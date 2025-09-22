Насладитесь уникальными пейзажами Магадана: перевалы, море и загадочные мегалиты откроют вам свои тайны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Путешествие по Магадану и его окрестностям подарит незабываемые впечатления.
За один день вы увидите живописные перевалы, насладитесь видами на Охотское море и Тауйскую губу, прогуляетесь по Нюклинской косе и узнаете тайны магаданских мегалитов. В программе также посещение старинного посёлка Ола и возможность познакомиться с местной культурой.
Это идеальный способ провести день в окружении природной красоты и исторических достопримечательностей
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Магадане
Провела экскурсии для 45 туристов
Наша туристическая компания предоставляет самый широкий спектр туристических услуг в Магаданской области. В 2016 году мы основали компанию, соединив более чем 30-летний опыт в сфере туризма с энтузиазмом молодых путешественников. Каждый наш тур — это результат труда множества специалистов из разных областей. Мы заботимся о своих путешественниках, их безопасности и удобстве. Рассказываем интересные истории и древние легенды края.
Н
Наталья
22 сен 2025
У нас была гид Ольга. Нам очень понравилась экскурсия, мы увидели Магадан с неожиданной для себя стороны. Маршрут составлен продумано, время пролетело незаметно, а сколько интересных историй и небылиц было услышано, просто фантастика. Рекомендую вам Ольгу, как профессионального и любящего свой край гида!
А
Анна
3 сен 2025
Если и есть на свете высшая оценка труда человека,то мы с сестрой хотим умножить её на три или лучше на пять. Гид Ольга провела сегодня 3 сентября 2025 года для читать дальше
нас экскурсию по Магадану и окрестностям. Этот человек,который действительно на своём месте,спокойная,грамотная,ненавязчивая, но очень внимательная к клиентам,очень много знающяя про свой край,интересный собеседник,потрясающий водитель и всё это Ольга. Огромное спасибо за такого гида. Время пролетело незаметно и воспоминания об этой экскурсии останутся с нами ещё очень-очень надолго время. И ещё отдельное спасибо организатору Виктории. С огромным уважением Светлана и Анна
Л
Любовь
19 авг 2025
Экскурсия состояла из двух частей. В первой части 4 с половиной часа нас по окрестностям Магадана возил на своём автомобиле один гид, потом вернул в Магадан и передал другому гиду, который читать дальше
возил нас 3 часа. Между гидами мы за 15 минут в своей гостинице успели сходить в туалет и перекусить, во время поездок такой возможности не было, хотя где-то там в описании маршрута упоминалось кафе, но нам его не предложили, а предложили заехать в пекарню и купить какой-нибудь выпечки, чтобы съесть на ходу. В целом впечатления приятные, Магаданская природа невероятно притягательна. Первый гид Евгения понравилась любовью к родному краю, знанием легенд и сказок. Но общалась исключительно со мной, а на ребёнка не обращала внимание. Я была на экскурсии вдвоём со своим ребёнком -инвалидом (расстройство аутистического спектра). Хотелось совместных фото, экскурсовод делала это формально, не глядя, что ребёнок отвернулся. Но Евгения угостила нас вкусным чаем из термоса из красивых кружек, что придало особый шарм сидению на брёвнышке у моря. Евгения, Вы классная, но не бойтесь детей.
Второй гид Сергей покорил тем, что сразу стал общаться с сыном, не обращая внимание на его особенности, ребёнок раскрепостился, стал общаться и остался в полном восторге от поездки.
А
Анастасия
11 авг 2025
Потрясающая экскурсия, потрясающие гиды и потрясающая Виктория. Я путешествовала одна, беспокоилась, заказав экскурсию в неизвестном городе. Все превзошло мои ожидания, я увидела такую красоту, которую не ожидала встретить, мне все читать дальше
рассказали так вдохновляюще, отвечали на все вопросы. А какие фото сделали, нет слов. Уверена, что в моем отношении к этому прекрасному краю сыграла важную роль именно эта экскурсия. Я обязательно вернусь ещё
Екатерина
10 июл 2025
Великолепная экскурсия в дружеской атмосфере и приятной компании гида Евгении. Продуманный маршрут, интересные истории, объемные ответы на все вопросы, глубокое знание предмета. Всё понравилось, однозначно рекомендую.
V
VLadimir
5 июл 2025
Очень красивая природа. Отличные гиды влюбленые в свою работу и свой регион отзывчивые
И
Ирина
22 июн 2025
Суровая красота Магаданского края, сопки, покрытые снегом, бухты Охотского моря, озера и лиман: это все в сопровождении интереснейшего рассказа о необыкновенной истории этих земель, первооткрывателях, людях необыкновенной силы духа. Рекомендуем всем гостям Магадана.