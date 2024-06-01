Представьте себя настоящим моряком, исследующим Кронштадт в рамках уникальной квест-экскурсии «Почувствуй себя моряком!».
Это не просто экскурсия, а полноценное приключение, где каждый участник становится частью захватывающей истории.
Ваш маршрут пройдет через самые
Это не просто экскурсия, а полноценное приключение, где каждый участник становится частью захватывающей истории.
Ваш маршрут пройдет через самые
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- 🔍 Увлекательные задания
- 📜 Исторические факты
- 🌟 Легенды и мифы
- 🗺️ Самостоятельное исследование
- 🍫 Вкусный приз в конце
Что можно увидеть
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Морской Никольский собор
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Наш маршрут будет проходить через центр города, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь.
На квесте вы:
- Выполните интересные задания
- Построите маршрут экскурсии по карте города
- Исследуете самые важные достопримечательности
- Сможете завязать крепкий морской узел
- Выучите специальные морские термины
- Познакомитесь с уникальной азбукой моряков и поговорите на морском языке
- Найдёте невероятно вкусное сокровище Кронштадта
Вы узнаете:
- Что связывает Кронштадт с чугунным котлом
- Где находится дерево с одним ухом и длинным носом
- Почему Юрий Гагарин назвал город «пупом Земли»
- Как Кронштадт стал защитником Санкт-Петербурга
- Почему Морской Никольский собор стали называть «Максимкой»
- Какие выдающиеся мореплаватели прославили город
Такой формат знакомства с городом подойдёт всем:
- взрослым и детям
- компаниям друзей и коллег
- школьным группам и студентам
Организационные детали
- Если вы едете из Санкт-Петербурга, вам подойдут маршруты № 101 и № 101Э (отправление от ст. м. «Старая Деревня» и ст. м. «Беговая»), а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
- Можем провести квест для группы до 18 участников. За каждого дополнительного участника свыше 6 человек — 500 руб.
- Маршрут не предполагает посещения кафе. Но в конце путешествия гид обязательно подскажет, где можно подкрепиться.
- Квест проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 140 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом. Приглашаем вас на захватывающие квест-экскурсии! Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
1 июня 2024
Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался
Илья
31 мая 2024
Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте
Антон
26 мая 2024
Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
В
Владимир
19 мая 2024
Прекрасная прогулка по Кронштадту! Экскурсия отлично подойдет для путешественников с детьми. Пожалуй, первый раз, когда ребенок прошел всю экскурсию на одном дыхании 👍 Большое спасибо Елене за содержательный и интересный рассказ 🙏🤝
С
Светлана
14 мая 2024
Были с детьми 15 и 9 лет. Хотелось обзорную экскурсию по крондштату, но девятилетке два часа классической экскурсии ещё тяжеловато. Поэтому выбрали по сути ту же обзорную но в формате квеста. С заданиями. Всем очень понравилось. Прошло увлекательно и не утомительно.
А
Анна
14 мая 2024
Получилась прекрасная экскурсия-квест. Спасибо огромное Алексею. Сын 11 лет, да и мы с мужем были полностью погружены в интересное приключение. Все с большим удовольствием принимали участие во всех интерактивах. Два часа пролетели незаметно. Давно мы не попадали на экскурсию с которой не хотелось уходить.
С
Светлана
2 мая 2024
Экскурсия очень понравилась. Были с ребёнком 7 лет. Интересно и познавательно детям и взрослым. Замечательные задания и игры. Ребёнок задействован в каждом задании. Спасибо Алексею. Экскурсию рекомендую.
С
Станислав
1 мая 2024
Нам очень понравилось. Вежливый экскурсовод, отвечает на вопросы, даже задержался - по времени с нами больше провел. Рекомендамс))
М
Маргарита
30 апр 2024
Прекрасная интересная экскурсия! Мы в восторге! Очень познавательно. Два часа пролетели, мы даже не заметили. Рекомендуем и взрослым и детям!
К
Кира
24 апр 2024
Нам очень понравилось, рекомендую!!!
М
Мария
10 апр 2024
были на экскурсии с двумя детьми 8 и 11 лет, мальчишкам все очень понравилось)) хорошие и интересные задания, а в конце пути небольшой сувенир)) очень рекомендую данную экскурсию
Е
Елена
24 фев 2024
Алексей - прекрасный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город. Мы узнали много нового для себя, разгадали кроссворд и ребусы, завязали морские узлы да ещё и получили вкусный приз! Спасибо большое за чудесную познавательную экскурсию. Ребёнок очень доволен.
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