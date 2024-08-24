1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. Листвянка

После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!

Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» — здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!

Но вы прибудете чуть позже, потому что по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда;

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.

У вас останется свободный вечер, который можно посвятить отдыху, прогулке по городу.

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, входные билеты в музеи, проживание.