Вас ждут величественные виды с Магаданского и Арманского перевалов, загадочные мегалиты в долине Оксы и спокойствие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный маршрут вдоль Охотского моря
- 🏔 Живописные виды на перевалы и долины
- 🏛 Посещение этнокультурного центра
- 🚗 Комфортабельное путешествие на авто
- 📚 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Магаданский перевал
- Перевал Арманский
- Магаданские мегалиты
- Озеро Солёное
- Побережье Амахтонского залива
- Гора Армань
- Озеро Глухое
- Янская коса
- Янский лиман
- Центр этнической культуры в селе Тауйск
Описание экскурсии
Магаданский перевал, с вершин которого открывается вид на безлесные хребты и Снежную долину. Здесь горнолыжники катаются даже летом, а с седловины начинается спуск в долину Оксы.
Перевал Арманский — дорога, ведущая вдоль долины реки Оксы, проводит нас на второй Арманский перевал, откуда открывается вид на Амахтонский залив и побережье Охотского моря.
Магаданские мегалиты. В долине Оксы находятся скалы, напоминающие руины древних сооружений. Некоторые из них обработаны так, как будто их создала неведомая рука.
Озеро Солёное. У подножия гор, отделённое от моря галечной косой, находится небольшое озеро с чистой, слегка солоноватой водой. Здесь царит тишина, а вдалеке шумит морской прибой.
Побережье Амахтонского залива. Летом, когда лёд сойдёт, откроется длинный галечный пляж. Здесь нередко можно увидеть рыболовов и встретить дельфинов.
Гора Армань и озеро Глухое у её подножия. Летом вода в озере прогревается до дна, а берега украшают цветущие ирисы.
Янская коса и Янский лиман — место встречи реки Яна с Охотским морем. Здесь можно посмотреть на нерп и рыбаков, ловящих лосося.
Ледовый путь через реку Яна. Зимой через реку устанавливается ледовый переход, по которому мы сможем проехать, наслаждаясь живописным маршрутом.
Центр этнической культуры в селе Тауйск. Село, основанное в 1653 году, является культурным центром региона. Здесь вы узнаете о жизни эвенов, якутов и русских, увидите старинные орудия и предметы быта.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном авто Mitsubishi Delica, Nissan Safari, Subaru Forester или Toyota Land Cruiser
- На некоторых участках маршрута нет устойчивой мобильной связи
- На всём протяжении пути нет кафе. Но в посёлках Армань и Тауйск есть продуктовые магазины. Возьмите бутерброды в дорогу, а о термосах с горячим чаем мы позаботимся
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Отзывы и рейтинг
Много интересной информации. За день посетили много локаций: и мыс, на котором можно увидеть нерп, и побережье моря, и лес, а котором удалось полакомиться морошкой.