1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
«Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
«Между ними вьется горная река, образуя пороги и купели»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
«Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
«А также сварим в живописном месте чай с горными травами или ароматный кофе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим29 апреля 2024Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ЛЛукин20 июля 2023Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
- ЛЛариса3 июня 2023Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
- ННастя19 мая 20233 курорта Красной Поляны и Олимпийский паркБыла удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
- ММарина2 октября 2022Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
- ООксана3 сентября 2022Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
- ТТатьяна25 августа 2022Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
- ККатя30 августа 2021Супер!!! Все понравилось:)
- ММарина19 августа 2021Аул Тхагапш - аул «Под богом»Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Горы»
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