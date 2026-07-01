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Сёрф-лагерь в Липецкой области: для новичков и опытных с проживанием в экодомике или палатке

Позаниматься на сёрф-тренажёрах и волне, прокатиться на сапах и сёрф-диване и весело провести время
Вас ждёт насыщенная неделя сёрфинга в компании единомышленников с вечеринками, жаркой банькой, поездками по живописным местам, пикниками на природе и душевными вечерами! Как на Бали, только в России — лагерь
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проводится на территории уютной и стилизованной сёрф-базы в Липецкой области, где вы разместитесь в экологичных домиках со всеми удобствами.

Потренируемся на сёрф-тренажёрах на суше, чтобы научиться лучше управлять телом и почувствовать его возможности в движении. Продолжим на волне — инструктор будет рядом, поэтому справятся даже начинающие.

А ещё встретим утро йогой, соберёмся у костра, устроим фотосессию, съездим в парк «Кудыкина гора» или к оленям и отправимся на сап-квест.

Сёрф-лагерь в Липецкой области: для новичков и опытных с проживанием в экодомике или палатке
Сёрф-лагерь в Липецкой области: для новичков и опытных с проживанием в экодомике или палатке
Сёрф-лагерь в Липецкой области: для новичков и опытных с проживанием в экодомике или палатке

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Для прогулки на сап-досках:
• головной убор;
• солнцезащитный крем или легкая одежда;
• вода в бутылке;
• шлепки;
• солнцезащитные очки;
• водонепроницаемый чехол для телефона.

Для комфортного проживания:
• шлёпки;
• пляжное полотенце;
• кофту на вечерние посиделки.
• Фен, тапки, полотенца, шампуни будут ждать тебя в номере.

Для уроков скейта и баланса:
• кроссовки или кеды на низкой подошве.

Для серфинга:
• купальник или шорты.

Если у вас есть свой гидрокостюм и гидрообувь, можете взять их с собой. Если нет, то мы предоставим. В качестве обуви с июня по сентябрь подойдут обычные кеды на плоской подошве.

Проживание. В комфортабельных 2-, 4-местных экодомиках на берегу Дона со всеми удобствами внутри (туалет, душ, фен, обогреватель, вентилятор, косметические принадлежности, полотенца, москитные сетки на окнах и дверях). Есть зона для сушки гидрокостюмов, полотенец и купальников. Для вашего спокойствия – парковка с видеонаблюдением, территория охраняется.

Для детей предусмотрена детская площадка, батут, игровая зона в кафе, возможность кататься на детских самокатах (не трюковых) в деревянном пуле (под присмотром взрослых) и на памп-треке. В 5 минутах ходьбы находится детский пляж с качельками у воды.

Питание. Включены завтраки и 2 пикника. Остальное питание оплачивается отдельно. Всем нашим гостям предоставляется скидка 10% на питание в кафе на территории комплекса.

Транспорт. Минивэн Mercedes. Кондиционер, аудиосистема, сиденья с откидной спинкой.

Дети. От 9 лет.

Уровень сложности. Программа активная, с прогулками и небольшой физической нагрузкой, подходит для начинающих и опытных сёрферов. Все занятия проводят опытные сёрферы с профессиональным спортивным образованием.

Программа тура по дням

1 день

Урок на сёрф-тренажёрах, отдых в бане

После прибытия на базу вы разместитесь в деревянных домиках с удобствами. После начнётся тренировка на сёрф-тренажёрах, чтобы научиться лучше управлять телом и почувствовать его возможности в движении.

Вечером — баня у реки, где можно будет расслабиться после дороги, поплавать и восстановиться.

Урок на сёрф-тренажёрах, отдых в банеУрок на сёрф-тренажёрах, отдых в банеУрок на сёрф-тренажёрах, отдых в бане
2 день

Йога, сёрфинг, сапы и церемония открытия

Утро начнётся с йоги, чтобы пробудить тело и ум. Далее пройдёт 1-й урок сёрфинга, который поможет мягко войти в ритм лагеря и почувствовать доску. Также сегодня нас ждёт сплав на сапах в Арганче.

