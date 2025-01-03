Рождественская история на берегу Байкала

Время для друзей, семьи и веселья — это чудесная пора Рождества! Несмотря на зимний сезон, этот день всегда согревающе тёплый! 6 января, в канун волшебного Рождества, мы организуем настоящее семейное
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торжество: обменяемся подарками, послушаем мистические предания Байкала, споём любимые песни, сделаем атмосферные фото и повеселимся! Перед этим познакомимся поближе и, чтобы сплотиться, пройдём по очаровывающему маршруту зимнего Байкала: посетим лучшие локации, которые под необъятными снежными сугробами предстают с новой, немного загадочной стороны.

Великолепные просторы Байкала, скалистые мысы острова Ольхон и, конечно же, первостепенная зимняя достопримечательность — кристальный байкальский лёд.

Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Рождественская история на берегу Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Дружелюбные хаски
Дружелюбные хаски
Прокатимся с ветерком на собачьих упряжках
Байкальские изыски
Байкальские изыски
Познакомимся с кухней местных народов
Ольхонские сокуи
Ольхонские сокуи
Увидим потрясающее и редкое явление
Первый лед Байкала
Первый лед Байкала
Притронемся к прозрачному и кристально чистому льду

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках

Приготовьтесь к настоящему персональному рождественскому празднику!

Мы встретим вас в иркутском аэропорту и сразу повезём на берег Байкала в Листвянку. В это время озеро ещё не замерзает, и насыщенно-синие волны со всей своей грацией будут биться о прибрежные камни.

Расположимся мы в самом туристическом посёлке Листвянка, в уютном отеле “Крестовая падь” и следом отправимся на обзорную экскурсию.

Конечно же заглянем на местный рынок. Ещё приближаясь к нему, вы издали почувствуете сочный аромат копченого омуля. Помимо деликатесов гостеприимные местные жители предложат сувениры и другие изделия местных умельцев.

Не пройдём мимо Лимнологического музея, полностью посвящённого истории и легендам озера.

И поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, чтобы насладиться завораживающим видом горных пиков Хамар-Дабана и величественной водной гладью северного моря.

После обеда вас будет ждать развлечение — катание на упряжке с сибирскими ездовыми собаками. Эти по заслугам награждённые на мировых соревнованиях, активные и сильные животные никого не оставят равнодушными.

Когда необходимо отдохнуть душой и воссоединиться с природой, такая прогулка по заснеженному зимнему лесу – истинное наслаждение.

Питание включено: обед, ужин.

Листвянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжкахЛиствянка. Лимнологический музей. Канатная дорога. Катание на собачьих упряжках
2 день

Переправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка

После вкусного завтрака отправимся исследовать новые земли зимнего Байкала!

Комфортабельный микроавтобус доставит нас к Малому Морю. Здесь вас встретит судно на воздушной подушке — хивус, чтобы переправить к острову Ольхон прямо по льду.

Заселение в отель и экскурсия по Хужиру — самому большому поселению на всём острове.

Во время экскурсии вам предстоит увидеть одну из девяти святынь Азии — священную скалу Шаманку. Местные шаманы тут и сейчас проводят свои обряды.

Рядом находится ещё одна достопримечательность — 13 ритуальных столбов Сэргэ. Локацию называют местом силы, потому что из поколения в поколение последователи культуры шаманизма здесь молятся своим божествам и приносят им жертвы ради процветания своего народа.

За десятилетия в этом месте накопилась сильнейшая энергия, поэтому и сама скала словно намагничена, она приковывает взгляды окружающих.

После насыщенной прогулки в объятиях сказочных прозрачных льдов и трепещущих байкальских панорам, вы соберётесь большой и тёплой компанией, поужинаете и обсудите полученные впечатления.

Питание включено: завтрак, ужин.

Переправа на хивусе к острову Ольхон. Скала ШаманкаПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала ШаманкаПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала ШаманкаПереправа на хивусе к острову Ольхон. Скала Шаманка
3 день

Мыс Хобой

Сегодняшний день путешествия снова будет наполнен потрясающе красивыми локациями и яркими эмоциями, будьте готовы!

Отправимся в ещё одно место, которое особенно ценят любители заряженных, «сильных» мест. Чистейшая энергетика шаманских обрядов и мощные таинственные легенды предков — всё это о мысе Хобой.

Но энергетическая составляющая не единственное достоинство этого потрясающего места: мыс является самой северной точкой Ольхона.

С него откроется вашему взору захватывающий дух панорамный вид на просторы Байкала и горный хребет противоположного берега, до которого порядка 80 километров! Туристы сравнивают ощущения от пребывания на Хобое с “краем мира”.

А нашим транспортом станет самый удобный и надёжный по меркам ольхонских дорог автомобиль — УАЗ или “буханка”. В дороге изрядно потрясёт, но вознаградит вас за терпение вид, открывающийся с мыса.

