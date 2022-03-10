Преимущества этого путешествия:
Добро пожаловать в Сибирь!
Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и выезжаем на Ольхон.
По пути сделаем остановку в кафе на обед.
Еще немного, и нас ждет первая встреча с Байкалом!
Выходим на лед, делаем первые шаги, любуемся ледовыми просторами.
По пути остановимся на острове Огой и у красивых ледяных пещер.
Приезжаем в Хужир и отправляемся встречать закат к знаменитой скале Шаманка.
Вечером возвращение в отель, ужин, отдых.
Сегодня отправляемся исследовать север острова Ольхон.
Мы покажем вам самое интересное – сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд.
Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.
После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.
Наши гиды – влюбленные в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) секреты зимнего Байкала.
У нас будет обед-пикник на льду озера и море впечатлений.
Завтракаем и отправляемся в путь.
Сегодня уезжаем с Ольхона в бухту Ая.
По пути посетим остров Еленка, мыс Кобылья голова и другие красивые ледовые локации.
Далее наш путь пройдет по Тажеранским степям, и вы увидите совсем другие пейзажи.
Вечером прибудем в бухту Ая, где остановимся в отеле на ночевку.
Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.
Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка.
Весь путь мы проделаем на Хивусе.
Впереди километры байкальского льда и много крутых фотолокаций!
Наша первая остановка у мыса Саган Заба, который известен своими наскальными рисунками.
Далее мы прибудем в бухту Песчаная.
Здесь выйдем на берег и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на ледяной Байкал!
И еще одна наша локация – село Большое Голоустное, известное своими метановыми пузырьками.
Вечером прибытие в Листвянку.
Ужин в уютном отеле, неспешные беседы, просмотр фотографий и, конечно, отдых.
Пришло время прощаться с Байкалом!
Завтракаем и едем в аэропорт.
Желаем вам приятных воспоминаний и новых путешествий!
В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне, в бухте Ая и в Листвянке.
Доплата за одноместное проживание 9 000 рублей.
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.
Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.