Что вас ожидает:

Местечко чудесных творений природы

Красивая горная дорога приведет нас из Лазаревского в прекрасную долину реки Псезуапсе. Вы увидите три совершенно разных притока этой могучей реки. Каждый из них уникален. Они отличаются рельефом, микроклиматом, набором растений и каждый имеет свой главный водопад. Во время путешествия мы также посетим богатый историей аул Тхагапш, заброшенную чайную плантацию и смотровую площадку с головокружительным видом на реку и горы.

Передвигаться мы будем на личном автомобиле, а большая часть пешеходного маршрута будет пройдет по надежным тропам и оборудованным дорожкам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у каждого водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу этих прекрасных мест до полного заряда душевной «батарейки».

Важная информация: