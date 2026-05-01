Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых

Испытательный полигон дальнобойной артиллерии и бронебрустверных батарей, форпост на подступах столицы империи — всё это то же неотъемлемая часть жизни Кронштадта, маленькая страница огромной книги, его истории. Вы посетите необычный частный музей города-стражника, бойца и строителя.
А затем мы подарим вам путеводитель и вы самостоятельно отправитесь по специально построенному маршруту изучать кронштадтскую крепость.
А затем мы подарим вам путеводитель и вы самостоятельно отправитесь по специально построенному маршруту изучать кронштадтскую крепость.
Описание аудиогида
Вас встретит сотрудник музея, выдаст оборудование, расскажет, как им пользоваться и проводит на экспозицию. Всё время он будет рядом и поможет, если понадобится.
О Кронштадте — в частном музее
В залах музея пройдёт яркая презентация Кронштадта с освещением задач, которые возлагала Россия на этот маленький город. Только после этого вы поймёте, в какое уникальное место попали.
- Вы окунётесь в события первой битвы на острове Котлин
- Разберётесь в эволюции строительства крепости от бревна к бетону
- Познакомитесь с видами фортов, составом гарнизона, особенностями его жизни и службы
- Узнаете, что ел русский воин, как учился, воевал и был экипирован
- Вспомните о страшных наводнениях, а затем мы обсудим, как работает комплекс защитных сооружений по их предотвращению в Петербурге
- Раскроете особенности природы острова и узнаете, почему она сохранилась почти без изменений
Организационные детали
- Есть 2 версии аудиогида: для взрослых и детей. Детская программа подойдёт ученикам начальной школы
- До Кронштадта вам необходимо доехать самостоятельно на машине, такси или общественным транспортом: автобусы 101 и 101Э от ст. метро «Старая деревня» или «Беговая». Есть бесплатная парковка
ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|500 ₽
|Стандартный
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Восстания, дом 3 литер ББ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Кронштадте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4324 туристов
Я родился и вырос в Кронштадте, являюсь офицером в запасе. Не только знаю и понимаю это уникальное пространство, но грамотно и понятно способен преподнести любому гостю историю и реальность своей земли.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень понравился музей, вся информация подаётся понятно, логично и интересно. Пошли дальше по городу по путеводителю, разработанному Никитой. Рассказчик Никита замечательный, я раньше к аудиогидам плохо относилась, но Никита так
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А
Сегодня мы с дочкой (12 лет) открыли для себя удивительный мир Кронштадта — и это было не просто посещение музея, а настоящее путешествие во времени! С первых минут нас встретил
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Е
Совершенно неожиданно в таком маленьком музее вся история Кронштадта от начала до наших дней. Начали с нее первое знакомство и не пожалели. Информация прекрасно изложена и дополнена отличным визуальным материалом. Были с детьми, девочками 11 и 14 лет, остались довольны. Для первого знакомства просто замечательно!
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Э
Дело было вечером, делать было что… Выбор пал на данную экскурсию, потому как очень зацепило название!
«Один в Море Воин» Самое ошеломительное впечатление осталось именно от экскурсовода Никиты, вот уж действительно
«Один в Море Воин» Самое ошеломительное впечатление осталось именно от экскурсовода Никиты, вот уж действительно
Никита
Ответ организатора:
Эрика! Очень рад,что моя аудиоэкскурсия в музее вызвала у Вас столько эмоций! Я действительно вложил в это пространство всю душу
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Эта экскурсия по маленькому музею, созданному самостоятельно! Никита Владимирович вложил много сил и знаний в этот маленький личный шедевр! В течении часа по музею аудиогид, в полное кратко, интересно! Далее самостоятельно по путеводителю путешествие по достопримечательностям Кронштадта. Маршрут точен и понятен. Кто любит самостоятельности и не привязан по времени к экскурсоводу, ваша тема!!!
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А
Экскурсия супер! Отличный вариант для первого посещения Кронштадта. 45 минут прошли на одном дыхании. Получил полное представление о городе, острове, понял, что еще посмотреть, ни какого учительского занудного тона, очень занимательно. Прогулка по историческому центру с подаренным путеводителем приятно дополнила мою поездку. Рекомендую.
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