Что вас ожидает:
Местечко чудесных творений природы
Красивая горная дорога приведет нас из Лазаревского в прекрасную долину реки Псезуапсе. Вы увидите три совершенно разных притока этой могучей реки. Каждый из них уникален. Они отличаются рельефом, микроклиматом, набором растений и каждый имеет свой главный водопад. Во время путешествия мы также посетим богатый историей аул Тхагапш, заброшенную чайную плантацию и смотровую площадку с головокружительным видом на реку и горы.
Передвигаться мы будем на личном автомобиле, а большая часть пешеходного маршрута будет пройдет по надежным тропам и оборудованным дорожкам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у каждого водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу этих прекрасных мест до полного заряда душевной «батарейки».
Важная информация:
- Экскурсия проводится круглый год. Продолжительность 4-5 часов с дорогой. Пешком 6-7 км;
- Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В случае высоко уровня воды есть вероятность промочить ноги. Поэтому наличие сапог или сменной обуви приветствуется;
- Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.