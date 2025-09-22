читать дальше

гид, потом вернул в Магадан и передал другому гиду, который возил нас 3 часа. Между гидами мы за 15 минут в своей гостинице успели сходить в туалет и перекусить, во время поездок такой возможности не было, хотя где-то там в описании маршрута упоминалось кафе, но нам его не предложили, а предложили заехать в пекарню и купить какой-нибудь выпечки, чтобы съесть на ходу.

В целом впечатления приятные, Магаданская природа невероятно притягательна.

Первый гид Евгения понравилась любовью к родному краю, знанием легенд и сказок. Но общалась исключительно со мной, а на ребёнка не обращала внимание. Я была на экскурсии вдвоём со своим ребёнком -инвалидом (расстройство аутистического спектра). Хотелось совместных фото, экскурсовод делала это формально, не глядя, что ребёнок отвернулся. Но Евгения угостила нас вкусным чаем из термоса из красивых кружек, что придало особый шарм сидению на брёвнышке у моря. Евгения, Вы классная, но не бойтесь детей.



Второй гид Сергей покорил тем, что сразу стал общаться с сыном, не обращая внимание на его особенности, ребёнок раскрепостился, стал общаться и остался в полном восторге от поездки.