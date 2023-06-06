Ближайшие даты:
6
июн
июн
10
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы с Вами проведем целый день любуясь красотами Карачаево-Черкессии.
Поднимемся на самый высокогорный в России перевал Гумбаши через который проложена автомобильная дорога, высота около 2200м над уровнем моря, полюбуемся на Кавказский хребет и гору Эльбрус, посетим древний храм Х века, отведаем блюда местной кухни.
Живописнейшие виды Домбая завораживают своей красотой и заснеженными вершинами.
Вы получите массу положительных эмоций и красивых фотографий в свой архив 😉
Смотрите свободные даты.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Канатная дорога
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- В любом удобном для Вас месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Смотрите свободные даты.Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Лермонтова
Индивидуальные
На весь день
Природа и пейзажи
Горы
Похожие туры из Лермонтова
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм за один день
В любом удобном для Вас месте
Завтра
10 июня
от 12 200₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Экскурсия «Поездка в Домбай»
Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
7 июня
8 июня
9 июня
40003 600₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Поездка в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
7 июня
8 июня
9 июня
50004 500₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании