1 день

Обзорная экскурсия в п. Листвянка и «Тальцы»

По прибытии в Иркутск начинается ваш тур, уже сегодня вы впервые увидите священное озеро Байкал.

С аэропорта вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.

На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.

Также вы посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

В музее несколько экспозиций, в которых вы увидите множество различных представителей флоры и фауны, среди которых байкальские нерпы, омули, окуни, карпы и многие другие.

После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем.

Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты и масштаба — бухту Песчаную.

Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; камень Черского; рыбный рынок, Байкальский лимнологический музей.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсии; гид; проживание, входные билеты в музеи

