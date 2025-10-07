Мои заказы

Байкальские обитатели. Весна

Байкальские обитатели
Тур-приключение! Выбирая этот тур, вы дарите себе возможность увидеть байкальских эндемиков – очаровательных нерп и ходульные деревья в бухте Песчаной! Вы сможете провести настоящую фотоохоту на нерп в их естественной среде обитания – это не забудется никогда! Удивительная красота природы, увлекательная фотоохота и интересные экскурсии по Листвянке и Кругобайкальской железной дороге сделают этот тур незабываемым!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
9
апр

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия в п. Листвянка и «Тальцы»

По прибытии в Иркутск начинается ваш тур, уже сегодня вы впервые увидите священное озеро Байкал.

С аэропорта вас встретят и заберут на групповом трансфере, и вы отправитесь в сторону Листвянки по живописному Байкальскому тракту.

Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру.

Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.

По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно-этнографический музей под открытым небом “Тальцы”, где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.

На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.

Также вы посетите лимнологический музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

В музее несколько экспозиций, в которых вы увидите множество различных представителей флоры и фауны, среди которых байкальские нерпы, омули, окуни, карпы и многие другие.

После прогулки по пристани и знаменитому на Байкале рыбному рынку, вас ждет заселение в Листвянке и отдых перед завтрашним днем.

Завтра вы отправитесь в потаенную жемчужину на Байкале, место невероятной красоты и масштаба — бухту Песчаную.

Вы увидите: Байкал; п. Листвянка; архитектурно-этнографический музей «Тальцы»; камень Черского; рыбный рынок, Байкальский лимнологический музей.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсии; гид; проживание, входные билеты в музеи

Обзорная экскурсия в п. Листвянка и «Тальцы»
2 день

Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп

После завтрака в гостинице Листвянки вы отправитесь на судне с воздушной подушкой «Хивус» в бухту Песчаная, где пройдет захватывающая фотоохота на нерп!

Хивус мягко проскользит по льду Байкала.

По пути вы насладитесь живописными видами: по левую сторону путь обрамляют величественные горы Приморского хребта, а по правую – бесконечная ледовая гладь Байкала.

После вас ждет остановка у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала!

Сделав памятные снимки, вы продолжите экскурсию и остановитесь у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.

От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.

Вы прогуляетесь между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите одного из эндемиков нашего тура – легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.

Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.

В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе.

Во время перемещения по Байкалу на хивусе в апреле очень часто можно встретить целые скопища самых известных эндемиков в нашем крае – байкальских нерп.

Именно в апреле, в бухте Песчаной, воздух в дневное время прогревается достаточно хорошо, чтобы эти милые создания выходили на поверхность льда, чтобы погреться на солнышке.

Обычно увидеть их в живой природе вблизи достаточно редкая удача.

Нерпы – это дикие животные, соответственно они очень пугливые и с осторожностью относятся к человеку.

Но на нашей фотоохоте мы будем готовы к встрече с ними!

Благодаря специальным маскировочным костюмам, у вас будет возможность приблизиться к нерпам на достаточное расстояние, чтобы сделать уникальные фотокадры, которые вы можете сделать на свой телефон или свой фотоаппарат.

Если вы не возьмете что-то из этого, ничего страшного, вместе с вами будет специально обученный и опытный фотограф, который поможет вам не отвлекаться от лицезрения этих прекрасных созданий.

После окончания экскурсии и фотоохоты, вы отправитесь в обратный путь на хивусах в п. Листвянка.

Вы увидите: остров Бакланий Камень; бухта Песчаная; бухта Бабушка; скала Жандарм; мыс Большой и Малой Колокольни; скала Дед; фотоохота на нерп; захватывающие виды; уникальные фотографии.

Включено в стоимость: групповой трансфер; экскурсия; гид; проживание; завтрак; обед-пикник; маскировочные костюмы для фотоохоты; разрешение на посещение национального парка; фотограф; фотоохота

Экскурсия в бухту Песчаную на хивусах. Фотоохота на нерп
3 день

Экскурсия по КБЖД на хивусе (5 часов)

Сегодняшний день вас познакомит с Кругобайкальской железной дорогой!

Кругобайкальская железная дорога – это достопримечательность Сибирского края, уникальное место не только в России, но и в мире.

КБЖД привлекает как приезжих туристов, так и местных жителей.

И неудивительно: необъятные просторы озера Байкал, протяженные рельсы железной дороги, тянущиеся ниткой вдоль сопок Байкальских гор, припорошенных зимой снегом, украшенных таинственными и атмосферными каменными туннелями и железобетонными галереями, а вдали впечатляюще возвышаются горы величавого Хамар-Дабана.

КБЖД — это памятник архитектуры, «Золотая пряжка стального пояса России», считается одной из самых красивых железных дорог в мире.

Экскурсия по этому историческому месту начинается в п. Листвянка.

Вы будете любоваться КБЖД с нестандартной и очень интересной стороны – с озера Байкал.

Экскурсия пройдет на самом безопасном транспорте на льду Байкала, судне на воздушной подушке — хивусе.

Продолжительность экскурсии 5 часов.

В рамках экскурсии предполагаются остановки в интересных местах, где вы сможете побродить по шпалам, заглянуть в туннели, загадать в них желания, отдохнуть на берегу озера.

