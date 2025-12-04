Посетим самые топовые
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске и поездка в Листвянку
Встречаемся утром в аэропорту г. Иркутска и отправляемся знакомиться с его величеством Байкалом в посёлок Листвянка.
Посетим музей, осмотрим виды с высоты смотровой площадки Камень Черского (наверх поднимемся на канатке), затем спустимся к озеру и прогуляемся по кромке льда, желающие могут попробовать на дайвинг.
От души нагулявшись, возвращаемся в Иркутск, заселяемся в гостиницу, отдыхаем. Номера 2-местные с удобствами.
- 60 км в одну сторону.
- Ночёвка в гостинице.
Этнокомплекс «Золотая Орда» и переезд на Малое Море
Сегодня мы отправимся чуть дальше, к бескрайним синим просторам — в поселок Сарму.
Посёлок стоит на реке Сарма, в честь которой назван самый мощный ветер, дующий вдоль долины реки к Байкалу. Но не стоит беспокоиться, ведь жить мы будем в уютных коттеджах с панорамным видом на Байкал.
По пути заедем в этнокомплекс «Золотая Орда» в поселке Усть-Орда, познакомимся с местными обычаями, попробуем местную кухню.
По приезде в Сарму гуляем по первому льду, здесь, благодаря ветру, он словно отполирован. Фотографируемся и слушаем — при колебаниях температуры лёд начинает «дышать» и «разговаривать»!
- 300 км переезд.
- Ночевка в гостинице.
Экскурсия по ущелью на квадроциклах и баня
Сегодняшний день мы посвятим подробному изучению льда Байкала (как и все предыдущие!:) будем лежать и вглядываться в самое глубокое озеро планеты, а оно будет вглядываться в нас своим синим глазом.
После обеда отправимся кататься на квадроциклах — нас ждёт поездка на 2 часа по ущелью реки Сарма — ее берега зимой живописно замерзают, а ветер добавляет причудливые надувы, которые издалека можно принять за языческие истуканы.
Вдохновляемся красотой, испытываем свои ветрозащитные куртки знаменитым ураганным арктическим ветром Сармой. Ведь именно здесь, в этом ущелье берёт начало этот самый знаменитый и разрушительный ветер Байкала. Только без паники! С вами гид, а значит, вы в надежных руках!
Ущелье примечательно еще и тем, что именно здесь 2 июля 1643 года русские впервые вышли к берегам Байкала.
Проедем путем первооткрывателей, только уже не на конях, а на квадроциклах. Полюбуемся на красивые панорамы на Ольхонские ворота и Малое Море, а вечером идём отогреваться в жаркую баню. Делимся впечатлениями, удачными кадрами, засыпаем в предвкушении следующего дня.
- 2 часа на квадроциклах.
- Баня.
- Ночевка в гостинице.
Остров Ольхон, скала Шаманка и поездка на Хивусе
Новый день — новая локация.
Сегодня мы переезжаем к сердцу Байкала — на остров Ольхон, в посёлок Хужир. Поедем на хивусе, катере-амфибии на воздушной подушке.
Хужир — настоящая «столица» Байкала, небольшой посёлок на берегу Малого Моря, который имеет богатую историю и множество достопримечательностей.
Здесь мы займемся самым популярным байкальским развлечением — катанием на коньках!
Закат пойдем встречать в самое фотогеничное место Хужира — на гору Шаманку. После заката — идем дегустировать буузы в местную кафешку.
- Переезд 40 км.
- Обед и ужин в кафе.
- Ночевка в гостинице.
Экскурсия на Хобой и возвращение в Иркутск
Сегодня завершающий день нашего супер насыщенного тура.
Начнем с раннего подъема и красоты — нас ждет рассветная автоэкскурсия на мыс Хобой.
Пообедаем ухой из местной рыбы на чистейшей озёрной воде, попробуем коктейль «поцелуй Байкала». Таких напитков не подадут ни в одном баре!
Возвращаемся в Хужир, прощаемся с Байкалом, забираем вещи и едем в Иркутск. На этом наше путешествие подходит к концу, закупаемся сувенирами, прощаемся и летим по домам.
- Трансфер 300 км.
Проживание
В этом путешествии мы живем в благоустроенных гостиницах со всеми удобствами, размещение по 2 человека. В каждом номере есть полотенца и косметические принадлежности.
По вашему желанию мы можем заменить номер на трехместный или двухместный с двуспальной кроватью. Есть также вариант одноместного размещения с доплатой 19000 руб. к стоимости тура.
В первый день размещаемся в историческом центре Иркутска, в крупнейшем трехзвездочном отеле Ангара.
После переезда на Байкал живем на туристических базах с сохранением уровня комфорта в непосредственной близости от Байкала. Во втором гостевом доме все номера имеют закрытую террасу и отдельный вход с улицы.
