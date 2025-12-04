Мои заказы

Новогодний тур по Байкалу. Первый лёд, Ольхон и Листвянка

Новогодний тур по Байкалу
Начинаем новый год с яркого путешествия на зимний Байкал! Лазурно-голубой, прозрачный, как стекло — тот самый первый лёд Байкала. Сюда мечтают попасть самые романтичные, любознательные и искушенные путешественники.

Посетим самые топовые
места за одну поездку, окунёмся в самобытную культуру и, возможно, в прорубь! Ночуем в тёплых гостиницах и коттеджах. Первый лёд Байкала — первое незабываемое впечатление нового года! Детям от 7 до 14 лет стоимость 52 200 ₽. Не суммируется с другими скидками. Скидка на первые 5 мест — 15 000 ₽. Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске и поездка в Листвянку

Встречаемся утром в аэропорту г. Иркутска и отправляемся знакомиться с его величеством Байкалом в посёлок Листвянка.

Посетим музей, осмотрим виды с высоты смотровой площадки Камень Черского (наверх поднимемся на канатке), затем спустимся к озеру и прогуляемся по кромке льда, желающие могут попробовать на дайвинг.

От души нагулявшись, возвращаемся в Иркутск, заселяемся в гостиницу, отдыхаем. Номера 2-местные с удобствами.

  • 60 км в одну сторону.
  • Ночёвка в гостинице.
2 день

Этнокомплекс «Золотая Орда» и переезд на Малое Море

Сегодня мы отправимся чуть дальше, к бескрайним синим просторам — в поселок Сарму.

Посёлок стоит на реке Сарма, в честь которой назван самый мощный ветер, дующий вдоль долины реки к Байкалу. Но не стоит беспокоиться, ведь жить мы будем в уютных коттеджах с панорамным видом на Байкал.

По пути заедем в этнокомплекс «Золотая Орда» в поселке Усть-Орда, познакомимся с местными обычаями, попробуем местную кухню.

По приезде в Сарму гуляем по первому льду, здесь, благодаря ветру, он словно отполирован. Фотографируемся и слушаем — при колебаниях температуры лёд начинает «дышать» и «разговаривать»!

  • 300 км переезд.
  • Ночевка в гостинице.
3 день

Экскурсия по ущелью на квадроциклах и баня

Сегодняшний день мы посвятим подробному изучению льда Байкала (как и все предыдущие!:) будем лежать и вглядываться в самое глубокое озеро планеты, а оно будет вглядываться в нас своим синим глазом.

После обеда отправимся кататься на квадроциклах — нас ждёт поездка на 2 часа по ущелью реки Сарма — ее берега зимой живописно замерзают, а ветер добавляет причудливые надувы, которые издалека можно принять за языческие истуканы.

Вдохновляемся красотой, испытываем свои ветрозащитные куртки знаменитым ураганным арктическим ветром Сармой. Ведь именно здесь, в этом ущелье берёт начало этот самый знаменитый и разрушительный ветер Байкала. Только без паники! С вами гид, а значит, вы в надежных руках!

Ущелье примечательно еще и тем, что именно здесь 2 июля 1643 года русские впервые вышли к берегам Байкала.

Проедем путем первооткрывателей, только уже не на конях, а на квадроциклах. Полюбуемся на красивые панорамы на Ольхонские ворота и Малое Море, а вечером идём отогреваться в жаркую баню. Делимся впечатлениями, удачными кадрами, засыпаем в предвкушении следующего дня.

  • 2 часа на квадроциклах.
  • Баня.
  • Ночевка в гостинице.
4 день

Остров Ольхон, скала Шаманка и поездка на Хивусе

Новый день — новая локация.

Сегодня мы переезжаем к сердцу Байкала — на остров Ольхон, в посёлок Хужир. Поедем на хивусе, катере-амфибии на воздушной подушке.

Хужир — настоящая «столица» Байкала, небольшой посёлок на берегу Малого Моря, который имеет богатую историю и множество достопримечательностей.

Здесь мы займемся самым популярным байкальским развлечением — катанием на коньках!

Закат пойдем встречать в самое фотогеничное место Хужира — на гору Шаманку. После заката — идем дегустировать буузы в местную кафешку.

  • Переезд 40 км.
  • Обед и ужин в кафе.
  • Ночевка в гостинице.
5 день

Экскурсия на Хобой и возвращение в Иркутск

Сегодня завершающий день нашего супер насыщенного тура.

Начнем с раннего подъема и красоты — нас ждет рассветная автоэкскурсия на мыс Хобой.

Пообедаем ухой из местной рыбы на чистейшей озёрной воде, попробуем коктейль «поцелуй Байкала». Таких напитков не подадут ни в одном баре!

