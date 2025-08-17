Мои заказы

Путешествие вдоль Охотско-Гижигинского тракта

Погрузитесь в атмосферу северного края, исследуя живописные перевалы и уникальные природные объекты Магадана
Увлекательная поездка вдоль Охотско-Гижигинского тракта предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и природой Магаданской области.

Вас ждут величественные виды с Магаданского и Арманского перевалов, загадочные мегалиты в долине Оксы и спокойствие
озера Солёного.

Летом на побережье Амахтонского залива можно увидеть дельфинов, а зимой пересечь реку Яна по ледовому пути. Посещение этнокультурного центра в Тауйске откроет тайны жизни эвенов и якутов. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и обогатит ваш опыт

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальный маршрут вдоль Охотского моря
  • 🏔 Живописные виды на перевалы и долины
  • 🏛 Посещение этнокультурного центра
  • 🚗 Комфортабельное путешествие на авто
  • 📚 Интересные исторические факты
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Магаданский перевал
  • Перевал Арманский
  • Магаданские мегалиты
  • Озеро Солёное
  • Побережье Амахтонского залива
  • Гора Армань
  • Озеро Глухое
  • Янская коса
  • Янский лиман
  • Центр этнической культуры в селе Тауйск

Описание экскурсии

Магаданский перевал, с вершин которого открывается вид на безлесные хребты и Снежную долину. Здесь горнолыжники катаются даже летом, а с седловины начинается спуск в долину Оксы.

Перевал Арманский — дорога, ведущая вдоль долины реки Оксы, проводит нас на второй Арманский перевал, откуда открывается вид на Амахтонский залив и побережье Охотского моря.

Магаданские мегалиты. В долине Оксы находятся скалы, напоминающие руины древних сооружений. Некоторые из них обработаны так, как будто их создала неведомая рука.

Озеро Солёное. У подножия гор, отделённое от моря галечной косой, находится небольшое озеро с чистой, слегка солоноватой водой. Здесь царит тишина, а вдалеке шумит морской прибой.

Побережье Амахтонского залива. Летом, когда лёд сойдёт, откроется длинный галечный пляж. Здесь нередко можно увидеть рыболовов и встретить дельфинов.

Гора Армань и озеро Глухое у её подножия. Летом вода в озере прогревается до дна, а берега украшают цветущие ирисы.

Янская коса и Янский лиман — место встречи реки Яна с Охотским морем. Здесь можно посмотреть на нерп и рыбаков, ловящих лосося.

Ледовый путь через реку Яна. Зимой через реку устанавливается ледовый переход, по которому мы сможем проехать, наслаждаясь живописным маршрутом.

Центр этнической культуры в селе Тауйск. Село, основанное в 1653 году, является культурным центром региона. Здесь вы узнаете о жизни эвенов, якутов и русских, увидите старинные орудия и предметы быта.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном авто Mitsubishi Delica, Nissan Safari, Subaru Forester или Toyota Land Cruiser
  • На некоторых участках маршрута нет устойчивой мобильной связи
  • На всём протяжении пути нет кафе. Но в посёлках Армань и Тауйск есть продуктовые магазины. Возьмите бутерброды в дорогу, а о термосах с горячим чаем мы позаботимся
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Магадане
Провела экскурсии для 45 туристов
Наша туристическая компания предоставляет самый широкий спектр туристических услуг в Магаданской области. В 2016 году мы основали компанию, соединив более чем 30-летний опыт в сфере туризма с энтузиазмом молодых путешественников. Каждый наш тур — это результат труда множества специалистов из разных областей. Мы заботимся о своих путешественниках, их безопасности и удобстве. Рассказываем интересные истории и древние легенды края.
Отзывы и рейтинг

Ю
Юлия
17 авг 2025
У Каюр тревел лучшая организация и лучшие гиды. Полный восторг! Однозначно стоит своих денег
Ольга
Ольга
2 авг 2025
Нашим гидом была Ольга. Сразу расположила к себе доверием и ощущением надежности.
Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.
Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.
Андрей
Андрей
1 авг 2025
Виктория и Наталья провели отличную экскурсию. Маршрут хорошо продуман, скучать или бегом бежать нигде не приходилось. Множество интересных историй, ответы на любые вопросы, дружеская атмосфера, глубокие знания своего края. Рекомендую всем!


