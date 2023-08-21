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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Листвянку
Сбор группы в Иркутске в 10.00
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням. Подробнее смотрите в разделе Важно знать.
Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.
Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро. Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км. Где-то через час пути вы уже увидите Байкал!
По пути вы посетите удивительное место — музей под открытым небом «Тальцы».
"Тальцы" — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда; посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями.
Завершится этот день заселением в гостиницу и свободным вечером, который можно посвятить отдыху, прогулке по пристани.
Также рекомендуем заглянуть на рыбный рынок, где можно попробовать интересную рыбку голомянку, копченую рыбу, там же есть в большом ассортименте чаи из байкальских трав, орехи, варенье, сувенирная продукция.
Вечером останется время на прогулку и отдых.
Включено в стоимость: проживание, экскурсия в Листвянку и «Тальцы», гид, групповой трансфер.
Свободный день в Листвянке
Сегодняшний день свободен от экскурсий.
Вы сможет провести его, прогуливаясь по берегу Байкала, по легендарному рыбному рынку, между сувенирных рядов, наполняясь энергией соседства с озером.
Вы сможете попробовать местные угощения, купить местные подарки и сувениры — здесь они представлены в большом разнообразии!
Этот день станет заключительным днем пребывания в Листвянке. Завтра вас ждут новые впечатления от более близкого знакомства с Байкалом!
Входит в стоимость: завтрак, проживание.
Дорога на Ольхон
После завтрака в гостиницу вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале — на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Это остров, и на него попадают через паромную переправу. До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.
Километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
После переправы вас ждет дорога до центра Ольхона — поселка Хужир, где вы заселитесь на базе отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала — мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате — лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала. Это невероятно красивое и приятное зрелище!
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон.
Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова. Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки. Вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый). Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети. Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке на конях (необходимо бронировать заранее до выезда на Ольхон), отдыху.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, обед-пикник, групповой трансфер, разрешения на посещение национального парка.
Свободный день на о. Ольхон
Этот день полностью свободен от экскурсий. Вы может прогуляться еще раз к священному мысу Бурхан, по Сарайскому пляжу, купить сувениров или просто позагорать на берегу, покататься на конях (также необходимо информировать о желании заранее до выезда на Ольхон).
Также у вас будет возможность посетить Ольхонский краеведческий музей — находится он в центре Хужира. Этот музей полностью сохранил дух истории, в нем представлено более 7000 экспонатов, распределенных по направлениям, многие из которых уникальны и представлены только в этом музее.
Посещение этого музея станет познавательным вариантом времяпровождения: вы узнаете историю рыбзавода, подкрепленную предметами тех времен, увидите предметы интерьера прошлых столетий.
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Дорога Ольхон-Иркутск
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Ольхону подходит к концу. Но воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас!
В первой половине дня выезд с острова Ольхон в Иркутск на групповом трансфере.
Время в пути около 6 часов.
По прибытии в Иркутск после заселения в гостиницу у вас останется время для прогулок, покупки памятных сувениров – в центре города большое количество сувенирных лавок и магазинов.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Иркутск, проживание.
Прощание с Сибирью
Сегодня заканчивается ваше приключение по красотам озера Байкал и города Иркутска!
Эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.
Завершение программы тура в 12.00 по местному времени.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Во время тура мы будем останавливаться в п. Листвянка, на о. Ольхоне и в г. Иркутске.
Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).
Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:
- эконом — проживание на базе отдыха или в гостинице (удобства на этаже или в соседнем здании);
- стандарт — варианты размещения с номерами категории стандарт;
- комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).
Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.
Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|57 000
|70 000
|101 000
Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|15 000
|28 000
|38 000
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Полный список гостиниц смотрите в Важно знать.
Варианты проживания
Мини-отель «Малиновка Inn» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Эконом” — уютные благоустроенные домики (удобства на этаже или в соседнем здании).
Мини-отель «Малиновка Inn» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.
Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.
Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.
Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.
ГК «Малина» или аналогичные
Объекты размещения уровня стандарт — уютные номера с собственным с/у.
Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.
На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.
Отель «Маяк» или аналогичные
Объекты размещения высокого уровня комфорта с проживанием в номерах полулюкс/люкс.
Отель “Маяк” расположен в поселке Листвянка.
К услугам гостей паровая баня и сауна.
