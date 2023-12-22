Кронштадт: один в море воин. Аудиоэкскурсия в музее для детей и взрослых

Первый корабль Петра, правила морского боя, камбуз, якорь и гальюн — всё это неотъемлемая часть жизни Кронштадта, маленькая страница огромной книги, его истории. Вы посетите необычный частный музей города-стражника, бойца и строителя. А затем, вооруженные картой и авторским путеводителем, отправитесь по специально построенному маршруту — изучать город самостоятельно.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

О Кронштадте — в частном музее

В одном из залов музея будет яркая презентация Кронштадта с освещением задач, которые возлагала Россия на этот маленький город. Только после этого вы поймёте, в какое уникальное место попали.

Вы познакомитесь с первым кораблём петровского флота, составом экипажа, особенностями его жизни и службы.

Узнаете, что ел русский матрос, как воевал и когда впервые надел тельняшку.

Запомните устройство якоря, три главных его конструкции и поймёте, почему на флоте он — символ надежды.

Также поговорим об особой природе острова Котлин, на котором стоит Кронштадт, вспомним о страшных наводнениях и обсудим, как работает комплекс защитных сооружений по их предотвращению в Петербурге.

Карта путешествия по Кронштадту

В специально оборудованной кают-компании развернём карту города и подробно разберём маршрут, по которому вы сможете отправиться для самостоятельного знакомства с Кронштадтом. Вашими помощниками в пути будут специально разработанная карта и путеводитель с описанием локаций, объектов и пространств путешествия. Также я порекомендую места отдыха и кафе и дам информацию о расположении бесплатных туалетов.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто в Кронштадте первый раз и хочет подготовиться для самостоятельного изучения города и острова в своем ритме, без ограничений во времени. Экскурсия рассчитана на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста. Программа в музее не подойдёт дошкольникам и детям начальной школы.

Организационные детали