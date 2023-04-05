Лермонтов и его окрестности: экскурсия в мини-группе по горным долинам
Домбай очаровывает и притягивает туристов своими бескрайними горными просторами.
Этот курорт не только поможет Вам воссоединиться с природой, но и подарит яркие эмоции от продуманного и подходящего для любого человека тура.
Вы также сможете посетить святые места, до сих пор почитаемые многими, — легендарный Шоанинский храм и не менее известный в этом крае Сентинский храм.
Этот курорт не только поможет Вам воссоединиться с природой, но и подарит яркие эмоции от продуманного и подходящего для любого человека тура.
Вы также сможете посетить святые места, до сих пор почитаемые многими, — легендарный Шоанинский храм и не менее известный в этом крае Сентинский храм.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Сентинский храм
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чем так притягивает Домбай? Домбай — популярный российский курорт, в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Поездка в Домбай — хорошая идея для автомобильного путешествия. Вам наверняка понравится этот путь среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Тут располагается перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Христианская святыняТакже перед Вами предстанет самый известный собор, относящийся к аланской епархии, — Шоанинский храм. Это — христианский форпост на горе Шоана, оставленный современным жителям их древними предками. Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно в этом месте: здесь проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников. Важная информация: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Оплата прохода по канатной дороге
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии