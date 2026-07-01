Для прогулки на сап-досках:

• головной убор;

• солнцезащитный крем или легкая одежда;

• вода в бутылке;

• шлепки;

• солнцезащитные очки;

• водонепроницаемый чехол для телефона.

Для комфортного проживания:

• шлёпки;

• пляжное полотенце;

• кофту на вечерние посиделки.

• Фен, тапки, полотенца, шампуни будут ждать тебя в номере.

Для уроков скейта и баланса:

• кроссовки или кеды на низкой подошве.

Для серфинга:

• купальник или шорты.

Если у вас есть свой гидрокостюм и гидрообувь, можете взять их с собой. Если нет, то мы предоставим. В качестве обуви с июня по сентябрь подойдут обычные кеды на плоской подошве.

Проживание. В комфортабельных 2-, 4-местных экодомиках на берегу Дона со всеми удобствами внутри (туалет, душ, фен, обогреватель, вентилятор, косметические принадлежности, полотенца, москитные сетки на окнах и дверях). Есть зона для сушки гидрокостюмов, полотенец и купальников. Для вашего спокойствия – парковка с видеонаблюдением, территория охраняется.

Для детей предусмотрена детская площадка, батут, игровая зона в кафе, возможность кататься на детских самокатах (не трюковых) в деревянном пуле (под присмотром взрослых) и на памп-треке. В 5 минутах ходьбы находится детский пляж с качельками у воды.

Питание. Включены завтраки и 2 пикника. Остальное питание оплачивается отдельно. Всем нашим гостям предоставляется скидка 10% на питание в кафе на территории комплекса.

Транспорт. Минивэн Mercedes. Кондиционер, аудиосистема, сиденья с откидной спинкой.

Дети. От 9 лет.

Уровень сложности. Программа активная, с прогулками и небольшой физической нагрузкой, подходит для начинающих и опытных сёрферов. Все занятия проводят опытные сёрферы с профессиональным спортивным образованием.