Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды

Даже если вы приехали в Лазаревское под конец купального сезона, вас ждет море впечатлений! Осенью...

Даже если вы приехали в Лазаревское под конец купального сезона, вас ждет море впечатлений! Осенью местная природа преображается и погода становится более комфортной для исследования окрестностей.

Приглашаю вас на прогулку по главным водопадам реки Псезуапсе, во время которой вас ждет знакомство с Водолеем, Бесстыжим и Игристым — тремя бурлящими каскадами среди отвесных скал, заросших вечнозеленым колхидским лесом.
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды
Водопадное трио: путешествие в мир скал и воды

Что вы увидите 🤩

  • долина реки Псезуапсе
  • аул Тхагапш
  • заброшенная чайная плантация
  • смотровая площадка
  • водопады Водолей, Бесстыжий и Игристый

Что вас ожидает:

    Местечко чудесных творений природы
    Красивая горная дорога приведет нас из Лазаревского в прекрасную долину реки Псезуапсе. Вы увидите три совершенно разных притока этой могучей реки. Каждый из них уникален. Они отличаются рельефом, микроклиматом, набором растений и каждый имеет свой главный водопад. Во время путешествия мы также посетим богатый историей аул Тхагапш, заброшенную чайную плантацию и смотровую площадку с головокружительным видом на реку и горы.
    Передвигаться мы будем на личном автомобиле, а большая часть пешеходного маршрута будет пройдет по надежным тропам и оборудованным дорожкам. Под рассказы про историю, флору и фауну здешних мест прогулка пройдет легко и приятно. Мы отдохнем у каждого водопада, сварим ароматный чай с горными травами или вкуснейший кофе. Мы не будем спешить, мы будем впитывать красоту и атмосферу этих прекрасных мест до полного заряда душевной «батарейки».

    Важная информация:

    • Экскурсия проводится круглый год. Продолжительность 4-5 часов с дорогой. Пешком 6-7 км;
    • Маршрут несложный, но предполагает спуски/подъемы, движение по лесным тропам и руслу реки. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. В случае высоко уровня воды есть вероятность промочить ноги. Поэтому наличие сапог или сменной обуви приветствуется;
    • Исходя из фактических погодных условий, уровня воды и физического состояния участников похода, маршрут может быть изменен или сокращен.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    6 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Мы будем посещать объекты показа Сочинского национального парка
    • что предполагает плату за их посещение (600 руб. / чел. за все объекты). В межсезонье (октябрь-май) сбор платы не производится.
    Место начала и завершения
    Лазаревское
    Когда и сколько длится?
    Когда: Начало с 08.30 до 10.00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Начало с 08.30 до 10.00

    Алексей П.
    Алексей П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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