Во второй половине дня состоится 2-й урок сёрфинга, а вечером — торжественная церемония открытия лагеря. Этот момент задаст тон всей неделе и наполнит пространство особым настроением. Вечер пройдёт в неформальной обстановке: настольные игры с тренерами, лёгкое общение и время для восстановления.

Йога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытияЙога, сёрфинг, сапы и церемония открытия
3 день

Сафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волне

После завтрака отправимся на сафари в Оленьем парке, формат активного отдыха и весёлого взаимодействия (зависит от заезда). Затем последует 2-я тренировка на волне, во время которой вы закрепите прогресс и попробуете новые приёмы.

Также сегодня пройдёт мастер-класс по созданию сёрф-значка или сёрф картины.

Сафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волнеСафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волнеСафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волнеСафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волнеСафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волнеСафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волне
4 день

Тренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костра

После завтрака пройдёт занятие на сёрф-скейте, где вы освоите принципы баланса и движения на асфальте. Затем состоится 3-й урок сёрфинга на волне.

Завершит день вечер у костра на мини-острове — время для неспешных разговоров и отдыха на природе.

Тренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костраТренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костраТренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костраТренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костра
5 день

Йога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеров

Утро начнётся с йоги и завтрака, затем пройдёт 4-е занятие на сёрфинга с фотосессией.

Далее все сядут в сёрф-фургон и отправятся на дневное путешествие (зависит от заезда). На маршруте — природный парк чудес «Кудыкина гора» с арт-объектами и огнедышащим Змеем высотой 15 метров. Поездка включает обед-пикник.

Вечером — видеоразбор ошибок на волне: участники получат обратную связь от тренеров и рекомендации по улучшению техники.

Йога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеровЙога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеров
6 день

Сёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеря

Сегодня снова позанимаетесь на сёрф-скейте и отправитесь в сплав на сёрф-диване. Далее день будет свободным, чтобы отдохнуть и подготовиться к вечернему событию.

Финал дня — тематическая вечеринка закрытия лагеря. Программа зависит от календаря мероприятий.

Сёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеряСёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеряСёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеряСёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеряСёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеряСёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеря
7 день

Сёрфинг и закрытие лагеря

Утром вы отправитесь на финальный урок на воде. Затем пройдёт церемония закрытия лагеря, которая завершит неделю эмоций, прогресса и единения с водой.

Сёрфинг и закрытие лагеряСёрфинг и закрытие лагеряСёрфинг и закрытие лагеряСёрфинг и закрытие лагеряСёрфинг и закрытие лагеря

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 пикника
  • 5 уроков сёрфинга на речной волне (входит аренда доски, гидрокостюмов и всего необходимого снаряжения)
  • 2 урока на сёрф-скейте (входит аренда необходимого снаряжения)
  • 1 урок баланса на баланс-борде и сёрф-качелях, сёрф-тренажёрах
  • 2 лекции от инструкторов-сёрферов
  • Видеоразбор ошибок
  • Утренняя йога в понедельник и пятницу
  • Квест на сап-досках по Дону
  • Сафари на сёрф-диване
  • Все активности и поездки по программе (фотосессия, парк «Кудыкина гора» или Олений, церемонии открытия и закрытия лагеря, общий костёр, вечеринка, баня и т. д.)
Что не входит в цену
  • Дорога до Лебедяни (сёрф-базы, места проведения лагеря) и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Трансферы по программе - 1000 ₽ за чел
  • Снаряжение для палатки
  • Стоимость заезда 8 июня будет выше на 600-1000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Липецкая область, Лебедянь, сёрф-база, 14:00
Завершение: Липецкая область, Лебедянь, сёрф-база, 11:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваша команда гидов в Липецке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Станислав. Я создатель первой в России речной волны. Влюблён в сёрфинг более 15 лет. Катался на всех океанах и посетил более 55 стран. Работал сёрф-инструктором на острове Бали и решил создать атмосферу сказочного острова у нас в России. Сейчас вместе с женой и детьми живу в сёрф-лагере. Для нас это не просто работа, а стиль жизни!

Тур входит в следующие категории Липецка

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