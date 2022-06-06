Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур

Предлагаем вам отправиться на Ольхон - сердце озера Байкал, а затем

4.7
3 отзыва
Предлагаем вам отправиться на Ольхон – сердце озера Байкал, а затем в Листвянку – в окрестностях которой много необычных природных и рукотворных достопримечательностей, а также множество развлечений на любой вкус.

Приезжающие сюда туристы чувствуют невероятную энергетику и силу, признаваясь себе в том, что давно утратили ту связь с природой, заложенную в каждом из нас.

По пути у нас будет возможность познакомиться с бурятской культурой и попробовать национальную кухню в Бурятском этнопарке. В этот тур Вы отправитесь только своей семьей или компанией.
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ольхон и Листвянка. Индивидуальный тур
Ближайшие даты:
22
фев
08
мар
14
апр

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • индивидуальный тур – Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение;
  • оригинальный тимбилдинг в этническом стиле – поучаствуем в национальных обрядах и играх, проведем мастер-класс, а потом продегустируем традиционные блюда и напитки;
  • разнообразный отдых и активности – поедем на хивусе вдоль КБЖД, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, посетим музей озера Байкал с виртуальным погружением в батискафе.

Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.

Программа тура по дням

1 день
Встреча

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Размещение на турбазе.

Питание включено: обед, ужин 
Автотранспортом: примерно 300 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.  

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
Тимбилдинг в этническом стиле

Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.

Тимбилдинг в этническом стиле, участие в национальных обрядах и играх, мастер-класс.

Дегустация традиционных блюд и напитков.

Прибытие в Листвянку.

Размещение в гостинице

Питание включено: завтрак, обед 
Автотранспортом: примерно 350 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч. 

Тимбилдинг в этническом стилеТимбилдинг в этническом стилеТимбилдинг в этническом стилеТимбилдинг в этническом стиле
4 день
Поездка на хивусе вдоль КБЖД

Посадка на Хивус в Листвянке.

Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.

Высадка на берег, прогулка.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: обед 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км   Водным транспортом: примерно 60 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.  

Поездка на хивусе вдоль КБЖДПоездка на хивусе вдоль КБЖДПоездка на хивусе вдоль КБЖДПоездка на хивусе вдоль КБЖД
5 день
Листвянка. Шаман-камень. Лимнологический музей

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по городу.

Размещение в гостинице.

Питание включено: обед 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км   Автотранспортом: примерно 80 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.  

Листвянка. Шаман-камень. Лимнологический музейЛиствянка. Шаман-камень. Лимнологический музейЛиствянка. Шаман-камень. Лимнологический музейЛиствянка. Шаман-камень. Лимнологический музей
6 день
Отъезд

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно    
Автотранспортом: примерно 10 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.   

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостиницах – пос. Листвянка и г. Иркутска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб.:

при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:120 200101 20094 40087 500
Стоимость тура за группу:1 202 0002 024 0002 832 0003 500 000

при размещении СТАНДАРТ: 

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:126 700107 700100 80094 000
Стоимость тура за группу:1 267 0002 154 0003 024 0003 760 000

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты, руб.:

Цена тура при размещении ХОСТЕЛ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:117 30098 30091 50084 600
Стоимость тура за группу:1 173 0001 966 0002 745 0003 384 000

Цена тура при размещении ЭКОНОМ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:121 600102 60095 80088 900
Стоимость тура за группу:1 216 0002 052 0002 874 0003 556 000

Цена тура при размещении СТАНДАРТ:

Количество человек в группе:10203040
Стоимость тура за 1 человека:131 000112 000105 20098 400
Стоимость тура за группу:1 310 0002 240 0003 156 0003 936 000

Размещение по тарифу Эконом:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 2 ночи: ночь 1-2
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 2 ночи: ночь 3-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Узоры — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5

Размещение по тарифу Стандарт:

  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 1-2
  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 2 ночи: ночь 3-4
  • Размещение: Иркутск — Гостиница Виктория — 2-местный номер (удобства в номере). 1 ночь: ночь 5

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: День 1: обед, ужин День 2: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, обед День 4-5: обед.
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • День 4-5: обед.
  • Транспортные услуги День 1: Иркутск - Ольхон День 2: По Ольхону4 День 3: Ольхон - Листвянка4 День 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка День 5: По Листвянке День 6: по Иркутску.
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону4
  • День 3: Ольхон - Листвянка4
  • День 4: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 6: по Иркутску.
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой День 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-класс День 3: Дегустация национальных блюд и напитков День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой
  • День 3: Тимбилдинг в этническом стиле и мастер-класс
  • День 3: Дегустация национальных блюд и напитков
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 5: Обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит
  • Авиа и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
  • Питание в 6 день не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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