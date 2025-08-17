Увлекательная поездка вдоль Охотско-Гижигинского тракта предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и природой Магаданской области.Вас ждут величественные виды с Магаданского и Арманского перевалов, загадочные мегалиты в долине Оксы и спокойствие

озера Солёного. Летом на побережье Амахтонского залива можно увидеть дельфинов, а зимой пересечь реку Яна по ледовому пути. Посещение этнокультурного центра в Тауйске откроет тайны жизни эвенов и якутов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит ваш опыт

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Магаданский перевал, с вершин которого открывается вид на безлесные хребты и Снежную долину. Здесь горнолыжники катаются даже летом, а с седловины начинается спуск в долину Оксы.

Перевал Арманский — дорога, ведущая вдоль долины реки Оксы, проводит нас на второй Арманский перевал, откуда открывается вид на Амахтонский залив и побережье Охотского моря.

Магаданские мегалиты. В долине Оксы находятся скалы, напоминающие руины древних сооружений. Некоторые из них обработаны так, как будто их создала неведомая рука.

Озеро Солёное. У подножия гор, отделённое от моря галечной косой, находится небольшое озеро с чистой, слегка солоноватой водой. Здесь царит тишина, а вдалеке шумит морской прибой.

Побережье Амахтонского залива. Летом, когда лёд сойдёт, откроется длинный галечный пляж. Здесь нередко можно увидеть рыболовов и встретить дельфинов.

Гора Армань и озеро Глухое у её подножия. Летом вода в озере прогревается до дна, а берега украшают цветущие ирисы.

Янская коса и Янский лиман — место встречи реки Яна с Охотским морем. Здесь можно посмотреть на нерп и рыбаков, ловящих лосося.

Ледовый путь через реку Яна. Зимой через реку устанавливается ледовый переход, по которому мы сможем проехать, наслаждаясь живописным маршрутом.

Центр этнической культуры в селе Тауйск. Село, основанное в 1653 году, является культурным центром региона. Здесь вы узнаете о жизни эвенов, якутов и русских, увидите старинные орудия и предметы быта.

Организационные детали