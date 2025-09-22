Путешествие по Магадану и его окрестностям подарит незабываемые впечатления. За один день вы увидите живописные перевалы, насладитесь видами на Охотское море и Тауйскую губу, прогуляетесь по Нюклинской косе и узнаете тайны магаданских мегалитов. В программе также посещение старинного посёлка Ола и возможность познакомиться с местной культурой. Это идеальный способ провести день в окружении природной красоты и исторических достопримечательностей

Описание экскурсии

Начнём путешествие с центральных улиц Магадана, направившись по Колымскому шоссе в сторону Ольского перевала. По пути — живописная природа и исторические объекты.

На высшей точке Ольского перевала полюбуемся панорамным видом на Тауйскую губу и горы полуострова Кони, а также часть Магаданского заповедника.

Остановимся на мысе Нюкля («Спящем драконе»), известном скалами необычных форм, и сделаем фото на фоне залива Речной, острова Завьялова и Нюклинской косы.

Прогуляемся по галечному пляжу Нюклинского побережья, где раньше находился рыбацкий посёлок. Сегодня это зона отдыха с беседками и качелями.

Увидим стелу, посвящённую геологоразведочной экспедиции 1928 года, которая отметила начало освоения золотых приисков на Колыме.

Прогуляемся по Нюклинской косе — месте, где встречаются река Ола и Охотское море. Сможем понаблюдать за чайками и тюленями, а также увидеть нерест лосося.

Заглянем в посёлок Ола — одно из старейших поселений на Охотском побережье, основанное в 1716 году. Познакомимся с местной культурой и продукцией.

На Магаданском перевале оценим панорамный вид на горные хребты и Снежную долину. Это популярное место для летнего катания на горных лыжах.

Увидим магаданские мегалиты в долине реки Оксы. На вершинах сопок расположены скальные останцы, напоминающие гигантские руины.

Доедем до острова Недоразумения, где выясним происхождение его названия и насладимся видом на реку Оксу и морское побережье.

Организационные детали