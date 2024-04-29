1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Уникальные дольмены Калэжтам и природные ландшафты долины Аше
Этот маршрут приведет вас к уединенным дольменам Лазаревского. Насладитесь природой, узнайте о культуре адыгов и освежитесь в горной реке
Начало: Мы заберём вас рядом с местом, где вы остановились...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Природные символы Туапсе: скала Киселёва и лесопарк Кадош из Лазаревского
Приглашаем на уникальную автомобильно-пешеходную экскурсию по живописным уголкам Туапсинского района, где природа создала настоящие шедевры
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 апреля 2024Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ООльга29 августа 2023Экскурсия очень понравилась, всё очень интересно и познавательно. Очень красивое место, очень хороший гид Мадин, который всё рассказал, объяснил, просто замечательная экскурсия, рекомендую
- ННаталья17 августа 2023Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
- ППавел11 августа 2023Экскурсию провел Мадин. Всё понравилось, особенно сюрпризы. Рекомендую.
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ЛЛукин20 июля 2023Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
- ИИнна2 июля 2023Экскурсовод Мадин рассказал нам обо всем, что мы видели вокруг, о деревьях, о травах, о местных животных о каменных породах,
- ММарина2 октября 2022Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
- ААлександр5 сентября 2022Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На машине»
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