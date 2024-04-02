Классика летней Листвянки

Групповой тур в Листвянке
5
3 отзыва
Отдых в поселке Листвянка. Самый короткий путь до Байкала! Интересные экскурсии, новые впечатления, комфортный отдых. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Классика летней Листвянки
Классика летней Листвянки
Классика летней Листвянки
Ближайшие даты:
3
июн
6
июн
10
июн
13
июн
17
июн
20
июн
24
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Байкальская обсерватория
Байкальская обсерватория
Увидим телескоп, который является самым большим не только на побережье Байкала, но и во всей России
Потрясающая панорама Байкала
Потрясающая панорама Байкала
На кресельном подъемнике поднимемся на знаменитую обзорную площадку Камень Черского
Неординарный Музей озера Байкал
Неординарный Музей озера Байкал
Виртуально погрузимся в батискафе на дно озера!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Иркутск - ЛиствянкаИркутск - Листвянка
2 день

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей

Посещение музея озера Байкал с виртуальным погружением на дно в батискафе.

Знакомство с подводными обитателями, в том числе и с байкальской нерпой.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Смотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музейСмотровая площадка Камень Черского. Лимнологический музей
3 день

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Возможность прогуляться по Листвянке и ее окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка

Экскурсия в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Знакомство с двумя телескопами, один из которых самый большой в мире линзовый телескоп.

Прогулка к обзорной площадке с чарующим видом на Байкал.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадкаБайкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадкаБайкальская астрофизическая обсерватория и смотровая площадка
5 день

Листвянка - Иркутск. Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

хостелэкономстандарт
обычные датызаезды с 22.07, 29.07, 5.08
2-хместный номер57 40054 30065 00068 100
доплата за одноместное размещение-6 00013 00015 000

Хостел –размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже).

Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Турбаза Обитаемый остров

4 ночи

Хостел представляет из себя деревянный коттедж со всеми удобствами. Номера без звукоизоляции. Чистые, тёплые и укомплектованы всем необходимым – крепкая мебель, постельное бельё, шкафы, вешалки, столы, зеркало.

Турбаза Обитаемый островТурбаза Обитаемый остров

Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра. На территории работает туристическое бюро. В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский Кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»Гостиница «Байкальский Кедр»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (день 2-5: завтрак)
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: По Листвянкедень 4: По Листвянкедень 5: Листвянка - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникедень 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея) день 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Листвянки

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Листвянки

Лето на Байкале
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на Байкале
Россия, Иркутск
2 июня
5 июня
7 июня
10 июня
от 7300069 350 за человека
По летним тропам Байкала. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
По летним тропам Байкала. Конный тур
Россия, Иркутск
Завтра
1 июня
1 июля
1 авг
от 79 000 за человека
Летнее знакомство с Листвянкой
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летнее знакомство с Листвянкой
Россия, Иркутск
5 июня
7 июня
12 июня
14 июня
от 32 700 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Листвянке
Все туры из Листвянки
All Airlines
ХорошоТам