд и ребусы, завязали морские узлы да ещё и получили вкусный приз! Спасибо большое за чудесную познавательную экскурсию. Ребёнок очень доволен.
Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя,

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