авг
Программа тура по дням
Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. Листвянка
После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!
Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.
Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.
Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» — здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.
Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.
Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.
Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!
Но вы прибудете чуть позже, потому что по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.
По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда;
Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.
Завершится этот день возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.
У вас останется свободный вечер, который можно посвятить отдыху, прогулке по городу.
Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, входные билеты в музеи, проживание.
Дорога на остров Ольхон. Скала Шаманка
После завтрака в гостиницу вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.
Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.
До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.
Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базу отдыха.
Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.
Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.
Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!
На этом ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.
Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон, гид.
Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-Баргузин
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию на живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
В рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.
Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
После увлекательной экскурсии вы отправитесь в поселок Узуры на востоке Ольхона, где пересядете на катера, после чего пересечете голубую гладь Байкала прямиком до Усть-Баргузина уже на восточной стороне Байкала!
Вечером в Усть-Баргузине у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала», Усть-Баргузин.
Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; обед-пикник; групповой трансфер; переход Узуры – Усть-Баргузин; разрешение на посещение национального парка.
Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово
Утром после завтрака вас ждёт экскурсия.
Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и отправимся в сторону Чивыркуйского залива.
Мы отправляемся до полуострова Святой Нос.
Это крупнейший полуостров на Байкале.
Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.
Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.
Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.
Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.
В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.
Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.
Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.
Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!
К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Усть-Баргузина.
Вы увидите: полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово.
Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, обед-пикник, групповой трансфер, экскурсия.
Свободный день в Баргузинском заливе
Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.
Вы можете посвятить ему отдыху, загорая на горячем пляже, согреваясь в золотых лучах солнца, купаясь в водах живописного Баргузинского залива!
Включено в стоимость: завтрак, проживание.
Экскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долина
Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.
Ехать 175 км, это около 2,5 часов.
Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!
Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.
Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.
Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.
Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.
Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.
До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.
Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.
Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.
Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.
При желании, можно оставить свой подарок.
В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, в котором происходит поклонение духам, и многие другие!
После экскурсии мы возвращаемся в Усть-Баргузин.
Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Ининский сад камней, Сувинская Саксония, Шаманская и буддийская святыня "Бык-камень", Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка «Золотая подкова Аргады».
Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.
Дорога в Улан-Удэ
Сегодняшний день станет заключительным.
Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии.
Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).
Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.
При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.
Здесь мы с вами прощаемся.
Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске, п. Усть-Баргузин и на о. Ольхон.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:
|Заезды
|Размещение
|2-3-местное
|Доплата за 1-местное
|21-27 июля
|Эконом
|92 000
|13 500
|Остальные заезды
|Стандарт
|103 000
|24 000
|Комфорт
|139 000
|45 000
- Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
- Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
- Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Варианты проживания
Гостиницы по тарифу «Стандарт» на Ольхоне
БО «Алдартай», БО «Усадьба Копылова», кемпинг-отель «Ольхон», отель «Байкал Терра», ГД «Wild Place», ГД «Усадьба Рыбака», ГД «Адмирал».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» на Ольхоне
Отель «Байкал Хан», отель Дача «БайкалЭко», арт-отель «Порт Ольхон», отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa», отель «Villa Malina».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Эконом» на Ольхоне
Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине
Культурно-туристический комплекс «Баргуджин Токум», ГД Байкальский бриз, гостиница «Баргузинский прибой», ГД «Новая волна».
Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине
ГД «Устье», БО «Дома на Байкале в скандинавском стиле».
Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Гостиницы по тарифу «Эконом» в Усть-Баргузине
Гостиница в Иркутске
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание, указанное в программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида (если указаны)
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт, полис ОМС;
- головной убор (кепка / шляпа / бандана);
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
- купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
- личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- накидка от дождя (дождевик);
- фото-/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- портативное зарядное устройство (power bank);
- удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
- туалетные принадлежности;
- маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- герметичная упаковка для документов;
- утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
- бинокль;
- сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
- Старт программы тура утром в 10:00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
- Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3 туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере “стандарт”.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).