Приезжаем в Хужир и отправляемся встречать закат к знаменитой скале Шаманка.

По пути остановимся на острове Огой и у красивых ледяных пещер.

Еще немного, и нас ждет первая встреча с Байкалом!

По пути сделаем остановку в кафе на обед.

Встречаемся в аэропорту Иркутска, знакомимся и выезжаем на Ольхон.

Путешествие по льду к мысу Хобой

Сегодня отправляемся исследовать север острова Ольхон.

Мы покажем вам самое интересное – сказочные наплески на скалах, ледовые гроты и безумно красивый лёд.

Сделаем остановку у мыса Саган-Хушун, где обычно можно наблюдать красивые ледяные сокуи.

После пикника отправимся к самому северу – мысу Хобой, лед здесь особенно подвижен, и каждый год образуются красивые голубые торосы.

Наши гиды – влюбленные в Байкал люди, которые раскроют вам все (или почти все) секреты зимнего Байкала.

У нас будет обед-пикник на льду озера и море впечатлений.