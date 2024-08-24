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Байкальская кругосветка: два берега Байкала

Байкальская кругосветка
Два берега Байкала – это не просто места, это разные культуры: шаманизм и буддизм, это самобытная природа, которая везде выглядит по-новому. Это два региона – Иркутская область и республика Бурятия. Вас ждет погружение в мир байкальских красот и знакомство с эндемичной фауной. Тур, после которого у вас сформируется наиболее полное представление о Байкале.
5
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Ближайшие даты:
15
авг

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. Листвянка

После прибытия в Иркутск начинается ваше летнее приключение на Байкал!

Как только соберется группа в условленное время, вы отправитесь на озеро Байкал в популярный туристический поселок на берегу – в Листвянку.

Листвянка – это самое близко расположенное от Иркутска место, где можно увидеть священное озеро.

Дорога до Листвянки проходит по живописному Байкальскому тракту, называемому в народе «Байкальская Рублевка» — здесь находится элитная загородная недвижимость Иркутска.

Трасса комфортная и красивая: по сторонам растут деревья, как правило, нет никаких пробок.

Находится поселок от Иркутска на расстоянии около 70 км.

Где-то через час пути уже можно увидеть Байкал!

Но вы прибудете чуть позже, потому что по пути до Листвянки вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — это архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет увлекательную экскурсию, после чего вы поедете дальше в Листвянку.

По дороге вы увидите легендарный Шаман-Камень, с которым связана красивая легенда;

Посетите музей Байкала, который не только проводит экспозиционно-просветительскую деятельность, но и продолжает заниматься серьезными научными исследованиями, а потому подобной информации о Байкале «из первых рук» вы не узнаете нигде.

Завершится этот день возвращением в Иркутск и заселением в гостиницу.

У вас останется свободный вечер, который можно посвятить отдыху, прогулке по городу.

Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», лимнологический музей Байкала, Шаман-Камень, Листвянка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, входные билеты в музеи, проживание.

Прибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. ЛиствянкаПрибытие в Иркутск. Обзорная экскурсия в Тальцы и п. Листвянка
2 день

Дорога на остров Ольхон. Скала Шаманка

После завтрака в гостиницу вы отправитесь в сторону самого популярного места на Байкале – на остров Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

Путь на Ольхон будет пролегать по комфортной трассе в окружении красивой живописной природы.

Ольхон – это остров, и на него попадают через паромную переправу.

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.

Это километры простора, кое-где живописно украшенные скальными останцами, где дорога змейкой вьется между холмов и возвышенностей.

Переправившись на остров, вас ждет дорога до центра Ольхона – поселка Хужир, где вы заселитесь на базу отдыха.

Вечером у вас останется свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В пешей доступности находится визитная карточка Байкала, самая популярная, узнаваемая и при этом энергетически сильная локация – мыс Бурхан, скала Шаманка.

Мы отправимся прогуляться туда на закате – лучи заходящего солнца горящими оттенками окрашивают воды Байкала.

Это невероятно красивое и приятное зрелище и времяпрепровождение!

На этом ваш первый день на Ольхоне подходит к концу.

Вас ждет отдых перед завтрашним активным и насыщенным на новые впечатления днем!

Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, дорога по степям юга Ольхона, мыс Бурхан, скала Шаманка.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, завтрак, обед по дороге на Ольхон, гид.

Дорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала ШаманкаДорога на остров Ольхон. Скала Шаманка
3 день

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-Баргузин

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.

После завтрака вы отправитесь на экскурсию на живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!

Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!

В рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.

После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова «Хранитель Байкала», его дар Байкалу.

Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности.

Смотрится необычайно аутентично и величественно!

В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!

Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.

После увлекательной экскурсии вы отправитесь в поселок Узуры на востоке Ольхона, где пересядете на катера, после чего пересечете голубую гладь Байкала прямиком до Усть-Баргузина уже на восточной стороне Байкала!

Вечером в Усть-Баргузине у вас останется свободное время, можно при желании погулять по набережной или отдохнуть в номере гостиницы.

Вы увидите: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала», Усть-Баргузин.

