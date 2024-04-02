Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.

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Виртуально погрузимся в батискафе на дно озера!

На кресельном подъемнике поднимемся на знаменитую обзорную площадку Камень Черского

Увидим телескоп, который является самым большим не только на побережье Байкала, но и во всей России

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Листвянке.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Автотранспортом : примерно 70 км. Общая продолжительность : ориентировочно 1 ч.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Проживание

Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

хостел эконом стандарт обычные даты заезды с 22.07, 29.07, 5.08 2-хместный номер 57 400 54 300 65 000 68 100 доплата за одноместное размещение - 6 000 13 000 15 000

Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).