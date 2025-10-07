апр
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия в п. Листвянка и «Тальцы»
По прибытии в Иркутск начинается ваш тур, уже сегодня вы впервые увидите священное озеро Байкал.
С аэропорта вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.
Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.
На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.
Также вы посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
В музее несколько экспозиций, в которых вы увидите множество различных представителей флоры и фауны, среди которых байкальские нерпы, омули, окуни, карпы и многие другие.
После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем.
Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты и масштаба — бухту Песчаную.
Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; камень Черского; рыбный рынок, Байкальский лимнологический музей.
Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсии; гид; проживание, входные билеты в музеи
Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп
После завтрака в гостинице Листвянки вы отправитесь на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная, где пройдет захватывающая фотоохота на нерп!
Хивус мягко проскользит по льду Байкала.
По пути вы насладитесь живописными видами: по левую сторону путь обрамляют величественные горы Приморского хребта, а по правую – бесконечная ледовая гладь Байкала.
После вас ждет остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Сделав памятные снимки, вы продолжите экскурсию и остановитесь у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Вы прогуляетесь между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите одного из эндемиков нашего тура – легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе.
Во время перемещения по Байкалу на хивусе в апреле очень часто можно встретить целые скопища самых известных эндемиков в нашем крае – байкальских нерп.
Именно в апреле, в бухте Песчаной, воздух в дневное время прогревается достаточно хорошо, чтобы эти милые создания выходили на поверхность льда, чтобы погреться на солнышке.
Обычно увидеть их в живой природе вблизи достаточно редкая удача.
Нерпы – это дикие животные, соответственно они очень пугливые и с осторожностью относятся к человеку.
Но на нашей фотоохоте мы будем готовы к встрече с ними!
Благодаря специальным маскировочным костюмам, у вас будет возможность приблизиться к нерпам на достаточное расстояние, чтобы сделать уникальные фотокадры, которые вы можете сделать на свой телефон или свой фотоаппарат.
Если вы не возьмете что-то из этого, ничего страшного, вместе с вами будет специально обученный и опытный фотограф, который поможет вам не отвлекаться от лицезрения этих прекрасных созданий.
После окончания экскурсии и фотоохоты, вы отправитесь в обратный путь на хивусах в п. Листвянка.
Вы увидите: остров Бакланий Камень; бухта Песчаная; бухта Бабушка; скала Жандарм; мыс Большой и Малой Колокольни; скала Дед; фотоохота на нерп; захватывающие виды; уникальные фотографии.
Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; гид; проживание; завтрак; обед-пикник; маскировочные костюмы для фотоохоты; разрешение на посещение национального парка; фотограф; фотоохота
Экскурсия по КБЖД на хивусе (5 часов)
Сегодняшний день вас познакомит с Кругобайкальской железной дорогой!
Кругобайкальская железная дорога – это достопримечательность Сибирского края, уникальное место не только в России, но и в мире.
КБЖД привлекает как приезжих туристов, так и местных жителей.
И неудивительно: необъятные просторы озера Байкал, протяженные рельсы железной дороги, тянущиеся ниткой вдоль сопок Байкальских гор, припорошенных зимой снегом, украшенных таинственными и атмосферными каменными туннелями и железобетонными галереями, а вдали впечатляюще возвышаются горы величавого Хамар-Дабана.
КБЖД — это памятник архитектуры, «Золотая пряжка стального пояса России», считается одной из самых красивых железных дорог в мире.
Экскурсия по этому историческому месту начинается в п. Листвянка.
Вы будете любоваться КБЖД с нестандартной и очень интересной стороны – с озера Байкал.
Экскурсия пройдет на самом безопасном транспорте на льду Байкала, судне на воздушной подушке — хивусе.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
В рамках экскурсии предполагаются остановки в интересных местах, где вы сможете побродить по шпалам, заглянуть в туннели, загадать в них желания, отдохнуть на берегу озера.
Вас будет сопровождать гид, который поведает увлекательные истории и факты о кругобайкальской железной дороге, благодаря чему вы словно перенесетесь во времени и сможете увидеть это место иными глазами — КБЖД наверняка оставит у вас неизгладимое впечатление!
В середине дня у вас будет обед-пикник.
Экскурсия закончится возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.
Вы увидите: Байкал; КБЖД, туннели.
Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; гид; проживание; экскурсия на хивусе (5 часов).
Отъезд
Сегодня у вас завершается программа тура.
Вы познакомились с весенним Байкалом, попробовали себя на фотоохоте за очаровательными обитателями Байкала – нерпами.
Мы очень надеемся, что за время тура наш край смог завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!
В стоимость включено: завтрак; отель до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иркутске и в п. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Стандарт
|61 000
|10 500
|Комфорт
|72 000
|18 000
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная (стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Русь», «Воздушная гавань», «Аэро Отель»,«Matreshka», «Riverside».
Гостиница «Irkutsk city center» или аналогичная (комфорт)
Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.
Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.
Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Предусмотрено 5 многофункциональных залов с современным оборудованием для проведения мероприятий любого формата и масштаба. Для каждого события действуют специально разработанные варианты меню.
Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Байкал – Северное море», «Baikal Forest»
Отель «Крестовая падь» или аналогичный (стандарт)
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
Также возможно размещение в следующих гостиницах: Бутик-отель «Larch», «Даурия», «Малина», ГД «Усадьба Еремеевых».
Отель «Байкал» или аналогичный (комфорт)
Отель «Байкал» расположен в посёлке Листвянка. Бронируйте свободные номера в гостинице «Байкал» с 4 звёздами у озера в Листвянке на официальном сайте 101hotels.com. Отзывы гостей, реальные фото и точный адрес к вашим услугам.
Для комфортного проживания гостям предоставляют: гладильные принадлежности, выход на лоджию, набор полотенец и постельного белья, шкаф, телефон, сейф, фен, телевизор и Wi-Fi.
Также можно воспользоваться кофемашиной, холодильником и электрочайником. Рядом кафе и магазины.
Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Ундина», «Крестовая падь», бутик-отель «Larch».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Маскировочные костюмы
- Фотограф в день фотоохоты
- Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
- теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- сидушка (хоба туристическая);
- термос (по желанию);
- бинокль (по желанию).
Обязательно: паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие организационные особенности тура?
- В программе тура обозначена возможность повидать эндемиков Байкала – нерп – в живой природе и провести фотоохоту. Так как нерпы – представители дикого животного мира Байкала, туроператор не может давать 100% гарантию, что туристы непременно их встретят. Однако время проведения тура выбрано с учетом высокой вероятности данной встречи!
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10:00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- Окончание тура в Иркутске: в последний день тура расчетный час в гостинице в 12:00 по местному времени.
- Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10:00.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной ТУРИСТОМ из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
- Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.