В числе удобств панорамный конференц-зал на 180 мест.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера отеля «Маяк» оформлены в лаконичном стиле и оснащены телевизором. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане отеля «Маяк» с изысканной обстановкой подают блюда местной кухни.
БО «Солнечная» или аналогичные
Объекты размещения уровня эконом — уютные благоустроенные домики (удобства на этаже или в соседнем здании).
База отдыха "Солнечная" располагается в экологически чистом районе, в нескольких минутах ходьбы от озера Байкал. На территории имеется детская игровая площадка. Желающие могут поиграть в настольный теннис или отправиться на рыбалку.
Для размещения предоставляются светлые и уютные номера в деревянных домиках. В каждом из них установлена необходимая мебель и современная техника для комфортного отдыха.
Пообедать или перекусить гости могут в кафе, которое находится в шаговой доступности.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 300 км езды.
БО «Алдартай» или аналогичные
Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у.
База отдыха “Алдартай” расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. К услугам гостей детская игровая площадка, доступ в интернет, место на автомобильной парковке.
В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков. Рядом есть несколько кафе:"Кудесница","Омулевая бочка", где подаются блюда разнообразной кухни.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 231 км, до аэропорта - 226 км.
Вилла «Малина» или аналогичные
Объекты размещения высокого уровня комфорта.
Вилла “Малина” — это отель с 4 звездами на первой линии города Хужир.
В распоряжении гостей терраса, ресторан и бар.
В распоряжении гостей бесплатная частная парковка и платный трансфер от/до аэропорта.
Во всех номерах имеется платяной шкаф, установлен бесплатный Wi-Fi, а также имеется собственная ванная комната.
Из окон некоторых номеров открывается вид на бассейн.
Гостям предоставляются постельное белье и полотенца.
Для гостей сервируется континентальный завтрак, американский завтрак или азиатский завтрак.
Сотрудники стойки регистрации, говорящие на английском и на русском, предоставят гостям информацию о регионе.
Отель «РиверСайд» или аналогичные
Объекты размещения уровня эконом — уютные номера (удобства на этаже или в соседнем здании).
Мини-гостиница Riverside расположена в Иркутске, в 4,1 км от Иркутского драматического театра.
К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi.
Стойка регистрации работает круглосуточно.
Отель находится в 600 м от реки Ангары. В 150 м от мини-гостиницы находится автобусная остановка и круглосуточная охраняемая парковка.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гости отеля Riverside могут заняться различными видами активного отдыха в окрестностях Иркутска, в том числе пешим туризмом.
Отель «Матрёшка» или аналогичные
Объекты размещения уровня стандарт — современно укомплектованные номера с собственным с/у.
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж.
До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны.
Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Железнодорожный вокзал Иркутска находится в 15 минутах езды от отеля «Матрешка», а международный аэропорт Иркутска — в 5,5 км.
Отель «Байкал Форест» или аналогичные
Изысканные номера высокого уровня комфорта.
Отель “Байкал Форест” — это отель в городе Иркутск, в 2,5 км от такой достопримечательности, как Gallery of V. Bronshteyn.
Среди удобств — бар и частная парковка.
В распоряжении гостей отеля с 4 звездами — банкомат и бизнес-центр.
Гости могут обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации, воспользоваться трансфером от/до аэропорта или доставкой еды и напитков, а также подключиться к бесплатному Wi-Fi на всей территории.
В номерах установлен кондиционер, сейф и телевизор с плоским экраном. Среди прочих удобств — письменный стол, чайник и холодильник, а также собственная ванная комната с душем.
Гостям предоставляются постельное белье и полотенца.
Ежедневно для гостей сервируется полный английский/ирландский завтрак, американский завтрак и вегетарианский завтрак.
При отеле работает ресторан, где подают блюда русской кухни и блюда европейской кухни.
Гости могут попросить приготовить вегетарианские, безлактозные и веганские блюда.
Отель располагается в 1,9 км и 2,9 км соответственно от таких достопримечательностей, как Volkonsky House и Иркутский Академический театр имени Охлопкова. Международный аэропорт Иркутск находится в 5 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: завтраки с 2 дня, обед-пикник на мысе Хобой
- Групповые трансферы
- Услуги гида
- Разрешение на посещение нац. парка
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно
- Сувениры и прочие расходы, не входящие в программу тура
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт, полис ОМС;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности;
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка уже входит в стоимость тура.
