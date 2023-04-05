Селение КарасуВ нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги, стекает кристальной чистоты водопад — небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, поэтому ее можно пить прямо на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролляЯзык тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги. Отсюда получаются атмосферные и впечатляющие фотографии, которые вы сможете сохранить себе на память. Голубые озераВы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема. Легендарная Черекская теснинаПроехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название — «Пронеси, Господи».

Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого. Вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII—XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото. Термальные источники Аушигер СитиМы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. Их температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги. Замок Шато-ЭркенЭто здание не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII вв. Замок воздвигнут посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. А еще вы узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.