Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых

Узнать о морской жизни, научиться видеть город и раскрыть часть его тайн
А затем, вооруженные картой и авторским путеводителем, отправитесь по специально построенному маршруту — изучать город самостоятельно.
дек
дек
янв
янв
янв
янв
фев
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|390 ₽
Описание
Что вас ожидает
О Кронштадте — в частном музее
В одном из залов музея будет яркая презентация Кронштадта с освещением задач, которые возлагала Россия на этот маленький город. Только после этого вы поймёте, в какое уникальное место попали.
- Вы познакомитесь с первым кораблём петровского флота, составом экипажа, особенностями его жизни и службы.
- Узнаете, что ел русский матрос, как воевал и когда впервые надел тельняшку.
- Запомните устройство якоря, три главных его конструкции и поймёте, почему на флоте он — символ надежды.
- Также поговорим об особой природе острова Котлин, на котором стоит Кронштадт, вспомним о страшных наводнениях и обсудим, как работает комплекс защитных сооружений по их предотвращению в Петербурге.
Карта путешествия по Кронштадту
В специально оборудованной кают-компании развернём карту города и подробно разберём маршрут, по которому вы сможете отправиться для самостоятельного знакомства с Кронштадтом. Вашими помощниками в пути будут специально разработанная карта и путеводитель с описанием локаций, объектов и пространств путешествия. Также я порекомендую места отдыха и кафе и дам информацию о расположении бесплатных туалетов.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто в Кронштадте первый раз и хочет подготовиться для самостоятельного изучения города и острова в своем ритме, без ограничений во времени. Экскурсия рассчитана на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста. Программа в музее не подойдёт дошкольникам и детям начальной школы.
Организационные детали
- До Кронштадта вам необходимо доехать самостоятельно на машине, такси или общественным транспортом: автобусы 101 и 101 Э от метро Старая деревня или Беговая
- Дополнительных расходов нет, специально разработанная карта маршрута и путеводитель выдаются в подарок каждой семье или индивидуальному участнику
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ул. Восстания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.