Какой курорт выбрать в Крыму для своей поездки, какие виды развлечений предлагают эти города, что посмотреть из главных достопримечательностей 🏛️, на какие пляжи лучше всего ходить купаться в море

Крым – прекрасное место для отдыха. Многие туристы успели оценить его как курортный центр для всей семьи и просто чудесное место, где можно провести отпуск. Гостями полуострова был выбран топ 10 городов для туристов. Если вы собираетесь поехать отдыхать на любой из этих курортов, посмотрите цены в санатории или пансионаты на сайте www.putevka.com

Партенит

Партенит

Этот скромный поселок известен чистыми пляжами и подойдет для отдыха с родными и детьми. Вечером здесь спокойно и не шумно, как не в некоторых других городах Крыма. Кроме того, можно увидеть легендарную Медведь-гору и парк Айвазовского в античном стиле.

Симеиз

Симеиз

Тема гор все еще не исчерпана: вблизи поселка Симеиз можно увидеть застывшую Кошку. Сам Симеиз не менее уютный и домашний, чем Партенит. В воздухе разлит аромат романтики и безмятежной гармонии, нет суматохи и ночных бдений – отдых здесь подойдет семьям и молодым парам. Пляжи здесь ничем не хуже пляжей других городов.

Балаклава

Балаклава

В этом городе в первую очередь понравится тем, кто предпочитает не валяться на пляже, а смотреть на запоминающиеся достопримечательности. К примеру, в Балаклаве стоит древний храм и расположена крепость Чембало (1343 год). Здесь также находится бывшая база подводных лодок – ныне подземный музейный комплекс – и миниатюрная бухта, которой не страшны волнения моря. В Балаклаве есть на что посмотреть.

Форос

Форос

Форос удивит всех своими пляжами – справедливо считается, что они самые чистые в Крыму. Маленький романтический поселок на юге Крыма порадует не только пляжем, но также романтикой Форосской церкви (Храм Воскресения Христова), которая стоит так высоко, будто парит над поселком. Церковь построена в 1892 году и находится на обрывистом утесе. Ценители красоты и спокойствия выбирают Форос.

Керчь

Пляж Керчи Пляж Аршинцево

Город, который может рассказать про свои тайны, пронесенные сквозь века. Основан Керчь в 590 году до нашей эры – что делает его древним не только в рамках Крыма, но и всего мира. Символом города можно назвать Большую Митридатскую лестницу. Кроме того, насыщенный кислородом горный воздух полезен всем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Севастополь

Севастополь Пляж Хрустальный в Севастополе

Как и Керчь, Севастополь приятно удивит всех, кто ищет достопримечательности, а не только загар и шум волн. Город буквально пропитан ощущением близости к истории. Здесь древний Херсонес, здесь крестили князя Владимира, также проходили битвы старины. Любой турист может посетить множество музеев и исторических комплексов. Многие удивляются, насколько Севастополь положительно непохож на иные курортные города. Это место для фанатов легенд и событий мировой истории.

Алушта

Алушта Пляж Алушты

В Алуште туристы ценят достаточное количество гостиниц и санаториев, а также относительно низкие (по сравнению с другими городами Крыма) цены. Кроме того, в этом городе можно посетить дельфинарий, аквапарк, оздоровительные заведения и многое другое. По пути в Ялту гости Крыма нередко посещают Алушту.

Евпатория

Аквапарк в Евпатории Песчаный пляж в Евпатории

Это место прекрасно подходит детям. Множество пляжей (галька и песок), аквапарки, дельфинарий, парк с аттракционами – все это подходит для мальчиков и девочек. В Евпатории есть и красивые храмы, а также именно здесь стояла Керкинитида – древнегреческий город, и до сих пор можно увидеть часть этой истории. То есть и родители найдут чем заняться на семейном курорте.

Коктебель

Вода в Коктебеле Пляж Коктебеля Коктебель Аквапарк Коктебель

Настоящий рай для отдыха. В этом волшебном месте можно увидеть Кара-Даг – потухший вулкан. Туристы в восторге и от Золотых Ворот – древней скалы в виде арки. Есть дельфинарий и аквапарк. На пляжах Коктебеля весьма чистая вода, это связано с галькой на пляже. Город часто выбирают для отдыха молодые курортники, ведь Коктебель неофициально называют столицей нудистов в России.

Ялта

Ласточкино гнездо Большая Ялта Ялта ночью Набережная Ялты

Первое место заслуженно получила Ялта. Стоит только один раз отдохнуть в этом городе, чтобы понять, почему. Уже царские семьи знали, что это будет отличный курорт – и строили здесь усадьбы. Сейчас, кстати, многие их них можно увидеть.

Набережную Ялты называют самой посещаемой в Крыму. И днем, и ночью тут отдыхают туристы и местные жители. Бурная растительность, фонтаны и теплый ветер создают атмосферу для комфортного отдыха. Здесь находится попавшая в Книгу рекордов Гиннеса канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри». Вот еще и причина посетить гору Ай-Петри.

В Ялте находятся Собор Александра Невского, знаменитые Ливадийский и Массандровский дворцы. В последнем можно продегустировать различные вина и купить домой. Прекрасным местом для посещения будет водопад Учан-Су – крупнейший в этой части света. Не говоря уже про аквапарки, замки и дельфинарии. В общем, Ялта – магическое место, которые подходит всем.

Итог