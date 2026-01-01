Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений»
11 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«По пути можно полюбоваться на бухты Головнина и Южно-Курильскую, увидеть вулканы Тятя и Менделеева»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждёт проживание в отеле с видом на вулкан и отеле со своими термальными источниками, просмотр с катера вулканов Тятя и Атсонупури, а также залива Львиная Пасть»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
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