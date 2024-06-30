Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
Лучше гор могут быть только горы с опытным проводником.
Вместе мы отправимся навстречу каменным исполинам и многовековым деревьям, послушаем звуки леса и насладимся чистым ароматным воздухом.
Приготовьте камеры — с вершин горного массива Индюк, природного символа края, вам откроются неповторимые виды!
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6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Дружеское приключение
До старта маршрута доедем на комфортной машине, а дальше отправимся в пеший поход — в вашем темпе, с остановками для отдыха, созерцания и фотографирования. Я проведу вас безопасной и живописной дорогой, на сложных участках организую страховку. Обещаю — вы погрузитесь в атмосферу непринужденного знакомства с дивной природой, а также найдете лучшие ракурсы для фото.
Каменные исполины и многовековые деревья
У горного массива Индюк три вершины, на каждую мы поднимемся и полюбуемся фантастическими видами. По пути вы вдоволь подышите чистейшим горным воздухом, увидите множество скал, разбросанных среди лесов, редчайшие цветы и «каменное море». Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны.
Кому подойдет поход
Путешественникам без медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам. Идеально как первый поход в горы!
Организационные детали
Транспорт из Лазаревского или Туапсе и обратно включен в стоимость
Продолжительность экскурсии 5-7 часов (без учета дороги), полная длительность будет зависеть от ситуации на дорогах
Протяженность пешеходной части 10-12 км
Обязательно надевайте спортивную обувь с цепкой подошвой и возьмите с собой головной убор, солнцезащитные очки и крем от загара
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Лазаревском
Провели экскурсии для 296 туристов
Здравствуйте, меня зовут Алексей и я представляю команду профессиональных гидов. Мы родом из Сочи, каждый их нас окончательно и бесповоротно влюблен в горы и море и с удовольствием поделится с вами этой любовью. Наша основная специализация — это авторские индивидуальные экскурсии и походы по природным достопримечательностям Черноморского побережья с выездом из Лазаревского (Сочи) и Туапсе.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
30 июн 2024
Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна, иметь удобную обувь с цепкой подошвой (треккинговые ботинки/кроссовки), запас воды. читать дальше
Тогда вы сможете насладится отличными видами с обеих вершин, посетить грот и сыр, получить заряд положительных эмоций с примесью адреналина. А находившись, уставшие и довольные, попьёте чаю с угощениями, которые для вас припас гид. Организация хорошая! Вас встречают и провожают до дома (и это прям нужно). По дороге домой купите холодного пива и оно покажется нектаром:) Всем удачи! Максим, большое тебе СПАСИБО!
К
Катя
30 авг 2021
Супер!!! Все понравилось:)
М
Мария
18 авг 2021
Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!
Юлия
13 июл 2021
Это такая красота!!! Мне, как нетренерованному и весьма неюному человеку было трудновато, особенно в самом начале пути, но Алексей очень чётко чувствует, когда надо остановиться и передохнуть, подстраивается под темп читать дальше
человека. Через некоторое время начинаешь втягиваться и смотреть не только под ноги, но и по сторонам, получая удовольствие от природы. Когда же поднимаешься на вершину, дух захватывает от открывающегося вида. Тогда понимаешь, что это стоит пролитого пота и усталости в ногах. А кружка чая или кофе с вкусняшками, заботливо приготовленная Алексеем, как вишенка на торте, к тому абсолютному счастью, что ты смог, ты преодолел себя, ты - молодец! Хотя молодец-то Алексей. Обязательно в следующий отпуск схожу на скалу Киселева. И только с этим сопровождающим. Спасибо за незабываемые впечатления!
Н
Наиля
31 окт 2020
Алексею огромное спасибо. Пунктуальность. Подберет маршрут по вашему желанию и согласно вашей физической подготовке. В любом случае вы увидите всю красоту гор и испытаете неповторимые эмоции. Фотографии, горячий кофе с вкусняшками. Любителям гор, экстрима, путешествий, шикарных видов с высоты птичьего полёта рекомендую.
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Михаил
7 окт 2020
Спасибо сайту за предоставленную достоверную информацию. Отдельная благодарность гиду, экскурсоводу, инструктору, и просто отличному человеку Алексею, незабываемый маршрут, горячий кофе, пирожки, и адреналин, полученный на маршруте на долгое время. Рекомендую всем с этим гидом пройти этот маршрут. ребята. вам понравится!!!!! А также посетить мыс в Туапсе, который оставит впечатления на всю жизнь!!! АЛЕКСЕЙ!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!