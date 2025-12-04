Байкальский драйв
Начало: Г. Иркутск
26 фев в 10:00
10 мар в 10:00
125 000 ₽ за человека
-
16%
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
24 июн в 10:00
9 июл в 10:00
от 95 000 ₽
113 000 ₽ за человека
Новогодний тур по Байкалу. Первый лёд, Ольхон и Листвянка
Начало: Муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутс...
30 дек в 10:00
99 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Популярные места»
Самые популярные туры этой рубрики в Листвянке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Листвянке в декабре 2025
Сейчас в Листвянке в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 95 000 до 125 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Листвянке на 2025 год по теме «Популярные места», 5 ⭐ отзывов, цены от 95000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль