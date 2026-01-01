Туры к вулкану из Курильска

Найдено 3 тура в категории «Вулканы» в Курильске, цены от 118 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
На яхте
4 дня
Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп
Насладиться курильскими пейзажами, отдохнуть в термальных источниках и сварить яйцо в кипящем озере
Начало: Курильск, аэропорт или морской порт, утро
«Вулканы, горячие озёра, водопады и белые лавовые скалы так и зовут в удивительное путешествие, полное природных чудес и впечатлений»
11 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Пешая
Джиппинг
На яхте
На катере
Джип-туры
9 дней
Путешествие на Кунашир и Итуруп
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
«По пути можно полюбоваться на бухты Головнина и Южно-Курильскую, увидеть вулканы Тятя и Менделеева»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Пешая
Джиппинг
На автобусе
На яхте
На катере
На теплоходе
Джип-туры
На микроавтобусе
9 дней
Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждёт проживание в отеле с видом на вулкан и отеле со своими термальными источниками, просмотр с катера вулканов Тятя и Атсонупури, а также залива Львиная Пасть»
2 сен в 10:00
265 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Курильску в категории «Вулканы»

Самые популярные туры этой рубрики в Курильске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Вулканы, бухты и скалы острова Итуруп;
  2. Путешествие на Кунашир и Итуруп;
  3. Итуруп и Кунашир. Тур на 9 дней.
Какие места ещё посмотреть в Курильске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Белые скалы;
  2. Краеведческий музей;
  3. Набережная;
  4. Вулканы.
Сколько стоит тур в Курильске в августе 2026
Сейчас в Курильске в категории "Вулканы" можно забронировать 3 тура от 118 000 до 265 000.
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