Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда

Отличный вариант для первого посещения зимнего Байкала. Насыщенная программа и Байкальский лёд во всех его проявлениях

5
3 отзыва
Отличный вариант для первого посещения зимнего Байкала. Насыщенная программа и Байкальский лёд во всех его проявлениях.
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Пятьдесят оттенков синего Байкальского льда
Ближайшие даты:
05
фев
12
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Что вас ожидает 🤩

Очаровательные сибирские друзья
Очаровательные сибирские друзья
Побываем в центре ездовых собак и покатаемся на собачьих упряжках
Самый большой в мире каток
Самый большой в мире каток
Покатаемся на коньках по Байкальскому льду
Встреча с шаманом
Встреча с шаманом
Узнаем о шаманизме на Байкале, посетим сакральное место - скалу Шаманку, встретимся с шаманом

Программа тура по дням

1 день
Листвянка

В аэропорту Иркутска Вас встретит гид.

На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в посёлок Листвянка, расположенный на берегу Байкала, откуда берёт начало река Ангара.

Сразу посетим центр ездовых собак, где покатаемся на собачьих упряжках, отведаем горячего травяного чайку.

Во время обеда в юрт-кафе познакомимся с национальной кухней.

После обеда посетим интерактивный музей о Байкале, посетим аквариумы с байкальскими обитателями. 

В завершении дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского».

Возвращаемся в гостиницу, где Вас ждет баня.

Ужин и ночь в отеле в Листвянке.

Питание: обед, ужин.

ЛиствянкаЛиствянкаЛиствянка
2 день
Бухта Песчаная, катание на коньках, фотосессия, Тажеранские степи, Долина каменных духов

Завтрак в отеле в 9:00.

9:00 посадка в Хивус (судно на воздушной подушке). 

Мы отправляемся вдоль западного берега в удивительно живописную бухту с символичным названием "Песчаная".

По пути - самые впечатляющие панорамы открытого Байкала вдоль побережья, где нет ни дорог, ни инфраструктуры, – 120 километров потрясающе красивого льда с паутиной трещин и пузырьками, живописные бухты, утесы с наскальными рисунками, нетронутая природа.

Горячий обед на льду (ледовый пикник).

Катание на коньках на самом большом в мире катке - зеркале Байкала! Фотосессия на пузырьковом льду.

В п. Бугульдейка пересаживаемся на внедорожники и отправляемся в мистическое место - Тажеранские степи! 

Это маленький кусочек Монгольской степи на берегах Байкала. Реликтовый комплекс, возраст которого 350-400 миллионов лет.

Посетим Долину каменных духов.

Продолжаем путь, приближаясь к острову Ольхон.

Пролив Ольхонские ворота преодолеваем по льду.

Прибываем в туристический комплекс уже вечером. Размещение. Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин

Бухта Песчаная, катание на коньках, фотосессия, Тажеранские степи, Долина каменных духовБухта Песчаная, катание на коньках, фотосессия, Тажеранские степи, Долина каменных духовБухта Песчаная, катание на коньках, фотосессия, Тажеранские степи, Долина каменных духов
3 день
Остров Ольхон

Завтрак в отеле в 9:00.

Отправляемся в царство Снежной королевы на остров Ольхон.

Ледяные гроты, скалы-исполины, причудливые наплески, торосы, ледяная мозайка - всё это ждёт Вас сегодня!

В центральном посёлке Хужир сделаем остановку и познакомимся с главным Местом Силы Байкала – легендарной скалой Шаманкой (мыс Бурхан).

Движемся на север острова к мысу Хобой и скальному ансамблю Саган-Хушун.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей. \

Маршрут по силам каждому, но впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Нас ждёт небольшой обед, организованный на ледяном столе Байкала.

Возвращение в туристический комплекс.

Ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день
Остров Огой, этно-центр &quot;Золотая орда&quot;, Иркутск

Завтрак в отеле.

Экскурсия по южной части Малого моря. 

Мы посетим самый крупный на Малом море остров Огой, где расположена буддийская ступа просветления. 

В знак почтения не знакомой нам культуре пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. 

Идти по каменной дорожке нужно отключив мысли, сомнения, тревоги.

Для просветления сознания и очищения мыслей, нужно пройти 108 кругов!

Обед в кафе - знакомство с национальной бурятской кухней.

Трансфер до Иркутска.

В пути сделаем остановку в п. Усть-Орда, где познакомимся с традициями бурят и встретимся с шаманом.

По приезду в Иркутск размещаемся в гостинице, отправляемся отмечать завершение нашего путешествия в ресторан (ужин на свой вкус).

Питание: завтрак, обед.

Остров Огой, этно-центр &quot;Золотая орда&quot;, ИркутскОстров Огой, этно-центр &quot;Золотая орда&quot;, ИркутскОстров Огой, этно-центр &quot;Золотая орда&quot;, Иркутск
5 день
Отъезд

Завтрак. 

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе, в том числе входные билеты и разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
  • Баня
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение:

  1. Рюкзак/чемодан (в него должны поместиться все ваши вещи);
  2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, средство от насекомых, крем от загара;
  3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку;
  4. Фотоаппарат;
  5. Туалетные принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка, туалетная бумага…);
  6. Обувь: хорошие трекинговые ботинки - кроссовки не подходят!;
  7. Обувь сменная: унты, валенки, сапоги с мехом;
  8. Носки шерстяные – 2 п.;
  9. Носки трекинговые (высокие, плотно прилегающие к ноге) – 2 п.;
  10. Сменное белье;
  11. Купальник (если в туре есть посещение термальных источников);
  12. Штаны и куртка горнолыжные для активных перемещений;
  13. Тёплые синтепоновые штаны и пуховка для стоянок;
  14. Термобельё (рейтузы и кофта вниз). Желательно тонкое и толстое;
  15. Футболки/водолазки– 2 шт;
  16. Шапка (желательно не продуваемые варианты) + шарф
  17. Балаклава или горнолыжная маска;
  18. Варежки (желательно не продуваемые варианты)
  19. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится);
  20. Очки солнцезащитные + крем от загара;
  21. Термос.
  22. Коньки
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
г
20 мая 2022
Спасибо большое организаторам. Мне все сделали путевку, гостиницу, билеты на самолёт. Хочу снова с вами путешествовать.
Ж
19 мая 2022
По организации тура замечаний нет, все предельно четко, быстро, точно. Большое спасибо нашему гиду с Ирине - девушке, настолько любящей, понимающей и знающей свой край во всем (относительно истории, географии, флоры, фауны, традиций…), что радуешься за нашу молодежь и наше будущее!
А
17 мая 2022
Молодцы 👏

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