Ужин и ночь в отеле в Листвянке.

Возвращаемся в гостиницу, где Вас ждет баня.

В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского».

После обеда посетим интерактивный музей о Байкале , посетим аквариумы с байкальскими обитателями.

Во время обеда в юрт-кафе познакомимся с национальной кухней.

Сразу посетим центр ездовых собак , где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.

На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.

Завтрак в отеле в 9:00.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).

Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, – 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Горячий обед на льду (ледовый пикник).

Катание на коньках на самом большом в мире катке - зеркале Байкала! Фотосессия на пузырьковом льду.

В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи!

Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет.

Посетим Долину каменных духов.



Продолжаем путь, приближаясь к острову Ольхон.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин