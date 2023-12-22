Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых

Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе

Групповая экскурсия в Кронштадте

Узнать о морской жизни, научиться видеть город и раскрыть часть его тайн

Первый корабль Петра, правила морского боя, камбуз, якорь и гальюн — всё это неотъемлемая часть жизни Кронштадта, маленькая страница огромной книги, его истории. Вы посетите необычный частный музей города-стражника, бойца и строителя.

А затем, вооруженные картой и авторским путеводителем, отправитесь по специально построенному маршруту — изучать город самостоятельно.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Ближайшие даты:
22
дек
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет390 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О Кронштадте — в частном музее

В одном из залов музея будет яркая презентация Кронштадта с освещением задач, которые возлагала Россия на этот маленький город. Только после этого вы поймёте, в какое уникальное место попали.

  • Вы познакомитесь с первым кораблём петровского флота, составом экипажа, особенностями его жизни и службы.
  • Узнаете, что ел русский матрос, как воевал и когда впервые надел тельняшку.
  • Запомните устройство якоря, три главных его конструкции и поймёте, почему на флоте он — символ надежды.
  • Также поговорим об особой природе острова Котлин, на котором стоит Кронштадт, вспомним о страшных наводнениях и обсудим, как работает комплекс защитных сооружений по их предотвращению в Петербурге.

Карта путешествия по Кронштадту

В специально оборудованной кают-компании развернём карту города и подробно разберём маршрут, по которому вы сможете отправиться для самостоятельного знакомства с Кронштадтом. Вашими помощниками в пути будут специально разработанная карта и путеводитель с описанием локаций, объектов и пространств путешествия. Также я порекомендую места отдыха и кафе и дам информацию о расположении бесплатных туалетов.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто в Кронштадте первый раз и хочет подготовиться для самостоятельного изучения города и острова в своем ритме, без ограничений во времени. Экскурсия рассчитана на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста. Программа в музее не подойдёт дошкольникам и детям начальной школы.

Организационные детали

  • До Кронштадта вам необходимо доехать самостоятельно на машине, такси или общественным транспортом: автобусы 101 и 101 Э от метро Старая деревня или Беговая
  • Дополнительных расходов нет, специально разработанная карта маршрута и путеводитель выдаются в подарок каждой семье или индивидуальному участнику

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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