Завтраки включены в каждой из локаций. Также нас ожидают закрытая территория, баня, зона для барбекю/шашлыка и оборудованный кинозал.
Варианты проживания
Ангара
Гостевые дома на Байкале
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все запланированные переезды на маршруте
- Поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) по первому льду
- 4 ночи в уютных гостевых домах, размещение по 2 человека (посетим 3 уникальные локации, чтобы увидеть разный Байкал)
- Вкусное питание, приготовленное поварами все дни программы, кроме обедов в 1, 2 и 4 день и ужинов в 1 и 4 день
- Посещение этнопарка «Золотая Орда» с культурной программой
- Экскурсия на квадроциклах по Сарминскому ущелью
- Уха на костре, приготовленная для нас во время автоэкскурсии по острову
- Жаркая баня
- Разрешение на посещение нацпарка
- Прокат ледоходов (шипованные накладки на обувь для безопасных прогулок)
- Канатная дорога на смотровую площадку Камень Черского
- Медицинская страховка от несчастного случая
- Специальная групповая аптечка
- Регистрация группы в МЧС
- Сопровождение опытным инструктором
- Новогодний подарок от клуба
Что не входит в цену
- Личные вещи по списку
- Авиа - или ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины в 1 и 4 дни программы (много магазинов и кафе, средний чек 400-500 руб. /чел.)
- По желанию: прокат велосипеда (800 руб. /день) и коньков (350 руб. /день)
- По желанию: подлёдный дайвинг в Листвянке (7500 руб.)
- По желанию: одноместное размещение (доплата 19000 руб. к стоимости программы)
- Любые расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта во время путешествия! Все вещи перевозим на авто, а сами гуляем налегке, с собой будем брать только самое необходимое. Не забудьте небольшой рюкзачок, чтобы это самое необходимое поместилось. Остальные вещи можно везти хоть в сумке, хоть в рюкзаке или чемодане.
Главное — возьмите побольше теплых вещей, в Сибири зимой очень холодно. По вечерам нужно одеваться тепло, чтобы не заболеть (хороший пуховик можно взять в прокате у нас), а днем будет солнечно и ветрено, не забудьте солнцезащитный крем и гигиеническую помаду + жирненький крем на вечер.
Снаряжение:
- фонарик налобный светодиодный;
- бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров).
Одежда:
- одежда для сна;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- носки или термоноски;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- зимняя обувь.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- банное;
- очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить;
- хоба (сидушка туристическая);
- термос;
- коньки;
- горнолыжная маска/очки;
- платье;
- зимние рыбацкие сапоги EVA.
Что мы будем есть?
В этом путешествии мы питаемся в гостиницах и кафе, самостоятельно готовить ничего не требуется (только по своему желанию или в рамках мастер-класса).
- Первый день: обед и ужин в кафе (за свой счет, цены и блюда разнообразные, можно найти на любой вкус).
- Второй день: завтрак в гостинице, обед в этнокомплексе, ужин в гостинице (всё включено в стоимость).
- Третий день: завтрак и ужин в гостинице, вместо обеда берем с собой сухпаек во время поездки на квадроциклах (все включено в стоимость). При желании можем сегодня приготовить рыбу или мясо на гриле (скидываемся на продукты).
- Четвертый день: завтрак в гостинице включен в стоимость, обед и ужин в кафе за свой счет.
- Пятый день: завтрак в гостинице, на обед уха, приготовленная для нас поваром во время поездки на экскурсию (все включено в стоимость).
До какого числа можно записаться в группу?
Набор обычно закрывается за неделю до старта, однако чаще всего это происходит раньше, по мере комплектования групп.
Количество мест в группах строго ограничено, когда места заканчиваются, мы при всем желании не сможем больше никого взять.
Если вы хотите поехать, но еще не на 100% уверены — лучше оставьте заявку, это ни к чему не обязывает, но мы сможем предупредить вас, если места начнут заканчиваться, чтобы вы успели принять решение.
Будет холодно?
Средние температуры в наши даты около -10, бывает сильный ветер. По вечерам морозно. Нижние температуры могут опускаться до -30.
Наш комфорт на 90% зависит от правильно подобранного снаряжения, причем оно не обязательно должно стоить огромных денег. Если ты правильно одет — температура вокруг не имеет значения, всё внимание будет только на окружающую красоту.
Правильно подобрать снаряжение мы поможем, ваша задача в том, чтобы точно следовать рекомендациям.
Сколько денег с собой брать?
Возьмите на обеды и ужины, не включенные в программу (цены на кафе и в магазинах обычные, как везде).
Обязательно возьмите с собой НЗ наличкой минимум 5000 руб. на непредвиденные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами.
