Байкальский драйв

Джип-тур по зимнему Байкалу! Все это в компании единомышленников и опытных гидов

5
3 отзыва
Джип-тур по зимнему Байкалу! Все это в компании единомышленников и опытных гидов!
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Байкальский драйв
Ближайшие даты:
08
фев
01
мар
11
мар

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • проедем по самым красивым местам Байкала на джипах;
  • совершим ледовый переезд на катере-аэроходе;
  • побываем в местах силы;
  • сделаем снимки в крутых фотолокациях;
  • попробуем местную кухню.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, остров Ольхон, п. Хужир

Добро пожаловать в Сибирь!

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и выезжаем на Ольхон.

По пути сделаем остановку в кафе на обед.

Еще немного, и нас ждет первая встреча с Байкалом!

Выходим на лед, делаем первые шаги, любуемся ледовыми просторами.

По пути остановимся на острове Огой и у красивых ледяных пещер.

Приезжаем в Хужир и отправляемся встречать закат к знаменитой скале Шаманка.

Вечером возвращение в отель, ужин, отдых.

Встреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. ХужирВстреча, остров Ольхон, п. Хужир
2 день
Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня отправляемся исследовать север острова Ольхон.

Мы покажем вам самое интересное – сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд.

Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.

После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.

Наши гиды – влюбленные в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) секреты зимнего Байкала.

У нас будет обед-пикник на льду озера и море впечатлений.

Путешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу ХобойПутешествие по льду к мысу Хобой
3 день
Бухта Ая

Завтракаем и отправляемся в путь.

Сегодня уезжаем с Ольхона в бухту Ая.

По пути посетим остров Еленка, мыс Кобылья голова и другие красивые ледовые локации.

Далее наш путь пройдет по Тажеранским степям, и вы увидите совсем другие пейзажи.

Вечером прибудем в бухту Ая, где остановимся в отеле на ночевку.

Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Бухта АяБухта АяБухта Ая
4 день
Ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка

Сегодня нас ожидает настоящий ледовый переход от бухты Ая до п. Листвянка. 

Весь путь мы проделаем на Хивусе.

Впереди километры байкальского льда и много крутых фотолокаций!

Наша первая остановка у мыса Саган Заба, который известен своими наскальными рисунками.

Далее мы прибудем в бухту Песчаная.

Здесь выйдем на берег и поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид на ледяной Байкал!

И еще одна наша локация – село Большое Голоустное, известное своими метановыми пузырьками.

Вечером прибытие в Листвянку.

Ужин в уютном отеле, неспешные беседы, просмотр фотографий и, конечно, отдых.

Ледовый переход от бухты Ая до п. ЛиствянкаЛедовый переход от бухты Ая до п. ЛиствянкаЛедовый переход от бухты Ая до п. Листвянка
5 день
Отъезд

Пришло время прощаться с Байкалом!

Завтракаем и едем в аэропорт.

Желаем вам приятных воспоминаний и новых путешествий!

Проживание

В туре предусмотрено проживание в двухместном номере категории стандарт в отеле на Ольхоне, в бухте Ая и в Листвянке.

Доплата за одноместное проживание 9 000 рублей.

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в Иркутске в аэропорту или на ж/д вокзазе в 9:30 утра по местному времени
  • Трансфер Иркутск – Хужир на джипах
  • Размещение в отеле на Ольхоне, двухместный номер стандарт
  • Экскурсия на джипах на север острова, мыс Саган Хушун, мыс Хобой
  • Экскурсия на джипах по Малому Морю, остров Огой, Еленка, мыс Кобылья голова + Тажеранские степи
  • Размещение в отеле в бухте Ая, двухместный номер стандарт
  • Экскурсия бухта Ая – Саган Заба – Песчаная – Б. Голоустное – Листвянка на Хивусе
  • Размещение в отеле в Листвянке, двухместный номер стандарт
  • Трансфер Листвянка – аэропорт
  • Питание по программе: 1 день: обед, ужин 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин 4 день: завтрак, обед-пикник, ужин 5 день: завтрак
  • 1 день: обед, ужин
  • 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день: завтрак, обед-пикник, ужин
  • 5 день: завтрак
  • Сопровождение гида на протяжении тура
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
  • шапка с возможностью прикрыть уши;
  • теплые непродуваемые перчатки;
  • ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
  • теплая куртка;
  • теплый свитер или флисовая кофта;
  • штаны (можно лыжные);
  • носки (термоноски и шерстяные);
  • термобелье;
  • очки солнцезащитные;
  • фонарик;
  • помада гигиеническая.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:

  1. Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
  2. Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
  3. Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
  4. Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
  5. Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
  6. Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
  7. Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
  8. Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
  9. Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы (базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
  10. Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
  11. Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или получении травмы
  12. Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот период.

Напоминаем:

Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Предусмотрены ли скидки?

Для детей до 12 лет предоставляется скидка 20%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
E
10 мар 2022
Спасибо большое. Нам очень понравилось 🥰. Мы в восторге. Отличная организация все тура! Байкал великолепен во всех его проявления!
В
17 мар 2021
Тур получился замечательный. 5 дней активного отдыха - оптимально для зимнего Байкала.
Посмотрели много разной красоты, исколесили пол Байкала. Видели его в самых разных состояниях, в самое разное время суток - он прекрасен.
Одно сплошное удовольствие!
Было, конечно не жарко, но рядом был транспорт, в котором всегда была печка и в номерах тепло и уют.
Питание было подстроено под наш не мясной рацион. Хотя кто-то в нашей группе испытывал сложности с питанием - нам понравилось всё.
Рекомендую.
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают

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