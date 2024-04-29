1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
«Погуляете по сказочному лесу и полюбуетесь завораживающими водопадами с необычными и романтическими названиями: «Борода Мамеда», «Счастье», «Любовь», «Молодость» и «Чудо-Красотка»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Авторский треккинг к водопадам Лазаревского: путешествие к скрытым красотам
Погрузитесь в мир дикой природы с эксклюзивным треккингом к водопадам Лазаревского. Незабываемые впечатления гарантированы
«Игристый водопад на ручье Хекуай»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
«Посетите все ее знаковые достопримечательности: Тюльпанное дерево, 33 водопада в урочище Джегош, памятники Павшим в Кавказскую и Великую Отечественную войны»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поход для новичков «Два ущелья»: незабываемое приключение в Лазаревском
Приглашаем на увлекательный поход по двум живописным ущельям Лазаревского. Откройте для себя красоту природы, водопады и дольмены
Начало: По договоренности
«Мы начнем путешествие в Берендеевом царстве: пройдем подготовленными тропами вверх по ущелью и насладимся водопадами ручья Лель»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
«Отыщем три секретных водопада, о которых не знают даже местные, и купель с кристально чистой водой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 апреля 2024Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
- ССергей25 апреля 2024Все прекрасно! Шикарная прогулка по горам с опытным гидом.
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ННаталья17 августа 2023Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ЛЛукин20 июля 2023Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
- ММарина2 октября 2022Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
- ВВиктория30 июля 2022Мы всей семьёй побывали на экскурсии и получили массу впечатлений)Оригинальный подход, любовь к истории, гордость за людей проживающих на этой земле. Спасибо, за эмоции и умение четко рассчитать время)Мы все успели и увидеть,и обсудить и попробовать!! Успехов и новых маршрутов❣️
- ММарина28 июля 2022Сегодня были на экскурсии. Трекинг не простой, но интересный. По лесу шли по заброшенным тропам, заглянули в пещеру, прошли по
- ННаталия16 июня 2022Всём доброго времени суток! Только так нужно ходить в горы. Алексей просто супер 👍. Знает то, что мало кто знает.
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Водопады»
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