Включено в стоимость: проживание; завтрак; экскурсия; обед-пикник; групповой трансфер; переход Узуры – Усть-Баргузин; разрешение на посещение национального парка.

Экскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-БаргузинЭкскурсия на север острова Ольхон к мысу Хобой. Переход по Байкалу в Усть-Баргузин
4 день

Святой Нос - Змеёвая бухта - Монахово

Утром после завтрака вас ждёт экскурсия.

Первый пункт нашего путешествия сегодня – Монахово, где мы пересядем на катер и отправимся в сторону Чивыркуйского залива.

Мы отправляемся до полуострова Святой Нос.

Это крупнейший полуостров на Байкале.

Когда-то Святой Нос был островом, но постепенно водой намыло песчаный перешеек, соединивший его с сушей.

Этот перешеек разделяет два крупных залива – Баргузинский и Чивыркуйский.

Чивыркуйский залив имеет небольшую глубину – от 9 до 11 метров, поэтому хорошо прогревается.

Здесь мы доедем до бухты Змеевая, которая известна своими целебными горячими источниками, схожими по составу с пятигорской водой.

В бухте сделаем остановку, при желании можно будет посетить источники.

Рекомендуемое общее время пребывания в воде – не более пяти минут.

Путешествие по Чивыркуйскому заливу – это настоящая «выставка» невероятно красивых природных объектов по пути.

Множество живописных островов, берега, водная гладь поражают своими красками и живописностью!

К вечеру мы вернемся в Монахово, где пересядем на авто, которое доставит вас до Усть-Баргузина.

Вы увидите: полуостров Святой Нос, Чивыркуйский залив, бухта Змеевая, Монахово.

Включено в стоимость: завтрак, проживание, разрешение на посещение национального парка, обед-пикник, групповой трансфер, экскурсия.

Святой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоСвятой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоСвятой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоСвятой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоСвятой Нос - Змеёвая бухта - МонаховоСвятой Нос - Змеёвая бухта - Монахово
5 день

Свободный день в Баргузинском заливе

Сегодня по программе у вас запланирован свободный день.

Вы можете посвятить ему отдыху, загорая на горячем пляже, согреваясь в золотых лучах солнца, купаясь в водах живописного Баргузинского залива!

Включено в стоимость: завтрак, проживание.

Свободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливеСвободный день в Баргузинском заливе
6 день

Экскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долина

Утром после завтрака отправляемся на экскурсию в дацан Богини Янжимы.

Ехать 175 км, это около 2,5 часов.

Вы не заметите, как быстро пролетит время – настолько вас очаруют виды за окном автомобиля!

Дацан находится в живописном месте среди леса у подножия Баргузинского хребта.

Он очень гармонично сочетается с красотой природы вокруг.

Богиня Янжима – это покровительница искусств, наук, ремесел, семьи и мудрости, создательница древнеиндийского языка – санскрита.

Говорят, что богиня Янжима обладает способностью дарить счастье материнства.

Лицезреть ее лик можно на камне-валуне, открытом в 2005 году.

До камня ведет эко-тропа, с которой видна гора Уулзаха.

Посещать это место обязательно нужно с чистыми помыслами и открытым сердцем.

Чтобы увидеть лик, постарайтесь успокоить ум, расслабиться и погрузиться в состояние потока.

Вокруг камня вы увидите большое количество подношений в виде детских игрушек – их приносят, когда просят о детях.

При желании, можно оставить свой подарок.

В Баргузинской долине вас ждёт ещё множество интереснейших достопримечательностей, таких как: Ининский сад камней, живописные скалы под названием Сувинская Саксония, в котором происходит поклонение духам, и многие другие!

После экскурсии мы возвращаемся в Усть-Баргузин.

Вы увидите: горы Баргузинского хребта, камень с ликом богини Янжимы, Дацан Богини Янжимы, Ининский сад камней, Сувинская Саксония, Шаманская и буддийская святыня "Бык-камень", Старое еврейское кладбище, Исторический центр посёлка Баргузин, Видовая площадка «Золотая подкова Аргады».

