Оттуда Вы отправитесь к подножию Саянских гор в уютный поселок Аршан, где продегустируете минеральную воду, прогуляетесь к водопадам, познакомитесь с буддизмом и отдохнете в термальных ваннах.
Также Вас ждет дорога в Забайкалье, гостеприимный Чивыркуйский залив с песчаными бухтами, прогулка на катере и купание в термальных источниках в бухте Змеиная с обедом на костре.
Изюминкой путешествия станет пересечение Байкала на корабле, а якорь бросите у мистического острова Ольхон.
Здесь вы встретите легендарный закат с видом на Шаманку, побываете на «краю земли», услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
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Листвянка - визитная карточка Байкала
В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск с 09:00 до 10:00 (время местное).
В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).
В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.
У вас будет возможность перекусить в настоящем «Трактире».
По прибытию — размещение в двухместных благоустроенных номерах.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.
Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция — аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.
В завершении экскурсии вас ждет виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Возвращаемся в гостиницу. Ужин.
Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Размещение: гостиница «Легенда Байкала»/«Усадьба Демидова», номер стандарт, двухместное размещение.
Питание: ужин.
Кругобайкальская железная дорога
Сегодня после завтрака мы отправляемся в увлекательное путешествие по Кругобайкальской железной дороге.
Сначала на катере — полюбуемся со стороны, затем пешком посетим тоннели и пообедаем в живописном месте, а далее на поезде проедем по КБЖД.
Мы пройдем по самому короткому и самому длинному тоннелям, окунемся в атмосферу царских времен.
С новыми знаниями, эмоциями и фотографиями мы возвращаемся в Иркутск и размещаемся в гостинице. Ужин.
Размещение: гостиница «Ангара», номер стандарт, двухместное размещение.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Иркутск. Дорога на Ольхон
Завтрак.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Вы побываете в местах, где берет свое начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем «Сибирское барокко», прогуляетесь по набережным и услышите много полезной и интересной информации.
После экскурсии мы отправимся к сердцу Байкала — острову Ольхон.
На обед остановимся в кафе «Юрта», где Вы познакомитесь с национальной бурятской кухней.
Размещение.
Закат вы встретите, созерцая знаменитую скалу Шаманку.
Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Остров Ольхон
После сытного завтрака мы сядем на внедорожники УАЗ и отправимся на остров Ольхон.
Фотографии не смогут передать всю магию Ольхона, которую можно ощутить, только побывав здесь.
Шаманы всего Мира считают это месть священным.
Вы побываете на «Краю Земли». Это самый северный мыс острова — Хобой.
Берег на всем протяжении обрывается крутыми скальными уступами в море.
Но выше всего утесы поднимаются на севере Ольхона. Чтобы добраться туда, нужно преодолеть степной ландшафт с невероятными подъемами и спусками, очень похожий на американские горки, песчаное урочище и непроходимую тайгу.
Прекрасные виды будут сопровождать Вас всю поездку. Мы сделаем множество остановок для фотосессии и прогулок.
Обед, приготовленный на костре, дополнит ощущение единства с природой.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, познакомитесь с традициями и обычаями местных жителей.
Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Питание: завтрак, обед, ужин.
Пересечение Байкала
Знаменательное событие этого путешествия — пересечение Байкала.
После хорошего завтрака мы садимся на корабль и отправляемся в плавание.
Байкал только называется озером. Но по характеру — настоящее море.
Нам предстоит пройти около 80 км. по воде.
В пути будем любоваться красотами Байкала.
А «якорь мы бросим» вечером этого же дня на восточном берегу Байкала.
Разместимся в поселке Усть-Баргузин. Ужин.
Размещение: гостевой дом п. Усть-Баргузин (коттедж), двухместное размещение.
Питание: завтрак, ужин.
Баргузинская долина
Завтрак.
Нас ждет экскурсия в Баргузинскую долину*.
Это внедорожное приключение по живописной горной долине реки Баргузин вдали от цивилизации.
Чего здесь только нет: каменные сады, озерно-болотный комплекс — царство журавлей, древние наскальные рисунки. Первозданная природа в обрамлении гор запомнится надолго.
Обед в семье местных жителей в деревне Суво.
Поездка продлится до вечера, когда уставших, но полных впечатлений, джипы привезут вас обратно на Байкал.
*полная кольцевая экскурсия в Баргузинскую долину проводится только для группы 15 человек. Если группа не набралась, то будет проведена экскурсия в Баргузинскую долину только до храма богини Янжимы.
Размещение: гостевой дом п. Усть-Баргузин (коттедж), двухместное размещение.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Чивыркуйский залив
Завтрак.
Исследование восточного берега Байкала продолжается.
И герой этого дня — Чивыркуйский залив — место обитания множества птиц.
Второй по величине на озере Байкал — Чивыркуйский залив живописен песчаными бухтами, скальными утесами и островами.
На автомобиле вас доставят к берегу залива, где пересадят на катер, чтобы добраться к самым укромным местам.
Вы побываете в бухте «Змеиная», где искупаетесь в термальных источниках. А также во множестве других, менее известных, но не менее красивых бухт этого большого залива.
Обед готовим на костре.
Поездка рассчитана на весь день.
Размещение: гостевой дом п. Усть-Баргузин (коттедж), двухместное размещение.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Иволгинский дацан. Улан-Удэ
После завтрака мы направимся в Улан-Удэ.
Живописная дорога пролегает сначала по берегу Байкала, а затем пройдет через перевал.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус.
Вторая половина дня посвящена буддизму.
Вы побываете в Иволгинском дацане — центре российского буддизма. Это огромный комплекс, где можно узнать все об учении Будды.
Трансфер в Улан-Удэ. Размещение в гостинице.
Вечерняя прогулка-экскурсия по Улан-Удэ.
Забайкалье интересно не только природой, но и богатой историей.
Ужин в отеле.
Размещение: гостиница «Бурятия», номер стандарт, двухместное размещение (Улан-Удэ).
Питание: завтрак, ужин.
Юг Байкала. Тункинская долина
Завтрак.
Трансфер по живописной дороге вдоль южной части Байкала (на транспорте или на поезде).
Прибываем в Слюдянку — поселок на южном берегу Байкала. Здесь вас встретит вокзал, сделанный полностью из мрамора.
Сегодня отправимся по Тункинской долине в горный поселок Аршан.
А на ночь мы остановимся в отеле у подножия величественных Саянских гор.
Размещение, ужин.
Размещение: гостиница «Иркут», номер стандарт, двухместное размещение (Аршан).
Питание: завтрак, ужин.
Аршан - целебные источники
После завтрака, вдохнув горный воздух полной грудью, мы отправимся дегустировать минеральные воды, бьющие прямо из недр.
Источники расположены близко друг к другу, но вода в каждом из них абсолютно разная по вкусу.
Рядом с минеральными родниками горная река шумит десятиметровым водопадом.
А в стороне расположился буддийский храм — дацан.
Все это великолепие мы посетим до обеда.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус.
А после Вы отдохнете в термальном бассейне.
Трансфер в Иркутск, размещение, ужин.
Размещение: гостиница «Ангара»/«Воздушная гавань», номер стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Питание: завтрак, ужин.
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Размещение стандарт + эконом. Двухместное размещение в номерах стандарт — 7 ночей, в гостях у местных жителей — 3 ночи.
Доплата за одноместное размещение — от 2 000 до 2 500 рублей/сутки (т. к. места проживания разного уровня, точный расчет уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова»
До пляжа можно дойти всего за 8 минут. Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчарова» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Гостиница «Иркут»
Отель «Иркут» расположен в поселке Аршан. К услугам гостей общий лаундж, сад, принадлежности для барбекю и терраса. В этом 2-звездочном отеле работает круглосуточная стойка регистрации и осуществляется доставка еды и напитков в номер. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости могут забронировать семейные номера.
В каждом номере отеля установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната, постельное белье и полотенца. В числе удобств некоторых номеров гостиницы «Иркут» — балкон с видом на горы. Гости пользуются общей ванной комнатой. В номерах имеется платяной шкаф. Все номера оснащены сейфом.
Гостевой дом «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
Гостиница «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляются банные халаты и фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Гостиница «Бурятия»
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы.
В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Гостевой дом п. Усть-Баргузин
Размещение в гостевом доме с удобствами на 2-3 номера. Номер эконом, двухместное размещение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах, туристических комплексах, усадьбах - двухместное (по программе)
- Экскурсии, заявленные в программе
- Питание, указанное в программе: завтраки в отеляхужины в отелях обеды в 2, 3, 4, 6 и 7 день
- Завтраки в отелях
- Ужины в отелях
- Обеды в 2, 3, 4, 6 и 7 день
- Все виды трансферов в соответствии с программой: минивэн/микроавтобус по трассе, УАЗ по бездорожью
- Услуги гида
- Плата за Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание в Иркутске до начала путешествия
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- Обувь: удобная обувь по сезону.
- Обувь сменная — тапочки.
- Носки — 2 пары.
- Сменное белье.
- Купальник (для посещения термальных источников и бани, если они есть в программе).
- Куртка теплая/ветровка — с капюшоном.
- Свитер/кофта.
- Комфортная одежда для нахождения в помещении.
- Футболки/водолазки — количество на Ваше усмотрение.
Личные вещи:
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем….
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС — упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности.
- Полотенце (для посещения термальных источников).
- Дождевик или зонтик.
- Очки солнцезащитные.
- Крем от загара.
- Бутылочка для воды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям предоставляется скидка 10% при размещении в одном номере с двумя родителями.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Тематические отдельные экскурсии проходили "на одном дыхании", очень увлекательно.
Хочу также отметить, что организаторы отказались от использования одноразовой посуды, максимально экологично. Считаю, это большим плюсом.
Максимальная польза за отведенное время. Считаю, что мне повезло с покупкой данного тура. Положительно рекомендую.