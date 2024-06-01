Экскурсии с элементами квеста в Кронштадте

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты» в Кронштадте, цены от 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
«Можем провести квест для группы до 18 участников»
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
3 часа
5 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту: расширенный маршрут с увлекательными заданиями
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В Андреевском саду
«Можем провести квест для группы до 18 участников»
14 июня в 16:00
17 июня в 09:00
84507 605 за всё до 6 чел.
«Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
23 отзыва
«Миссия - разгадать Кронштадт»: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Кронштадту, где каждый шаг раскрывает новые страницы истории и загадки
Начало: Кронштадт, у Котла на Безымянном переулке
«Во время прогулки-квеста мы пройдем по следующим местам:»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 000 за всё до 8 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Отправляйтесь в путешествие, полное открытий
Начало: Макаровская улица, дом 3
«На все эти вопросы найдется ответ в нашей уникальной экскурсии с элементами квеста»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Большое спасибо Алексею за интересную экскурсию. Было увлекательно, познавательно и нашим детям, и нашей компании.
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
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    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
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    узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥 Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
  • А
    Антон
    26 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось
  • А
    Айседора
    19 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать экскурсию с теми гостями,
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    которые уже на месте – Алексей сказал, что дождётся сбора всех гостей, успокоил нас. Понравилось содержание экскурсии, много интерактива, интересных фактов, большой маршрут – Алексей подстроился под всех наших гостей, что, так же, очень приятно! Дожидался, когда все желающие осмотрят предметы, которые мы встречали по ходу нашего пути, подстраивался подо все особенности нашей компании! Экскурсия, действительно, была очень интересной и приятной! А ещё и с погодой повезло! Искренне рекомендую экскурсию-квест по Кронштадту и Алексея! Отдельное спасибо за приятные сюрпризы для участников – ещё одна приятность!))

    Ходили на квест-экскурсию с Алексеем большущей компанией разновозрастных детей и родителей. Мы опаздывали, я предложила начать
  • Е
    Екатерина
    15 мая 2024
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Проводила квест Наталья. Вроде всё и задумано как квест- ключи, загадки, семафор. Но вот полное ощущение, что своих денег это
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    не стоит. Заказывался такой вид экскурсии для детей, но включить по полной детей, к сожалению, не удалось. Возможно, это наши завышенные ожидания от цены экскурсии.

  • М
    Мальвина
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и квест-экскурсия с Алексеем -
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    это полный восторг!! Алексей всю жизнь проживает в Кронштадте, очень любит свой город, что, конечно же, отражается на его рассказах. Мы сами из Петербурга, в Кронштадте были не раз, в том числе и на экскурсиях, увидели новый формат экскурсии и решили попробовать. Алексей - очень доброжелательный, вдохновленный, интересный рассказчик, который не углублялся в историю 200 лет назад, но тем не менее про неё не забывал. У нас была компания по возрасту 30+ и мы почувствовали себя детьми))) Потому что в начале квеста нам выдали карту, на которой был отмечен наш маршрут, чтобы понять, куда двигаться дальше - надо было успешно решить задания. Мы играли в викторину, завязывали морские узлы, учились ориентироваться на местности по карте, разгадывали кроссворды и это ещё не всё))) Время пролетело незаметно, и вся компания осталась в восхищении. Алексей отвечал на все возникающие вопросы, казалось, что он знает о Кронштадте всё (может быть так и есть 😄). Необычно, познавательно, запоминающе! Одна из лучших экскурсий, на которой я была!!

    На протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, иНа протяжении последних 15 лет посещаю с постоянной периодичностью экскурсии в разных городах и странах, и
  • А
    Алла
    8 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Дмитрий все свое внимание, на экскурсии, подарил сыну. Вышло отлично. Вовлеченность была 100%. Взрослые тоже уложили в себя концепцию города. День провели интересно и замечательно.
  • М
    Марина
    3 ноября 2023
    «Миссия - разгадать Кронштадт». Экскурсия-квест для детей и взрослых
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали много интересного. Дети 7, 11 и 15 лет были постоянно вовлечены. Квест удался! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям!
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узналиЗамечательная экскурсия! Спасибо большое Дмитрию. 2.5 часа пролетели незаметно. Благодаря грамотной и логичной подаче информации, узнали
  • A
    Arina
    7 августа 2023
    Самостоятельная квест-экскурсия «Город-крепость Кронштадт»
    Материал очень интересный, особенно для взрослых, но прогулка, конечно, для «закаленных» ходоков. Мой восьмилетка сдулся на половине экскурсии)) Не хватило интерактивной
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    карты, не очень удобно было искать по словесному описанию и не видеть как далеко идти. Ну и три попытки на ответ - это же не школьный тест)) можно было бы сразу включить «покажите ответ» для ленивых. Но в общем, мне очень понравилось, удивила такая богатая история небольшого городка и есть желание вернуться еще. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Квесты»

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  2. Самое главное
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  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
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