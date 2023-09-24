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Листвянка - визитная карточка Байкала

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск с 09:00 до 10:00 (время местное).



В аэропорту вы садитесь в комфортный микроавтобус и отправляетесь с гидом в поселок Листвянка, расположенный на берегу Байкала (67 км от Иркутска).

В пути мы сделаем остановку и посетим этнографический музей Тальцы.

Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.

У вас будет возможность перекусить в настоящем «Трактире».

По прибытию — размещение в двухместных благоустроенных номерах.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере.

Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.

Всеми любимая экспозиция — аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы.

В завершении экскурсии вас ждет виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!

Возвращаемся в гостиницу. Ужин.

Вечером самостоятельно можно прогуляться до смотровой площадки «Камень Черского», откуда открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Размещение: гостиница «Легенда Байкала»/«Усадьба Демидова», номер стандарт, двухместное размещение.

Питание: ужин.