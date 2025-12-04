Можно, если ребёнок готов к морозу, активности и впечатлениям.

По нашему опыту, маршрут отлично подходит детям от 7 лет: он насыщенный, с хивусами, ледяными гротами, поездкой на квадроциклах и долгими прогулками по льду. Дети от 7 лет обычно в восторге — у них много энергии, всё интересно, и они уже умеют держать ритм группы.

С детьми от 4 до 6 лет всё индивидуально. Мы не запрещаем, но просим родителей очень внимательно отнестись к программе: день может быть плотным, погода — суровой, а условия — не всегда такие, к каким привык ребёнок в городе. Если вы готовы немного адаптировать участие (например, пропустить велопрогулку или часть маршрута) — мы только за. Главное, чтобы всем было хорошо.

А вот с детьми младше 4 лет в этот тур, увы, пока рановато. Это связано не с опасностью, а с плотным режимом дня и холодом — малышам просто будет тяжело и некомфортно.

С нашей стороны ограничений нет, кроме здравого смысла. Мы искренне хотим, чтобы путешествие стало радостью и для детей, и для родителей. Поэтому оценивайте силы честно и обязательно расскажите в заявке, едете ли с ребёнком — подскажем, что учесть.

Чек-лист для родителей.

Тур по льду Байкала с ребёнком подойдёт, если ваш ребёнок:

Ему 7 лет и больше (или младше, но он активный и закалённый).

Может гулять на улице 2–3 часа при температуре –10… –20°C.

Не пугается мороза, снега.

Может спокойно сидеть в транспорте 3-4 часа (будут УАЗики, хивус, автобус).

Умеет слушать взрослых и соблюдать простые правила.

Не требует дневного сна (или может обойтись без него в дороге).

Вас не пугает идея провести новогодние каникулы не в тепле, а на льду Байкала.

Если не уверены — просто напишите нам в чате. Расскажите немного про ребёнка, и мы подскажем, подойдёт ли тур именно вам.