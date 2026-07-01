Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Для прогулки на сап-досках:
• головной убор;
• солнцезащитный крем или легкая одежда;
• вода в бутылке;
• шлепки;
• солнцезащитные очки;
• водонепроницаемый чехол для телефона.
Для комфортного проживания:
• шлёпки;
• пляжное полотенце;
• кофту на вечерние посиделки.
• Фен, тапки, полотенца, шампуни будут ждать тебя в номере.
Для уроков скейта и баланса:
• кроссовки или кеды на низкой подошве.
Для серфинга:
• купальник или шорты.
Если у вас есть свой гидрокостюм и гидрообувь, можете взять их с собой. Если нет, то мы предоставим. В качестве обуви с июня по сентябрь подойдут обычные кеды на плоской подошве.
Проживание. В комфортабельных 2-, 4-местных экодомиках на берегу Дона со всеми удобствами внутри (туалет, душ, фен, обогреватель, вентилятор, косметические принадлежности, полотенца, москитные сетки на окнах и дверях). Есть зона для сушки гидрокостюмов, полотенец и купальников. Для вашего спокойствия – парковка с видеонаблюдением, территория охраняется.
Для детей предусмотрена детская площадка, батут, игровая зона в кафе, возможность кататься на детских самокатах (не трюковых) в деревянном пуле (под присмотром взрослых) и на памп-треке. В 5 минутах ходьбы находится детский пляж с качельками у воды.
Питание. Включены завтраки и 2 пикника. Остальное питание оплачивается отдельно. Всем нашим гостям предоставляется скидка 10% на питание в кафе на территории комплекса.
Транспорт. Минивэн Mercedes. Кондиционер, аудиосистема, сиденья с откидной спинкой.
Дети. От 9 лет.
Уровень сложности. Программа активная, с прогулками и небольшой физической нагрузкой, подходит для начинающих и опытных сёрферов. Все занятия проводят опытные сёрферы с профессиональным спортивным образованием.
Программа тура по дням
Урок на сёрф-тренажёрах, отдых в бане
После прибытия на базу вы разместитесь в деревянных домиках с удобствами. После начнётся тренировка на сёрф-тренажёрах, чтобы научиться лучше управлять телом и почувствовать его возможности в движении.
Вечером — баня у реки, где можно будет расслабиться после дороги, поплавать и восстановиться.
Йога, сёрфинг, сапы и церемония открытия
Утро начнётся с йоги, чтобы пробудить тело и ум. Далее пройдёт 1-й урок сёрфинга, который поможет мягко войти в ритм лагеря и почувствовать доску. Также сегодня нас ждёт сплав на сапах в Арганче.
Во второй половине дня состоится 2-й урок сёрфинга, а вечером — торжественная церемония открытия лагеря. Этот момент задаст тон всей неделе и наполнит пространство особым настроением. Вечер пройдёт в неформальной обстановке: настольные игры с тренерами, лёгкое общение и время для восстановления.
Сафари в Оленьем парке, мастер-класс и тренировка на волне
После завтрака отправимся на сафари в Оленьем парке, формат активного отдыха и весёлого взаимодействия (зависит от заезда). Затем последует 2-я тренировка на волне, во время которой вы закрепите прогресс и попробуете новые приёмы.
Также сегодня пройдёт мастер-класс по созданию сёрф-значка или сёрф картины.
Тренировка на сёрф-скейте, сёрфинг на волне и вечер у костра
После завтрака пройдёт занятие на сёрф-скейте, где вы освоите принципы баланса и движения на асфальте. Затем состоится 3-й урок сёрфинга на волне.
Завершит день вечер у костра на мини-острове — время для неспешных разговоров и отдыха на природе.
Йога, тренировка с фотосессией, поездка в парк «Кудыкина гора», видеоразбор и обратная связь от тренеров
Утро начнётся с йоги и завтрака, затем пройдёт 4-е занятие на сёрфинга с фотосессией.
Далее все сядут в сёрф-фургон и отправятся на дневное путешествие (зависит от заезда). На маршруте — природный парк чудес «Кудыкина гора» с арт-объектами и огнедышащим Змеем высотой 15 метров. Поездка включает обед-пикник.
Вечером — видеоразбор ошибок на волне: участники получат обратную связь от тренеров и рекомендации по улучшению техники.
Сёрф-скейт и сёрф-диван, время для себя, вечеринка в честь закрытия лагеря
Сегодня снова позанимаетесь на сёрф-скейте и отправитесь в сплав на сёрф-диване. Далее день будет свободным, чтобы отдохнуть и подготовиться к вечернему событию.
Финал дня — тематическая вечеринка закрытия лагеря. Программа зависит от календаря мероприятий.
Сёрфинг и закрытие лагеря
Утром вы отправитесь на финальный урок на воде. Затем пройдёт церемония закрытия лагеря, которая завершит неделю эмоций, прогресса и единения с водой.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 пикника
- 5 уроков сёрфинга на речной волне (входит аренда доски, гидрокостюмов и всего необходимого снаряжения)
- 2 урока на сёрф-скейте (входит аренда необходимого снаряжения)
- 1 урок баланса на баланс-борде и сёрф-качелях, сёрф-тренажёрах
- 2 лекции от инструкторов-сёрферов
- Видеоразбор ошибок
- Утренняя йога в понедельник и пятницу
- Квест на сап-досках по Дону
- Сафари на сёрф-диване
- Все активности и поездки по программе (фотосессия, парк «Кудыкина гора» или Олений, церемонии открытия и закрытия лагеря, общий костёр, вечеринка, баня и т. д.)
Что не входит в цену
- Дорога до Лебедяни (сёрф-базы, места проведения лагеря) и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Трансферы по программе - 1000 ₽ за чел
- Снаряжение для палатки
- Стоимость заезда 8 июня будет выше на 600-1000 ₽