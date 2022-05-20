В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.
На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.
Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.
Во время обеда в юрт-кафе познакомимся с национальной кухней.
После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями.
В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского».
Возвращаемся в гостиницу, где Вас ждет баня.
Ужин и ночь в отеле в Листвянке.
Питание: обед, ужин.
Завтрак в отеле в 9:00.
9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке).
Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".
По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, – 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.
Горячий обед на льду (ледовый пикник).
Катание на коньках на самом большом в мире катке - зеркале Байкала! Фотосессия на пузырьковом льду.
В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи!
Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет.
Посетим Долину каменных духов.
Продолжаем путь, приближаясь к острову Ольхон.
Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.
Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин
Завтрак в отеле в 9:00.
Отправляемся в царство Снежной королевы на остров Ольхон.
Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозайка - всё это ждёт Вас сегодня!
В центральном посёлке Хужир сделаем остановку и познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).
Движемся на север острова к мысу Хобой и скальному ансамблю Саган-Хушун.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. \
Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.
Возвращение в туристический комплекс.
Ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Завтрак в отеле.
Экскурсия по южной части Малого моря.
Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления.
В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях.
Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.
Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!
Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней.
Трансфер до Иркутска.
В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда, где познакомимся с традициями бурят и встретимся с шаманом.
По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).
Питание: завтрак, обед.
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».