- Будет ли мобильная связь во время тура?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 — у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
- Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
- Что запрещено на территории национального парка?
В программу тура входит посещение нац. парка. На его территории запрещены:
- охота, нахождение с оружием без специального разрешения;
- повреждение деревьев, кустарников, вскарабкивание на деревья-памятники природы;
- кормление диких животных;
- разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы;
- использование звуковой аппаратуры на полную мощность;
- использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде;
- завязывание цветных ленточек на деревьях, кроме мест, специально для этого отведенных.
- Какая последовательность маршрута в зависимости от даты заезда?
Тур может быть организован по классическому и зеркальному маршрутам в зависимости от даты заезда. Это означает, что все описанные в программе тура активности и экскурсии будут организованы в различных последовательностях по дням.
Краткая программа по классическому маршруту:
1 день. Прибытие в Иркутск. Экскурсия в п. Листвянка.
2 день. Свободный день в п. Листвянка.
3 день. Отъезд на о. Ольхон из Листвянки.
4 день. Экскурсия на мыс Хобой.
5 день. Свободный день о. Ольхон.
6 день. Прощание с Ольхоном. Дорога Ольхон-Иркутск.
7 день. Завершение программы тура.
Краткая программа по зеркальному маршруту:
1 день. Прибытие в Иркутск. Отъезд на о. Ольхон.
2 день. Экскурсия на мыс Хобой.
3 день. Свободный день о. Ольхон.
4 день. Прощание с Ольхоном.
5 день. Экскурсия в п. Листвянка.
6 день. Свободный день в п. Листвянка.
7 день. Завершение программы тура.
Даты:
- 02.06.23- зеркальный
- 05.06.23
- 07.06.23-зеркальный
- 10.06.23
- 12.06.23- зеркальный
- 15.06.23
- 17.06.23- зеркальный
- 20.06.23
- 22.06.23- зеркальный
- 25.06.23
- 27.06.23- зеркальный
- 30.06.23
- 02.07.23- зеркальный
- 05.07.23
- 07.07.23- зеркальный
- 10.07.23
- 12.07.23- зеркальный
- 15.07.23
- 17.07.23- зеркальный
- 20.07.23
- 22.07.23- зеркальный
- 25.07.23
- 27.07.23- зеркальный
- 30.07.23
- 01.08.23- зеркальный
- 04.08.23
- 06.08.23- зеркальный
- 09.08.23
- 11.08.23- зеркальный
- 14.08.23
- 16.08.23- зеркальный
- 19.08.23
- 21.08.23- зеркальный
- 24.08.23
- 26.08.23- зеркальный
- В каких гостиницах возможно размещение?
Направление Эконом Стандарт Комфорт Ольхон
“Берег Надежды”
БО “Шаманка”
БО “Солнечная”
БО “Алдартей”
БО “У Татьяны”
БО “Усадьба Рыбака”
Усадьба Копыловых
Кемпинг-отель “Ольхон”
БО “Усадьба Рыбака”
Усадьба Никиты Бенчарова (только Новый год)
БО “Алдартай”
БО “Байкал терра”
"Вилла Малина”
"Порт Ольхон”
БО “Вдохновение”
“BaikalWood Эко Лодж & Spa”
Отель “Байкал Хан” (люкс, полулюкс)
Иркутск
“РиверСайд”
“Фрегат”
Отель “Матрешка”
“Аэроотель”
Гостиничный комплекс “Ангара”
Доходный дом Листратовой
“Риверсайд” (стандарт)
“Иркутск Сити Центр”
Отель “Байкал Форест”
Листвянка
Усадьба Еремеевых
"Малиновка"
“Байкальские Матрешки”
“У Батюшки”
Отель “Байкал Хан”
ГК “Малина”
Отель “Маяк”
ГК “Крестовая падь”
Гостиница “Малиновка”
ГД “Даурия”
Отель "Маяк" (люкс, полулюкс)
ГК “Крестовая падь” (люкс, полулюкс)
Отель “Байкал”
Отель “Байкал Хан” (люкс, полулюкс)
- Может ли меняться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
- Каким образом я могу узнать всю организационную информацию по туру?
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.