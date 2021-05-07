Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Групповой тур в Листвянке

Зимнее очарование Байкала

4.7
3 отзыва
Может, Вы хотели увидеть "Ухо Байкала","Чертов палец", покататься на лыжах и снегоходах, посетить старинные поселки Байкала и активно отдохнуть от суеты? Тогда этот насыщенный тур для всей семьи идеально подходит Вам.

Смотровые площадки, множество интересных мест и развлечений Байкала помогут отвлечься от дел и полноценно отдохнуть. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Зимнее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Ближайшие даты:
4
окт
7
окт
11
окт
14
окт
18
окт
21
окт
25
окт
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Самый большой телескоп в России
Самый большой телескоп в России
Отправимся в Байкальскую астрофизическую обсерваторию и познакомимся с мощнейшими телескопами в стране
Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается вид на Шаман-камень
Прогулка по заповедной тропе
Прогулка по заповедной тропе
Полюбуемся флорой и фауной Байкальского государственного биосферного заповедника

Программа тура по дням

1 день

Переезд в город Байкальск

Встреча в аэропорту (в 8 утра по местному времени), на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра. Прогулка по заповедной эко-тропе.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 150 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

День в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин.

4 день

Поездка в поселок Листвянку

Переезд из Байкальска в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка в поселок Листвянку.

Заселение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

5 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.
Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.
Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

6 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

7 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

8 день

Выезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и/или на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные датыпраздничные даты (26.12 по 16.01, 13.02 по 13.03)обычные датыпраздничные даты (26.12 по 16.01, 13.02 по 13.03)обычные датыпраздничные даты (26.12 по 16.01, 13.02 по 13.03)
2-хместный номер (хостел 2-16 местный)74 80077 00075 20076 30087 20093 900
доплата за одноместное размещение-11 30012 00019 50024 300

Размещение в хостеле/ без благоустройства:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 4-7.

Частично благоустроенное размещение:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 4-7.

Благоустроенное размещение:

  • Размещение: Байкальск — Гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 1-3;
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 4-7.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

К услугам гостей гостиницы "Маргобай", расположенной в 200 метрах от озера Байкал, крытый бассейн, сауна, турецкая паровая баня, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню и круглосуточная стойка регистрации.

Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»

Турбаза «Обитаемый остров»

4 ночи

Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.

Турбаза «Обитаемый остров»Турбаза «Обитаемый остров»

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Услуги, входящие в стоимость проживания:

  • Завтрак;
  • Wi-Fi;
  • Гладильная комната;
  • Побудка;
  • Оформление документов иностранных граждан для постановки на учет в органах УФМС;
  • Детская комната и детская площадка;
  • Обслуживание в номере при заказе в ресторане;
  • Вызов такси.
Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 1: ужинДень 2: завтрак, обед, ужинДень 3: завтрак, ужинДень 4-8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4-8: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – БайкальскДень 2: Байкальск – Танхой – БайкальскДень 4: Байкальск – Иркутск – ЛиствянкаДень 5: По ЛиствянкеДень 7: По ЛиствянкеДень 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Байкальск
  • День 2: Байкальск – Танхой – Байкальск
  • День 4: Байкальск – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в ТанхоеДень 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория.
  • День 2: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии в туре?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
7 мая 2021
Прекрасные грамотные экскурсоводы. Отвечают на дополнительные вопросы и подстраиваться под туристов. В Беломорске возникли определённые вопросы с обедами - этот вопрос не продуман, в остальном - проживание и питание на хорошем уровне. В свободные дни покатались на горных лыжах на прекрасном курорте " Соболиная гора" в Байкальске. И было время пройти по " Большой Бойкальской тропе" в Листвянке
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе турыПрирода и пейзажиНа автобусе

Похожие туры из Листвянки

Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
г. Иркутск
2 фев
18 фев
25 фев
10 мар
66 700 за человека
Лед Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Лед Байкала
г. Иркутск
3 фев
10 фев
20 фев
25 фев
от 97 700 за человека
Ледовый экспресс Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Ледовый экспресс Байкала
г. Иркутск
1 фев
8 фев
14 фев
17 фев
62 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Листвянке
Все туры из Листвянки
All Airlines
ХорошоТам