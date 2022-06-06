Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд до острова Ольхон.
Пешая прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Размещение на турбазе.
Питание включено: обед, ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Выезд с острова Ольхон, посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой.
Тимбилдинг в этническом стиле, участие в национальных обрядах и играх, мастер-класс.
Дегустация традиционных блюд и напитков.
Прибытие в Листвянку.
Размещение в гостинице
Питание включено: завтрак, обед
Автотранспортом: примерно 350 км
Общая продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.
Высадка на берег, прогулка.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км Водным транспортом: примерно 60 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Переезд в Иркутск, обзорная экскурсия по городу.
Размещение в гостинице.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 4 км Автотранспортом: примерно 80 км
Общая продолжительность: ориентировочно 8 ч.
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазе – о. Ольхон, в гостиницах – пос. Листвянка и г. Иркутска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб.:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|120 200
|101 200
|94 400
|87 500
|Стоимость тура за группу:
|1 202 000
|2 024 000
|2 832 000
|3 500 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|126 700
|107 700
|100 800
|94 000
|Стоимость тура за группу:
|1 267 000
|2 154 000
|3 024 000
|3 760 000
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты, руб.:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|117 300
|98 300
|91 500
|84 600
|Стоимость тура за группу:
|1 173 000
|1 966 000
|2 745 000
|3 384 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|121 600
|102 600
|95 800
|88 900
|Стоимость тура за группу:
|1 216 000
|2 052 000
|2 874 000
|3 556 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|131 000
|112 000
|105 200
|98 400
|Стоимость тура за группу:
|1 310 000
|2 240 000
|3 156 000
|3 936 000
Размещение по тарифу Эконом:
Размещение по тарифу Стандарт:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.