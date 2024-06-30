Лучше гор могут быть только горы с опытным проводником. Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом. Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!

Описание экскурсии

Дружеское приключение

До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.

Каменные исполины и многовековые деревья

У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны.

Кому подойдет поход

Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!

Организационные детали