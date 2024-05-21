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Авторский тур
7 дней
Очарование Байкала и источники Аршана
Начало: Россия, Иркутск
24 июня в 10:00
9 июля в 10:00
90 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лето на Байкале
Начало: Россия, Иркутск
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Весенний конный тур Верхом по Байкалу - незабываемые впечатления
Погрузитесь в мир приключений с конным туром по живописным местам Байкала. Настоящее весеннее приключение ждет вас
Начало: Россия, Иркутск
31 мар в 10:00
14 апр в 10:00
от 95 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
11 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Начало: Россия, Иркутск
4 фев в 10:00
7 фев в 10:00
от 63 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
7 дней
Весь лед Байкала. От Улан-Удэ до Иркутска
Начало: Г. Улан-Удэ
15 фев в 10:00
20 фев в 10:00
от 219000189 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Магия священного Байкала
Начало: Россия, Иркутск
30 дек в 10:00
3 мар в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса21 мая 2024Всё организовано замечательно! Всё без проволочек. Отели хорошие, кормили нормально, домашняя еда на Ольхоне. Были с нами 24/7.
- ААнна17 мая 2024Организация тура продумана досконально. Очень понравился такой момент, что в ватцапе была организована группа. Мы получили всю необходимую организационную информацию
- ИИлья12 мая 2024Думаю, что много скажет тот факт, что организатор не отказался от тура, не смотря на то, что кроме меня и
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ААнна5 апреля 2024Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ЛЛариса27 марта 2024Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен,
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААлександр5 марта 2024В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «7-дневные туры»
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