Возвращаемся в Хужир, прощаемся с Байкалом, забираем вещи и едем в Иркутск. На этом наше путешествие подходит к концу, закупаемся сувенирами, прощаемся и летим по домам.

  • Трансфер 300 км.
Проживание

В этом путешествии мы живем в благоустроенных гостиницах со всеми удобствами, размещение по 2 человека. В каждом номере есть полотенца и косметические принадлежности.

По вашему желанию мы можем заменить номер на трехместный или двухместный с двуспальной кроватью. Есть также вариант одноместного размещения с доплатой 19000 руб. к стоимости тура.

В первый день размещаемся в историческом центре Иркутска, в крупнейшем трехзвездочном отеле Ангара.

После переезда на Байкал живем на туристических базах с сохранением уровня комфорта в непосредственной близости от Байкала. Во втором гостевом доме все номера имеют закрытую террасу и отдельный вход с улицы.

Завтраки включены в каждой из локаций. Также нас ожидают закрытая территория, баня, зона для барбекю/шашлыка и оборудованный кинозал.

Варианты проживания

Ангара

1 ночь

Гостевые дома на Байкале

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все запланированные переезды на маршруте
  • Поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) по первому льду
  • 4 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 3 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал)
  • Вкусное питание, приготовленное поварами все дни программы, кроме обедов в 1, 2 и 4 день и ужинов в 1 и 4 день
  • Посещение этнопарка «Золотая Орда» с культурной программой
  • Экскурсия на квадроциклах по Сарминскому ущелью
  • Уха на костре, приготовленная для нас во время автоэкскурсии по острову
  • Жаркая баня
  • Разрешение на посещение нацпарка
  • Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
  • Канатная дорога на смотровую площадку Камень Черского
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Специальная групповая аптечка
  • Регистрация группы в МЧС
  • Сопровождение опытным инструктором
  • Новогодний подарок от клуба
Что не входит в цену
  • Личные вещи по списку
  • Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины в 1 и 4 дни программы (много магазинов и кафе, средний чек 400-500 руб. /чел.)
  • По желанию: прокат велосипеда (800 руб. /день) и коньков (350 руб. /день)
  • По желанию: подлёдный дайвинг в Листвянке (7500 руб.)
  • По желанию: одноместное размещение (доплата 19000 руб. к стоимости программы)
  • Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Муниципальное образование Иркутск, аэропорт Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта во время путешествия! Все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой будем брать только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось. Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане.

Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно. По вечерам нужно одеваться тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.

Снаряжение:

  • фонарик налобный светодиодный;
  • бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • носки или термоноски;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки;
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • зимняя обувь.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • банное;
  • очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить;

  • хоба (сидушка туристическая);
  • термос;
  • коньки;
  • горнолыжная маска/очки;
  • платье;
  • зимние рыбацкие сапоги EVA.
Что мы будем есть?

В этом путешествии мы питаемся в гостиницах и кафе, самостоятельно готовить ничего не требуется (только по своему желанию или в рамках мастер-класса).

  • Первый день: обед и ужин в кафе (за свой счет, цены и блюда разнообразные, можно найти на любой вкус).
  • Второй день: завтрак в гостинице, обед в этнокомплексе, ужин в гостинице (всё включено в стоимость).
  • Третий день: завтрак и ужин в гостинице, вместо обеда берем с собой сухпаек во время поездки на квадроциклах (все включено в стоимость). При желании можем сегодня приготовить рыбу или мясо на гриле (скидываемся на продукты).
  • Четвертый день: завтрак в гостинице включен в стоимость, обед и ужин в кафе за свой счет.
  • Пятый день: завтрак в гостинице, на обед уха, приготовленная для нас поваром во время поездки на экскурсию (все включено в стоимость).
До какого числа можно записаться в группу?

Набор обычно закрывается за неделю до старта, однако чаще всего это происходит раньше, по мере комплектования групп.

Количество мест в группах строго ограничено, когда места заканчиваются, мы при всем желании не сможем больше никого взять.

Если вы хотите поехать, но еще не на 100% уверены — лучше оставьте заявку, это ни к чему не обязывает, но мы сможем предупредить вас, если места начнут заканчиваться, чтобы вы успели принять решение.

Будет холодно?

Средние температуры в наши даты около -10, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.

Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет — температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.

Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.

Сколько денег с собой брать?

Возьмите на обеды и ужины, не включенные в программу (цены на кафе и в магазинах обычные, как везде).

Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.

Все остальные расходы включены в стоимость. При желании деньги можно потратить на сувениры, на дополнительную баню, на прокат велосипедов и/или коньков.

