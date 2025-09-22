Мои заказы

Увидеть самое главное в Магадане

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Магадане, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
На машине
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по побережью Охотского моря на авто
Отправляйтесь в незабываемое путешествие вдоль Охотского моря, чтобы увидеть уникальные природные и исторические достопримечательности Магадана
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
Насладитесь уникальными пейзажами Магадана: перевалы, море и загадочные мегалиты откроют вам свои тайны. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
34 500 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Магадан
На машине
2.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
Добро пожаловать в Магадан
Магадан удивит вас своим Охотским морем, живописными бухтами и культурными объектами. Погрузитесь в историю и архитектуру этого уникального города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 10 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    У нас была гид Ольга. Нам очень понравилась экскурсия, мы увидели Магадан с неожиданной для себя стороны. Маршрут составлен продумано,
    читать дальше

    время пролетело незаметно, а сколько интересных историй и небылиц было услышано, просто фантастика. Рекомендую вам Ольгу, как профессионального и любящего свой край гида!

  • Е
    Евгения
    17 сентября 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    СПАСИБО большое Сергею за замечательную экскурсию по знаковым местам Магадана! Сергей великолепный рассказчик, очень интересно было узнать чуть больше об истории такого маленького, но очень значимого города в истории нашей страны, хоть и с большой ноткой печали.
  • А
    Анна
    3 сентября 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Если и есть на свете высшая оценка труда человека,то мы с сестрой хотим умножить её на три или лучше на
    читать дальше

    пять. Гид Ольга провела сегодня 3 сентября 2025 года для нас экскурсию по Магадану и окрестностям. Этот человек,который действительно на своём месте,спокойная,грамотная,ненавязчивая, но очень внимательная к клиентам,очень много знающяя про свой край,интересный собеседник,потрясающий водитель и всё это Ольга. Огромное спасибо за такого гида. Время пролетело незаметно и воспоминания об этой экскурсии останутся с нами ещё очень-очень надолго время. И ещё отдельное спасибо организатору Виктории. С огромным уважением Светлана и Анна

  • Л
    Любовь
    19 августа 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Экскурсия состояла из двух частей.
    В первой части 4 с половиной часа нас по окрестностям Магадана возил на своём автомобиле один
    читать дальше

    гид, потом вернул в Магадан и передал другому гиду, который возил нас 3 часа. Между гидами мы за 15 минут в своей гостинице успели сходить в туалет и перекусить, во время поездок такой возможности не было, хотя где-то там в описании маршрута упоминалось кафе, но нам его не предложили, а предложили заехать в пекарню и купить какой-нибудь выпечки, чтобы съесть на ходу.
    В целом впечатления приятные, Магаданская природа невероятно притягательна.
    Первый гид Евгения понравилась любовью к родному краю, знанием легенд и сказок. Но общалась исключительно со мной, а на ребёнка не обращала внимание. Я была на экскурсии вдвоём со своим ребёнком -инвалидом (расстройство аутистического спектра). Хотелось совместных фото, экскурсовод делала это формально, не глядя, что ребёнок отвернулся. Но Евгения угостила нас вкусным чаем из термоса из красивых кружек, что придало особый шарм сидению на брёвнышке у моря. Евгения, Вы классная, но не бойтесь детей.

    Второй гид Сергей покорил тем, что сразу стал общаться с сыном, не обращая внимание на его особенности, ребёнок раскрепостился, стал общаться и остался в полном восторге от поездки.