Прямо на лоне природы для вас устроят обед-пикник с горячительным глинтвейном.

По возвращению в отель отдохните и сходите на ужин.

Вечером же соберёмся вместе, будем пить чай из таёжных трав, развлекать себя настольными играми и завораживающими историями про древний остров, чтобы сильнее проникнуться атмосферой Рождества.

Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
4 день

Южная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужин

Сегодня канун Рождества.

Но сначала нас ждёт богатый на приключения день — отправимся к южной части острова на хивусе.

Вам предстоит увидеть ещё одну зимнюю достопримечательность Байкала — это сокуи или ледяные наплески на прибрежных склонах.

Образуются они благодаря влаге, попадающей на отвесные берега, она замерзает и создаёт невероятные фигуры, ледяные пещеры и гроты. Ледяное “убранство” контрастирует с синим льдом - это создаёт поистине волнующий пейзаж.

На локации “Кобылья голова” заберёмся на самую высокую точку, чтобы насладиться захватывающим видом на синие льды Ольхонского пролива. Сделаем чудесные снимки на память и отправимся к острову Огой.

Здесь возведена священная буддийская Ступа Просветления. Последователи религии верят, что ступы способствуют рассеиванию негатива и концентрируют положительную энергию.

Также сооружение символизирует главную цель буддийского пути — самопознание и духовное возвышение. Познакомьтесь с колоритной культурой и ощутите ту самую неподдельную энергетику Байкала.

Обед состоится на свежем воздухе с видом на необъятные байкальские просторы.

А вечером устроим завершающий ужин.

Встретим Рождество в кругу уже близких людей: обменяемся впечатлениями от поездки и подарим друг другу подарки. Будем много болтать, веселиться и петь.

Вечер станет громким и красочным завершающим словом всего путешествия! Поверьте, Рождество на Байкале запомнится вам надолго!

Питание включено: завтрак, обед — ланч-боксы, ужин.

Южная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужинЮжная часть острова Ольхон. Праздник Рождества. Гастрономический ужин
5 день

Отъезд

Наша зимняя, но тёплая сказка подошла к завершению.

Вас, отдохнувших, наполненных эмоциями, отвезут в город.

Тепло попрощаемся и отправим вас на трансфере в аэропорт.

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Листвянке и на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека при группе 15 человек, в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместноеСкидка детям до 12 лет
Обычная стоимость85 00015 00010%
Акция РБ до 1.07.2476 50015 0005%

Ниже представлены возможные варианты размещения. Уточняйте при бронировании ближе в дате тура.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

База отдыха «Ольхонские терема» находится в поселке Хужир Ольхонского район Иркутской области в непосредственной близости от жемчужины Сибири - озера Байкал. Уникальное место для рыбалки, пеших, автомобильных и водных экскурсий, а также спокойного и размеренного досуга вдали от шума и суеты большого города.

Номерной фонд турбазы предлагает постояльцам размещение в комфортных двухместных домиках со всеми удобствами.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

Отель «Усадьба Бенчаровых»

3 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Отель «Усадьба Бенчаровых»Отель «Усадьба Бенчаровых»

Гостевой дом LakePlace

3 ночи

Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир. К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса. В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж. В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.

Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.

Гостевой дом LakePlaceГостевой дом LakePlaceГостевой дом LakePlaceГостевой дом LakePlace

Гостевой дом Olkhon Story

3 ночи

В самом центре поселка Хужир расположен гостевой дом «История Ольхона» со всеми удобствами. Это идеальное место для отдыха в комфортных условиях вдали от городской суеты. Большим преимуществом является, что хозяева владеют несколькими иностранными языками и могут принимать гостей из заграницы.

Есть номерной фонд с видом на сад или озеро Байкал, горы. Чистые и светлые номера считаются главным плюсом пребывания здесь. Кровати удобные, матрасы ортопедические, всегда свежее постельное белье. Интерьер современный с элементами классического стиля, есть ванная со всеми удобствами и принадлежностями.

Гостевой дом Olkhon StoryГостевой дом Olkhon StoryГостевой дом Olkhon StoryГостевой дом Olkhon StoryГостевой дом Olkhon StoryГостевой дом Olkhon Story

Гостиница «Хотэй»

3 ночи

Отель «Хотэй» расположен в городе Хужире, в 1,4 км от центра Хужира. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. Комплекс с бесплатным Wi-Fi расположен примерно в 5,4 км от деревни Малый Хужир и в 6 км от деревни Харанцы. В распоряжении гостей общая кухня и караоке. В числе удобств номеров — письменный стол, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, а также патио с видом на озеро. Предоставляется постельное белье и полотенца. В номерах установлен шкаф для одежды и чайник.

Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»Гостиница «Хотэй»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в Иркутске
  • Трансферы по программе: трансфер аэропорт - Листвянка, микроавтобус Mercedesтрансфер Листвянка - паромная переправа на МРС, микроавтобус Mercedesтрансфер паромная переправа - Хужир, УАЗытрансфер паромная переправа - Иркутск, микроавтобус Mercedesтрансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
  • Трансфер аэропорт - Листвянка, микроавтобус Mercedes
  • Трансфер Листвянка - паромная переправа на МРС, микроавтобус Mercedes
  • Трансфер паромная переправа - Хужир, УАЗы
  • Трансфер паромная переправа - Иркутск, микроавтобус Mercedes
  • Трансфер по завершению тура в Иркутск к 19:00
  • Проживание в Листвянке, в отеле «Крестовая падь», двухместные номера категории Стандарт (1 ночь)
  • Проживание в Хужире в отеле, двухместные номера категории Стандарт (3 ночи)
  • Обзорная экскурсия по Листвянке
  • Посещение канатной дороги
  • Посещение Лимнологического музея
  • Катание на собачьих упряжках (10 минут)
  • Экскурсия на УАЗе на мыс Хобой
  • Экскурсия на хивусе по югу острова Ольхон
  • Сопровождение гида
  • Питание:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, ужин3 день - завтрак, обед-пикник, ужин4 день - завтрак, обед - ланч-боксы, ужин5 день - завтрак
  • 1 день - обед, ужин
  • 2 день - завтрак, ужин
  • 3 день - завтрак, обед-пикник, ужин
  • 4 день - завтрак, обед - ланч-боксы, ужин
  • 5 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкогольная/табачная продукция
  • Услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Итак, одежда: главное правило – одеваемся слоями, как пирог. Это задержит выход тепла и не допустит холод к вашему телу.

  • Ветрозащитная шапка, шапка-ушанка, либо сочетание шапка + капюшон куртки.
  • Бафф или шарф (для защиты шеи).
  • Тёплый пуховик, который защитит поясницу и не будет продуваться на ветру.
  • Флисовый джемпер.
  • Термобельё, рассчитанное на небольшую активность в -25.
  • Тёплые горнолыжные / пуховые штаны, либо комбинезон.
  • Носки шерстяные + х/б (здесь тоже работает принцип слоёв).
  • Перчатки непродуваемые + варежки.

Обувь:

  • Ботинки с натуральным или искусственным утеплителем, рассчитанные на -25 и ниже.
  • Можно использовать: валенки, унты, камусы, угги, луноходы, дутики

Дополнительно:

  • Грелки / стельки химические для ног и рук.
  • Ледоходы / ледоступы для спокойного перемещения по скользкому льду и торосам.
  • Очки солнцезащитные – обязательно.
  • Крем от загара с высокой степенью защиты – обязательно.
  • Помада гигиеническая.
  • Powerbank (для быстро разряжающегося на морозе телефона).

Pекомендовано:

  • Термос (для горячего травяного чая с мёдом и лимоном, для поддержания иммунитета и тепла).
  • Сушилки для обуви.
  • Фонарик.
  • Наколенники (для любителей фотографировать отражения, льдинки и трещинки).

Многие пункты особо рекомендуем, некоторые – необязательны, но желательны для вашего комфорта.

Часть из этого списка можно приобрести в рыболовных магазинах или Спортмастер / Декатлон.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я путешествую один/одна?

Если вы отправляетесь путешествовать в одиночку, вам необходимо будет доплатить за одноместное размещение. По вашему желанию мы можем постараться подобрать для вас пару из участников группы, однако пара находится не всегда, и мы не можем её гарантировать.

Как организован встреча и сопровождение в туре?

Пожалуйста, не вносите оплату до получения подтверждения бронирования от нашего координатора и не приобретайте авиа и ж/д билеты до согласования с нашей командой выбранного Вами тура и его подтверждения.

Обычно мы встречаем всех туристов в аэропорту или на ж/д вокзале, в зависимости от времени Вашего прибытия. После получения багажа участники путешествия, в сопровождении встречающего следуют на посадку в автотранспорт. Могут быть исключения, об этом необходимо заранее договориться с менеджером, у которого вы бронируете тур.

На каждом маршруте работают опытные гиды, сопровождающие группы. По различным причинам (плохая погода, рекомендации МЧС, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) маршрут и программа тура могут быть перестроены.

Сильно просим Вас с уважением относиться к культурно-историческим ценностям, традициям, обычаям коренного населения Байкала. Просим вас беречь природу и соблюдать природоохранные правила.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Тур входит в следующие категории Листвянки

На автобусеМожно с детьмиВсе туры5-дневные турыТуры на собачьих упряжкахЗимниеПопулярные места

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