Экскурсии на водопады из Лазаревского

Найдено 5 экскурсий в категории «Водопады» в Лазаревском, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по сказочному лесу и полюбуетесь завораживающими водопадами с необычными и романтическими названиями: «Борода Мамеда», «Счастье», «Любовь», «Молодость» и «Чудо-Красотка»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
«Игристый водопад на ручье Хекуай»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
«Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400 за всё до 3 чел.
Поход для новичков «Два ущелья»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
«Мы начнем путешествие в Берендеевом царстве: пройдем подготовленными тропами вверх по ущелью и насладимся водопадами ручья Лель»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
«Отыщем три секретных водопада, о которых не знают даже местные, и купель с кристально чистой водой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    29 апреля 2024
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
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    фактами об окружающем мире. Водопады один другого ярче, а потом незабываемый вид с обрыва высотой почти 200 метров. Все это запомнится надолго. Надо учитывать, что маршрут не совсем прогулочный. Специальных навыков не требуется, но попотеть немного придется.

  • С
    Сергей
    25 апреля 2024
    Поход для новичков «Два ущелья»
    Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    17 августа 2023
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
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    водопада" в прекрасное путешествие в прошлое местного народа, в потаенные уголки таинственного горного леса вдоль русла реки Шахе. Прогулка получилась уютной и невероятно познавательной. Время экскурсии точно рассчитано, при этом без спешки, толп туристов, без навязывания покупок на различных "фермах и плантациях". Если ехать по этому маршруту - то только с Мадином.

    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • Л
    Лукин
    20 июля 2023
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
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    непростой), шикарный вид с вершины, затерянные в горах водопады с купелями (добираться непросто-местами по скальным козьим тропам). Дикая природа, отсутствие людей, шум воды и пение птиц. И очень вкусный местный чай с травами и местным медом сразу после холодного каменного бассейна у водопада. Нашим двум подросткам внезапно тоже все понравилось-это, кстати, заслуга гида - который знает как увлечь людей разных возрастов. Для информаци будущим путешественникам - маршрут достаточно сложный, по словам гида - средняя категория сложности -особенно для пожилых людей с лишним весом. Лучше надеть не шорты, а спортивные брюки (треники)- так как царапаются колючие кусты и ветки, желательны хорошие кроссовки с жесткой подошвой или треккинговые ботинки. Воды брать - литра по два на человека. Взять плавки и запасные футболки. В остальном - во всем поможет профессиональный гид. Вообще - рекомендуем как команду гидов Алексея, так и сам вид активного отдыха и уникальные маршруты.

  • М
    Марина
    2 октября 2022
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут
  • В
    Виктория
    30 июля 2022
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Мы всей семьёй побывали на экскурсии и получили массу впечатлений)Оригинальный подход, любовь к истории, гордость за людей проживающих на этой земле. Спасибо, за эмоции и умение четко рассчитать время)Мы все успели и увидеть,и обсудить и попробовать!! Успехов и новых маршрутов❣️
  • М
    Марина
    28 июля 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
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    подвесному мосту. Не всегда смотрели по сторонам, чаще смотрели под ноги. Советуем всем любителям активного отдыха и природных красот. Алексей отличный гид, тактичный и внимательный.

    Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянулиСегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули
  • Н
    Наталия
    16 июня 2022
    Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
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    Покажет вам те места природы о которых вы даже не подозревали! Время и километраж пролетели так быстро, но в памяти останутся на всю жизнь. Очень советую сходить на авторский треккинг. Отдельно огромное🤝 Алексею! Спасибо вам что вы есть🤗! От нашей маленькой группы. Незабываемое впечатление. 👍👍👍

    Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает тоВсём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Авторский треккинг к водопадам Лазаревского
  3. Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
  4. Поход для новичков «Два ущелья»
  5. Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
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