Включено в стоимость: гид, групповой трансфер, завтрак, проживание, экскурсия, обед.

Экскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долинаЭкскурсия в дацан Богини Янжимы и Баргузинская долина
7 день

Дорога в Улан-Удэ

Сегодняшний день станет заключительным.

Утром после завтрака мы отправляемся в путь до столицы Бурятии.

Это крупнейший город Бурятии, название дословно переводится с бурятского «Красная Уда» («Уда» – наименование реки).

Дорога более 260 км, займет ориентировочно 3 часа.

При желании можете погулять по городу – в Улан-Удэ есть, что посмотреть.

Здесь мы с вами прощаемся.

Включено в стоимость: групповой трансфер, завтрак, обед.

Дорога в Улан-УдэДорога в Улан-УдэДорога в Улан-УдэДорога в Улан-Удэ

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске, п. Усть-Баргузин и на о. Ольхон.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

ЗаездыРазмещение2-3-местноеДоплата за 1-местное
21-27 июляЭконом92 00013 500
Остальные заездыСтандарт103 00024 000
Комфорт139 00045 000
  • Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
  • Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
  • Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Варианты проживания

Гостиницы по тарифу «Стандарт» на Ольхоне

1 ночь

БО «Алдартай», БО «Усадьба Копылова», кемпинг-отель «Ольхон», отель «Байкал Терра», ГД «Wild Place», ГД «Усадьба Рыбака», ГД «Адмирал».

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Стандарт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Стандарт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Стандарт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Стандарт» на Ольхоне

Гостиницы по тарифу «Комфорт» на Ольхоне

1 ночь

Отель «Байкал Хан», отель Дача «БайкалЭко», арт-отель «Порт Ольхон», отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa», отель «Villa Malina».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на ОльхонеГостиницы по тарифу «Комфорт» на Ольхоне

Гостиницы по тарифу «Эконом» на Ольхоне

1 ночь

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине

4 ночи

Культурно-туристический комплекс «Баргуджин Токум», ГД Байкальский бриз, гостиница «Баргузинский прибой», ГД «Новая волна».

Благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.

Гостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Стандарт» в Усть-Баргузине

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине

4 ночи

ГД «Устье», БО «Дома на Байкале в скандинавском стиле».

Более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Гостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-БаргузинеГостиницы по тарифу «Комфорт» в Усть-Баргузине

Гостиницы по тарифу «Эконом» в Усть-Баргузине

4 ночи

Гостиница в Иркутске

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Питание, указанное в программе тура
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Разрешения на посещение национального парка
  • Проживание
  • Услуги гида (если указаны)
  • Сопровождение организатора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно из г. Улан-Удэ
  • Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные впрограмме
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт, полис ОМС;
  • головной убор (кепка / шляпа / бандана);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от uv лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • репелленты от комаров и клещей (рекомендуем приобретать в Иркутске);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото-/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / сандалии);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • герметичная упаковка для документов;
  • утепленная одежда (куртка / легкая шапка / толстовки / тонкие перчатки);
  • бинокль;
  • сидушка (хоба туристическая).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие особенности тура?
  1. Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
  2. Старт программы тура утром в 10:00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
  3. Окончание тура в Улан-Удэ: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 18:00 по местному времени.
  4. За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  5. Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
  6. Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
  7. Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
  8. Подселение предполагает под собой размещение до 3 туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
  9. В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом (душ и туалет на этаже либо в соседнем здании).
  10. У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере “стандарт”.
Есть ли скидки в туре?

Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).

Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
Наталья
24 авг 2024
Добрый день! Спасибо за удивительную экскурсию. Все понравилось! Побывав на Байкале, в Улан-Удэ, Иркутске испытываешь гордость за нашу прекрасную страну. Надеюсь, что у нас ещё будет возможность воспользоваться нашими услугами.
О
Олеся
23 июл 2025
Спасибо команде за организацию и трепетное сопровождение, быстрое решение каких то нюансов организации отдыха в течение всего тура.
А
Антон
21 июл 2025
Всё прошло гладко и без накладок.

Тур входит в следующие категории Листвянки

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