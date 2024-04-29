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непростой), шикарный вид с вершины, затерянные в горах водопады с купелями (добираться непросто-местами по скальным козьим тропам). Дикая природа, отсутствие людей, шум воды и пение птиц. И очень вкусный местный чай с травами и местным медом сразу после холодного каменного бассейна у водопада. Нашим двум подросткам внезапно тоже все понравилось-это, кстати, заслуга гида - который знает как увлечь людей разных возрастов. Для информаци будущим путешественникам - маршрут достаточно сложный, по словам гида - средняя категория сложности -особенно для пожилых людей с лишним весом. Лучше надеть не шорты, а спортивные брюки (треники)- так как царапаются колючие кусты и ветки, желательны хорошие кроссовки с жесткой подошвой или треккинговые ботинки. Воды брать - литра по два на человека. Взять плавки и запасные футболки. В остальном - во всем поможет профессиональный гид. Вообще - рекомендуем как команду гидов Алексея, так и сам вид активного отдыха и уникальные маршруты.