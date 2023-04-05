Экскурсия «Поездка в Домбай»

Лермонтов и его окрестности: экскурсия в мини-группе по горным долинам

Описание
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Ответы на вопросы
Домбай очаровывает и притягивает туристов своими бескрайними горными просторами.

Этот курорт не только поможет Вам воссоединиться с природой, но и подарит яркие эмоции от продуманного и подходящего для любого человека тура.

Вы также сможете посетить святые места, до сих пор почитаемые многими, — легендарный Шоанинский храм и не менее известный в этом крае Сентинский храм.
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Экскурсия «Поездка в Домбай»
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши
  • Шоанинский храм
  • Сентинский храм
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Чем так притягивает Домбай? Домбай — популярный российский курорт, в первую очередь любим фанатами зимних видов спорта, но в последние годы все чаще именуется как «всесезонный». Поездка в Домбай — хорошая идея для автомобильного путешествия. Вам наверняка понравится этот путь среди гор и ярких панорам, который приведет вас к знаменитому курорту.
Тут располагается перевал Гумбаши — это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Асфальтированная трасса змеей петляет между холмов по долинам рек Подкумок и Мара. Христианская святыняТакже перед Вами предстанет самый известный собор, относящийся к аланской епархии, — Шоанинский храм. Это — христианский форпост на горе Шоана, оставленный современным жителям их древними предками. Он возведен над рекой Кубань, неподалеку от точки ее слияния с Тебердой. Тысячелетняя история собора неспроста началась именно в этом месте: здесь проходило пересечение торговых путей, а жизнь в буквальном смысле била ключом. Но позже, когда торговля шелком и прочими товарами сошла на нет, местные аулы пришли в упадок, а население разбрелось по свету в поисках лучшей жизни. О том, что вокруг храма проживало множество людей, свидетельствуют полуразрушенные следы массовой застройки.
Примечательно, что, несмотря на небывалый возраст постройки, она периодически выполняет свои функции и сейчас. Несколько раз в году здесь совершаются богослужения. Происходит это по особо великим христианским празднествам. Дорогу сюда не забывают и вереницы паломников. Важная информация: Тур можно провести для большего количества человек (Подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Оплата прохода по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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