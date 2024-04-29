Экскурсии к горам Лазаревского

Найдено 5 экскурсий в категории «Горы» в Лазаревском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
«Узнаете, почему гора называется «Индюк» и какую роль она сыграла в истории Великой Отечественной войны»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе в Лазаревском
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по тропам Лазаревского, где природа хранит свои тайны и шедевры
«Между ними вьется горная река, образуя пороги и купели»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
«Здесь мы полюбуемся тремя горными водопадами, ниспадающими друг в друга»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Три секретных водопада из Лазаревского: природное великолепие и отдых
Приглашаем вас в захватывающее путешествие к секретным водопадам, где вы насладитесь красотой природы и уникальными пейзажами
«А также сварим в живописном месте чай с горными травами или ароматный кофе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Индивидуальная
10 часов
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    29 апреля 2024
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Алексей оказался кладезем знаний по местной флоре и фауне. Наш поход помимо красочных мест и захватывающих пейзажей был наполнен интересными
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    фактами об окружающем мире. Водопады один другого ярче, а потом незабываемый вид с обрыва высотой почти 200 метров. Все это запомнится надолго. Надо учитывать, что маршрут не совсем прогулочный. Специальных навыков не требуется, но попотеть немного придется.

  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Л
    Лукин
    20 июля 2023
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Прошли маршрут с гидом Вячеславом. Просто в восторге! Горные реки, подвесные мосты, крутой подъем и спуск по каменистому хребту (весьма
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    непростой), шикарный вид с вершины, затерянные в горах водопады с купелями (добираться непросто-местами по скальным козьим тропам). Дикая природа, отсутствие людей, шум воды и пение птиц. И очень вкусный местный чай с травами и местным медом сразу после холодного каменного бассейна у водопада. Нашим двум подросткам внезапно тоже все понравилось-это, кстати, заслуга гида - который знает как увлечь людей разных возрастов. Для информаци будущим путешественникам - маршрут достаточно сложный, по словам гида - средняя категория сложности -особенно для пожилых людей с лишним весом. Лучше надеть не шорты, а спортивные брюки (треники)- так как царапаются колючие кусты и ветки, желательны хорошие кроссовки с жесткой подошвой или треккинговые ботинки. Воды брать - литра по два на человека. Взять плавки и запасные футболки. В остальном - во всем поможет профессиональный гид. Вообще - рекомендуем как команду гидов Алексея, так и сам вид активного отдыха и уникальные маршруты.

  • Л
    Лариса
    3 июня 2023
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
    Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!Волшебные места и природа. Маршрут нелегкий, но вполне справились. С удовольствием попили чаю со сладостями, Вячеслав молодец!
  • Н
    Настя
    19 мая 2023
    3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
    Была удивительная экскурсия. Спасибо нашему экскурсоводу Якову. Очень интересно рассказывает. Больше всего запомнилась канатная дорога! Из лета попадаешь в зиму, и на высоту 2320 м. Удивительные впечатления. Советую!
  • М
    Марина
    2 октября 2022
    Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут. Проверили свою физподготовку))) Сплошные плюсы)
    Ради таких красот стоит поднапречься и пройти этот маршрут
  • О
    Оксана
    3 сентября 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже экстремальные моменты))) но Слава
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    профессионально ориентировал нас, смотрел, чтобы мы всё делали правильно. Слава нашёл подход ко всем членам нашей группы. Мы пили травяной чай и ели вкусняшки во второй части похода, наслаждались звуками природы. А какой воздух в горах! … Хочется ещё раз сходить! Слава, спасибо Вам большое!

    Спасибо Славе за такой прекрасный поход! Это было очень душевно. Много природы, море впечатлений, есть даже
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2022
    Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
    Если я когда-нибудь и вернусь в Лазаревское, то это для того, чтобы с Вячеславом сходить в поход! Умный, ироничный, знающий,
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    профессиональный гид. Мы с ним гуляли по таким местам, что, казалось-бы, нога человека там не ступала, но я была совершенно спокойна и за себя и за сына, Вячеслав точно знает куда можно наступать, где лучше перехватить руки, и где надо подстрахует. Это было по-настоящему здОрово! Ты один-на-один с природой. Каньоны, водопады, лес, живность - все впечатлило и осталось в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное!!!! Обязательно нужна удобная обувь (на себе проверено))), если с собой не привезли, не пожадничайте, купите дешевые кеды и тогда вообще ничего не омрачит прогулку 🙂

  • К
    Катя
    30 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Супер!!! Все понравилось:)
  • М
    Марина
    19 августа 2021
    Аул Тхагапш - аул «Под богом»
    Экскурсия получилась такой, какой мы ее и хотели видеть. Во-первых индивидуальная, без шумных толп, без "эх, прокачу" джиппингом по горным
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    речкам, тихая, спокойная, с пешим маршрутом. Во-вторых Маша владеет хорошим багажом знаний, а главное очень трепетно относится к природе и окружающей среде, с любовью относится к месту, о котором ведет рассказ.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
  2. Затерянный мир: треккинг к притокам реки Псезуапсе
  3. Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
  4. Три секретных водопада: путешествие из Лазаревского
  5. Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Каньон Прохладный
  2. Тигровая пещера
  3. Игристый водопад
  4. Берендеево царство
  5. Скала Тещин нос
  6. аул Тхагапш
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в июне 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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