Вас будет сопровождать гид, который поведает увлекательные истории и факты о кругобайкальской железной дороге, благодаря чему вы словно перенесетесь во времени и сможете увидеть это место иными глазами — КБЖД наверняка оставит у вас неизгладимое впечатление!

В середине дня у вас будет обед-пикник.

Экскурсия закончится возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.

Вы увидите: Байкал; КБЖД, туннели.

Включено в стоимость: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; гид; проживание; экскурсия на хивусе (5 часов).

Экскурсия по КБЖД на хивусе (5 часов)
4 день

Отъезд

Сегодня у вас завершается программа тура.

Вы познакомились с весенним Байкалом, попробовали себя на фотоохоте за очаровательными обитателями Байкала – нерпами.

Мы очень надеемся, что за время тура наш край смог завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!

В стоимость включено: завтрак; отель до 12:00.

Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Иркутске и в п. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное
Стандарт61 00010 500
Комфорт72 00018 000
  • "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара» или аналогичная (стандарт)

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Русь», «Воздушная гавань», «Аэро Отель»,«Matreshka», «Riverside».

Гостиница «Ангара» или аналогичная (стандарт)
Гостиница «Irkutsk city center» или аналогичная (комфорт)

1 ночь

Отель «Irkutsk City Center» располагается в историческом центре Иркутска.

Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция.

Для гостей работает ресторан «Место Встречи», где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.

Предусмотрено 5 многофункциональных залов с современным оборудованием для проведения мероприятий любого формата и масштаба. Для каждого события действуют специально разработанные варианты меню.

Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Байкал – Северное море», «Baikal Forest»

Гостиница «Irkutsk city center» или аналогичная (комфорт)
Отель «Крестовая падь» или аналогичный (стандарт)

1 ночь

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

Также возможно размещение в следующих гостиницах: Бутик-отель «Larch», «Даурия», «Малина», ГД «Усадьба Еремеевых».

Отель «Крестовая падь» или аналогичный (стандарт)
Отель «Байкал» или аналогичный (комфорт)

1 ночь

Отель «Байкал» расположен в посёлке Листвянка. Бронируйте свободные номера в гостинице «Байкал» с 4 звёздами у озера в Листвянке на официальном сайте 101hotels.com. Отзывы гостей, реальные фото и точный адрес к вашим услугам.

Для комфортного проживания гостям предоставляют: гладильные принадлежности, выход на лоджию, набор полотенец и постельного белья, шкаф, телефон, сейф, фен, телевизор и Wi-Fi.

Также можно воспользоваться кофемашиной, холодильником и электрочайником. Рядом кафе и магазины.

Также возможно размещение в следующих гостиницах: «Ундина», «Крестовая падь», бутик-отель «Larch».

Отель «Байкал» или аналогичный (комфорт)
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание по программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Маскировочные костюмы
  • Фотограф в день фотоохоты
  • Разрешение на посещение национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие организационные особенности тура?
  • В программе тура обозначена возможность повидать эндемиков Байкала – нерп – в живой природе и провести фотоохоту. Так как нерпы – представители дикого животного мира Байкала, туроператор не может давать 100% гарантию, что туристы непременно их встретят. Однако время проведения тура выбрано с учетом высокой вероятности данной встречи!
  • Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
  • Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • Старт программы тура утром в 10:00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
  • Окончание тура в Иркутске: в последний день тура расчетный час в гостинице в 12:00 по местному времени.
  • Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09:00 до 09:30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10:00.
  • За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  • Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной ТУРИСТОМ из списка.
  • Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  • Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  • В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
  • У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
  • На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
  • В период апрель-май рекомендуем туристам заблаговременно позаботиться о прививке от клещей или сделать страховку от клеща.
  • Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
  • Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Г
Григорьева
7 окт 2025
Организовано все отлично.
А
Александр
21 сен 2025
Были в туре в Бурятии (Аршане) и на Ольхоне с 10 по 14 сентября: «Золотые краски Байкала и Саян». Хочется поблагодарить принимающую сторону и лично Эльвиру за организацию таких туров
читать дальше

и возможностью знакомить туристов с такими неописуемыми никакими эпитетами местами силы и уникальными природными территориями. Ребята максимально стараются создать уют и комфорт. Хочу поблагодарить водителя Николая за профессионализм и водителя Евгения на Ольхоне за сверхкомфортное вождение и безумно вкусный обед на природе — это было очень вкусно и вайбово. Также большой респект за юмор и теплоту Юрию и Петру. Особо хочу поблагодарить Екатерину — Ваша природная грация и подача материала не могут не завораживать, особенно в таком месте, как Ольхон. Ну и наконец, огромная вишенка на торте и настоящий бриллиант компании и нашего тура — гид Илья, который помог раскрыть весь потенциал тех мест, куда мы приехали, и Бурятии, и Байкала. Реально был с нами практически 24/7, без ложной скромности, и стал, по крайней мере для меня, настоящим байкальским братом, как бы сказали на Кавказе. Человек невероятной энергетики, чувства юмора и нужной волны. Его нужно беречь — он настоящий эндемик среди гидов, именно благодаря таким людям особой породы, туристы и влюбляются в красоты и энергетику посещаемых мест. Ну и в заключении, благодарность менеджеру Русику, который тоже был с нами и помог создать особую молодежную атмосферу нашей компании, неотъемлемой частью которой он стал. Успехов, процветания Вам и бесконечной любви к тому делу, в которое вы вкладываете свое время, энергию и душу. P.S. Байкал теперь в моем в сердце навсегда.

