1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку

Сбор группы в Иркутске в 10.00

Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.

Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро. Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!

По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы».

"Тальцы" — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями.

Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани.

Также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченую рыбу, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.

Вечером останется время на прогулку и отдых.

Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.