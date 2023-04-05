Погрузитесь в культуру и природу Лермонтова: групповая экскурсия с транспортом
В этом путешествии вы насладитесь как природными красотами, так и культурным наследием времён и народов.
Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых глубоких на Северном Кавказе.
Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также у природного памятника Язык тролля. В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити.
Попробуете местную кухню, прикоснётесь к озеру бирюзового оттенка, которое наполнено сероводородом и является одним из самых глубоких на Северном Кавказе.
Посетите родовые башни и устроите фотосессию на незабываемых горных качелях, а также у природного памятника Язык тролля. В конце поездки, по желанию, можно снять усталость в термальных источниках Аушигер Сити.
Ближайшие даты:
5
апр
апр
6
апр
апр
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Селение Карасу
- Язык дракона
- Голубые озера
- Легендарная Черекская теснина
- Старинное селение
- Термальные источники Аушигер Сити
- Замок Шато-Эркен
- Высокогорные качели
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Селение КарасуВ нескольких километрах от селения Карасу, прямо у дороги, стекает кристальной чистоты водопад — небольшой, но очень живописный. Вода струится не по голым скалам, а по разноцветному мху. Проходя сквозь горные породы, вода становится очень вкусной, поэтому ее можно пить прямо на месте или набрать с собой в поездку. Язык тролляЯзык тролля — каменный выступ в горах Кабардино-Балкарии, также известный под названием Язык дракона. При хорошей погоде отсюда открывается живописнейший вид на Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. В обрыве ниже тропы видны руины Верхнего Хулама, вдали — селение Безенги. Отсюда получаются атмосферные и впечатляющие фотографии, которые вы сможете сохранить себе на память. Голубые озераВы увидите озеро Церик-Кёль, или Голубое озеро, знаменитое своим волшебным цветом воды. Озера располагаются в окружении скал, альпийских лугов и густых лесных массивов. В зависимости от времени года кристально чистые воды приобретают разные оттенки. Глубина одного из озёр достигает более 300 метров. Здесь вы услышите про загадки и многочисленные исследования этого водоема. Легендарная Черекская теснинаПроехав знаменитые Голубые озера, мы попадём в теснину, прорубленную Череком Балкарским в горах Скалистого хребта. Над дорогой в буквальном смысле этого слова нависают скалы. Это сейчас в самых опасных местах проложены тоннели, а вот раньше неудачливый водитель на крутых виражах мог сорваться в бурлящий на глубине 200 метров Черек. Местные жители дали таким поворотам меткое название — «Пронеси, Господи».
Старинное селение перенесет нас в далекий и полный загадок мир прошлого. Вы осмотрите сохранившуюся сторожевую башню и одновременно родовые постройки XVII—XVIII веков. Здесь вы сможете покататься на высокогорных качелях и сделать незабываемые фото. Термальные источники Аушигер СитиМы направимся в горячие термальные источники Аушигер Сити. Это уникальный объект, подаренный природой. В 1950 году геологоразведчики искали здесь нефть, а нашли горячие целебные воды. Их температура от +40 до +50 °C. Здесь мы обязательно искупаемся и расслабимся после долгой дороги. Замок Шато-ЭркенЭто здание не уступает по красоте эталонным европейским замкам в романском стиле XI-XII вв. Замок воздвигнут посреди лазурного озера, где теперь чинно плавают лебеди и утки. Рядом можно увидеть приятный лес, а в ясную погоду здесь открывается красивый вид на Эльбрус. А еще вы узнаете интересные факты о владельце замка Тембулате Эркенове — признанном виноделе России и Европы.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Экологический сбор за посещение замка Шато-Эркен
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)Завершение: Ваше место проживания (города КМВ)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 7:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии