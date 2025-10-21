Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
24 июл в 08:00
14 авг в 08:00
118 000 ₽ за человека
Weekend на острове Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
1 июл в 10:00
4 июл в 10:00
89 000 ₽ за человека
Волшебство зимнего Итурупа: побережье Тихого океана, вулканы и лавовое плато Янкито
Пройти по застывшей лаве, увидеть кипящие реки, исследовать пещеры Чёртовой скалы
Начало: Курильск, 9:00
2 янв в 09:00
5 янв в 09:00
106 880 ₽ за человека