Все остальные расходы включены в стоимость. При желании деньги можно потратить на сувениры, на дополнительную баню, на прокат велосипедов и/или коньков.
5-10 тысяч обычно хватает с запасом.
Можно ли взять с собой ребенка?
Можно, если ребёнок готов к морозу, активности и впечатлениям.
По нашему опыту, маршрут отлично подходит детям от 7 лет: он насыщенный, с хивусами, ледяными гротами, поездкой на квадроциклах и долгими прогулками по льду. Дети от 7 лет обычно в восторге — у них много энергии, всё интересно, и они уже умеют держать ритм группы.
С детьми от 4 до 6 лет всё индивидуально. Мы не запрещаем, но просим родителей очень внимательно отнестись к программе: день может быть плотным, погода — суровой, а условия — не всегда такие, к каким привык ребёнок в городе. Если вы готовы немного адаптировать участие (например, пропустить велопрогулку или часть маршрута) — мы только за. Главное, чтобы всем было хорошо.
А вот с детьми младше 4 лет в этот тур, увы, пока рановато. Это связано не с опасностью, а с плотным режимом дня и холодом — малышам просто будет тяжело и некомфортно.
С нашей стороны ограничений нет, кроме здравого смысла. Мы искренне хотим, чтобы путешествие стало радостью и для детей, и для родителей. Поэтому оценивайте силы честно и обязательно расскажите в заявке, едете ли с ребёнком — подскажем, что учесть.
Чек-лист для родителей.
Тур по льду Байкала с ребёнком подойдёт, если ваш ребёнок:
- Ему 7 лет и больше (или младше, но он активный и закалённый).
- Может гулять на улице 2–3 часа при температуре –10… –20°C.
- Не пугается мороза, снега.
- Может спокойно сидеть в транспорте 3-4 часа (будут УАЗики, хивус, автобус).
- Умеет слушать взрослых и соблюдать простые правила.
- Не требует дневного сна (или может обойтись без него в дороге).
- Вас не пугает идея провести новогодние каникулы не в тепле, а на льду Байкала.
Если не уверены — просто напишите нам в чате. Расскажите немного про ребёнка, и мы подскажем, подойдёт ли тур именно вам.
Какой будет лед?
Лёд будет, и он будет особенный.
Январь — это время самого первого льда Байкала, чистого, прозрачного, будто из стекла. Он только-только встаёт, и именно в это время он самый волшебный: без трещин, без снега, без следов машин и толп туристов.
В январе сам Байкал ещё открыт. Его бескрайние просторы, которые вы видели в соцсетях — зеркальные льды до горизонта с идеальными трещинками — появляются в феврале и марте. Мы честно говорим: таких видов в январе не будет.
Мы не гонимся за километрами льда — мы едем смотреть на то, как рождается Байкал. На его первые дыхания, первые морозные кружева на воде, первые трещинки, по которым проходит лёд.
Даже если его будет немного — он будет настоящим чудом. Потому что это именно тот лёд, о котором мечтают фотографы со всего мира:
- прозрачный как стекло;
- чистый, без заносов и снега;
- с пузырьками, иголочками, пузырями, как в сказке;
- ещё не тронутый — мы будем одними из первых, кто по нему пойдёт.
Но важно понимать: это не мартовский Байкал, где лёд стоит повсюду, как ровный каток. За таким надо ехать чуть позже.
Насколько безопасно ходить по льду Байкала в январе?
Безопасно — если знать, куда идти и как.
Мы проводим зимние туры по Байкалу больше 10 лет и знаем ледовую карту этого региона как свою. Каждую бухту, каждый мыс, каждый опасный участок. Наш маршрут проходит только по проверенным и надёжным участкам, с учётом многолетней статистики и наблюдений.
Для надёжности мы регистрируем маршрут в МЧС и на всём протяжении тура остаёмся с ними на связи, чтобы сверяться по актуальной ледовой обстановке.
С нами работают местные подрядчики — водители, хивусники, проводники — настоящие знатоки Байкала, которые знают лёд с детства. Они понимают, где он уже надёжен, а где пока нет.
Особенность этого сезона — мы приезжаем в гости к самому первому, хрустальному льду. Он ещё не готов выдержать машины, и мы по нему не ездим. Передвигаемся только пешком, на судне на воздушной подушке (хивусе), а иногда, если лёд встал как следует — и на велосипедах. Всё адаптировано под конкретные условия: ни одного лишнего риска.
Мы не выходим на тонкий лёд, не подходим к торосам, не идём в зоны с быстрым течением. И каждый день возвращаемся в тёплую базу с душем и горячим ужином.
Инструкторы проверяют лёд, следят за погодой и держат маршрут под контролем. А вы просто гуляете налегке и впитываете волшебство Байкала.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена медицинская страховка от несчастного случая.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.