Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых

Испытательный полигон дальнобойной артиллерии и бронебрустверных батарей, форпост на подступах столицы империи — всё это то же неотъемлемая часть жизни Кронштадта, маленькая страница огромной книги, его истории. Вы посетите необычный частный музей города-стражника, бойца и строителя. А затем мы подарим вам путеводитель и вы самостоятельно отправитесь по специально построенному маршруту изучать кронштадтскую крепость.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание аудиогида

Вас встретит сотрудник музея, выдаст оборудование, расскажет, как им пользоваться и проводит на экспозицию. Всё время он будет рядом и поможет, если понадобится.

О Кронштадте — в частном музее

В залах музея пройдёт яркая презентация Кронштадта с освещением задач, которые возлагала Россия на этот маленький город. Только после этого вы поймёте, в какое уникальное место попали.

Вы окунётесь в события первой битвы на острове Котлин

Разберётесь в эволюции строительства крепости от бревна к бетону

Познакомитесь с видами фортов, составом гарнизона, особенностями его жизни и службы

Узнаете, что ел русский воин, как учился, воевал и был экипирован

Вспомните о страшных наводнениях, а затем мы обсудим, как работает комплекс защитных сооружений по их предотвращению в Петербурге

Раскроете особенности природы острова и узнаете, почему она сохранилась почти без изменений

Организационные детали