Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты для групп от 2-х человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Переезд в поселок Листвянка.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно;
Автотранспортом: примерно 70 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 1.5 ч.
Обучение верховой езде с выходом в лес, инструктаж и знакомство с лошадьми.
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км; Автотранспортом: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка с опытным инструктором по пересеченной местности с видом на Байкал.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед;
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 10 км;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Переезд из Листвянки в город Иркутск.
Пересадка.
Поездка до острова Ольхон.
Размещение на турбазе.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 370 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Персональная встреча с шаманом.
Конная прогулка в составе группы вдоль берега Байкала.
Посещение в составе группы бурятской деревни, знакомство с культурой и бытом коренного народа.
Возвращение на турбазу.
Встреча с шаманом организовывается бесплатно. Каждый гость решает самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Конная прогулка в составе группы на смотровую площадку острова.
Возвращение на турбазу.
Питание включено: завтрак, ужин;
Автотранспортом: примерно 10 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.
Питание включено: завтрак;
Автотранспортом: примерно 300 км.;
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на турбазе на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение/количество человек в группе
|2 чел.
|4 чел.
|6 чел.
|8 чел.
|10 чел.
|Эконом (обычные даты)
|129 300
|107 500
|99 200
|96 500
|93 700
|Эконом (тариф на праздничные даты)
|131 400
|109 700
|101 400
|98 600
|95 800
|Стандарт (обычные даты)
|137 900
|116 200
|107 800
|105 200
|102 400
|Стандарт (тариф на праздничные даты)
|144 400
|122 700
|114 400
|111 600
|108 800
Размещение Эконом:
Размещение Стандарт:
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
Если даты тура не совпадают с праздничными датами, то тур рассчитывается по обычному тарифу.
Расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.
На территории работает туристическое бюро.
В гостинице можно поиграть в бильярд.
Расположена в поселке Листвянка.
В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 - неблагоустроенный.
вместимость: 13 человек.
Первый этаж с общей верандой - cтоловая;
Второй этаж с балконом;
Количество комнат 3.
Спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф.
Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места).
Первый этаж с общей верандой;
Количество комнат - 7;
Спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
Количество комнат - 7;
Спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван).
Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель.
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере);
вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест);
Первый этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
Количество комнат - 4;
Спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель
Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.