5-10 тысяч обычно хватает с запасом.

Можно ли взять с собой ребенка?

Можно, если ребёнок готов к морозу, активности и впечатлениям.

По нашему опыту, маршрут отлично подходит детям от 7 лет: он насыщенный, с хивусами, ледяными гротами, поездкой на квадроциклах и долгими прогулками по льду. Дети от 7 лет обычно в восторге — у них много энергии, всё интересно, и они уже умеют держать ритм группы.

С детьми от 4 до 6 лет всё индивидуально. Мы не запрещаем, но просим родителей очень внимательно отнестись к программе: день может быть плотным, погода — суровой, а условия — не всегда такие, к каким привык ребёнок в городе. Если вы готовы немного адаптировать участие (например, пропустить велопрогулку или часть маршрута) — мы только за. Главное, чтобы всем было хорошо.

А вот с детьми младше 4 лет в этот тур, увы, пока рановато. Это связано не с опасностью, а с плотным режимом дня и холодом — малышам просто будет тяжело и некомфортно.

С нашей стороны ограничений нет, кроме здравого смысла. Мы искренне хотим, чтобы путешествие стало радостью и для детей, и для родителей. Поэтому оценивайте силы честно и обязательно расскажите в заявке, едете ли с ребёнком — подскажем, что учесть.

Чек-лист для родителей.

Тур по льду Байкала с ребёнком подойдёт, если ваш ребёнок:

  • Ему 7 лет и больше (или младше, но он активный и закалённый).
  • Может гулять на улице 2–3 часа при температуре –10… –20°C.
  • Не пугается мороза, снега.
  • Может спокойно сидеть в транспорте 3-4 часа (будут УАЗики, хивус, автобус).
  • Умеет слушать взрослых и соблюдать простые правила.
  • Не требует дневного сна (или может обойтись без него в дороге).
  • Вас не пугает идея провести новогодние каникулы не в тепле, а на льду Байкала.

Если не уверены — просто напишите нам в чате. Расскажите немного про ребёнка, и мы подскажем, подойдёт ли тур именно вам.

Какой будет лед?

Лёд будет, и он будет особенный.

Январь — это время самого первого льда Байкала, чистого, прозрачного, будто из стекла. Он только-только встаёт, и именно в это время он самый волшебный: без трещин, без снега, без следов машин и толп туристов.

В январе сам Байкал ещё открыт. Его бескрайние просторы, которые вы видели в соцсетях — зеркальные льды до горизонта с идеальными трещинками — появляются в феврале и марте. Мы честно говорим: таких видов в январе не будет.

Мы не гонимся за километрами льда — мы едем смотреть на то, как рождается Байкал. На его первые дыхания, первые морозные кружева на воде, первые трещинки, по которым проходит лёд.

Даже если его будет немного — он будет настоящим чудом. Потому что это именно тот лёд, о котором мечтают фотографы со всего мира:

  • прозрачный как стекло;
  • чистый, без заносов и снега;
  • с пузырьками, иголочками, пузырями, как в сказке;
  • ещё не тронутый — мы будем одними из первых, кто по нему пойдёт.

Но важно понимать: это не мартовский Байкал, где лёд стоит повсюду, как ровный каток. За таким надо ехать чуть позже.

Насколько безопасно ходить по льду Байкала в январе?

Безопасно — если знать, куда идти и как.

Мы проводим зимние туры по Байкалу больше 10 лет и знаем ледовую карту этого региона как свою. Каждую бухту, каждый мыс, каждый опасный участок. Наш маршрут проходит только по проверенным и надёжным участкам, с учётом многолетней статистики и наблюдений.

Для надёжности мы регистрируем маршрут в МЧС и на всём протяжении тура остаёмся с ними на связи, чтобы сверяться по актуальной ледовой обстановке.

С нами работают местные подрядчики — водители, хивусники, проводники — настоящие знатоки Байкала, которые знают лёд с детства. Они понимают, где он уже надёжен, а где пока нет.

Особенность этого сезона — мы приезжаем в гости к самому первому, хрустальному льду. Он ещё не готов выдержать машины, и мы по нему не ездим. Передвигаемся только пешком, на судне на воздушной подушке (хивусе), а иногда, если лёд встал как следует — и на велосипедах. Всё адаптировано под конкретные условия: ни одного лишнего риска.

Мы не выходим на тонкий лёд, не подходим к торосам, не идём в зоны с быстрым течением. И каждый день возвращаемся в тёплую базу с душем и горячим ужином.

Инструкторы проверяют лёд, следят за погодой и держат маршрут под контролем. А вы просто гуляете налегке и впитываете волшебство Байкала.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена медицинская страховка от несчастного случая.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