  • А
    Анастасия
    11 августа 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Потрясающая экскурсия, потрясающие гиды и потрясающая Виктория. Я путешествовала одна, беспокоилась, заказав экскурсию в неизвестном городе. Все превзошло мои ожидания,
    читать дальше

    я увидела такую красоту, которую не ожидала встретить, мне все рассказали так вдохновляюще, отвечали на все вопросы. А какие фото сделали, нет слов. Уверена, что в моем отношении к этому прекрасному краю сыграла важную роль именно эта экскурсия. Я обязательно вернусь ещё

  • Н
    Нина
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Спасибо Сергею от второй группы туристов. Нас было 5 человек и Сергей проводил экскурсию сначала для двух человек, а потом для трех. Обе группы остались очень довольны.
  • Н
    Нина
    9 августа 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия прошла замечательно. Во-первых, хочу отметить пунктуальность Сергея, во-вторых его позитив, общительность и доброжелательность. Время экскурсии пролетело незаметно, посетили все знаковые места Магадана, куда самостоятельно добраться сложно, услышали интересный рассказ об истории Магадана, полюбовались видами на Магадан. Спасибо Сергею!
  • М
    Мурай
    28 июля 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Были с мужем в Магадане первый раз, знакомство с этим чудесным краем решили начать с экскурсии погороду. Нашим гидом был
    читать дальше

    Сергей. Продолжительность экскурсии 2.5ч, за увлекательным рассказом Сергея, время пролетело незаметно. Перемещались по городу на машине, посетили все достопримечательности, узнали много интересного. Экскурсией остались оч. довольны. Рекомендую Сергея, как отличного гида.

  • Е
    Екатерина
    10 июля 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Великолепная экскурсия в дружеской атмосфере и приятной компании гида Евгении. Продуманный маршрут, интересные истории, объемные ответы на все вопросы, глубокое знание предмета. Всё понравилось, однозначно рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Сергей отличный экскурсовод с прекрасным знанием предмета. Несмотря на пасмурную погоду, встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере. Сергей подсказал места к посещению в Магадане и ответил на все вопросы. Однозначно рекомендую.
  • V
    VLadimir
    5 июля 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Очень красивая природа. Отличные гиды влюбленые в свою работу и свой регион отзывчивые
  • И
    Ирина
    28 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась!!!
    Грамотно построенный маршрут, интересный и познавательный рассказ!!!
  • И
    Ирина
    22 июня 2025
    Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
    Суровая красота Магаданского края, сопки, покрытые снегом, бухты Охотского моря, озера и лиман: это все в сопровождении интереснейшего рассказа о необыкновенной истории этих земель, первооткрывателях, людях необыкновенной силы духа. Рекомендуем всем гостям Магадана.
  • А
    Алексей
    22 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Рекомендую к обязательному посещению!
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Здесь стоит побывать хотя бы раз
  • В
    Виктория
    20 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Спасибо Сергею за знакомство с городом. Проехали по всем достопримечательным местам с интересными рассказами
  • М
    Марина
    16 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Познавательная экскурсия для тех кто хочет посмотреть достопримечательности города за один день и с комфортом. Сергей очень пунктуальный человек, приятный
    читать дальше

    собеседник, знающий гид и аккуратный водитель. Ритм экскурсии подбирается под желания и возможности гостей, что очень приятно. Очень приятно провели время.

  • А
    Александра
    13 июня 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Рекомендую эту экскурсию, если у вас есть пара-тройка часов в городе, вы узнаете почти что все о Магадане) Сергей вам
    читать дальше

    расскажет все основные моменты и покажет все знаковые места, мы остались очень довольны, еще и ходить почти не нужно, все на хорошей машине))

  • Ю
    Юрий
    11 мая 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Люблю экскурсии, которые проводят гиды, знающие и любящие свой город. Сергей - один из них. Прекрасно организованная экскурсия, понятный и
    читать дальше

    интересный материал, ответы на все дополнительные вопросы. А ещё Сергей - источник ответов на все вопросы по городу: что ещё посмотреть, где поесть, где погулять. Магадан предстаёт совсем другим, чем думал о городе до экскурсии. Надо брать!

  • Л
    Лариса
    6 мая 2025
    Добро пожаловать в Магадан
    Всем доброго времени суток! Были с мамой на экскурсии по Магадану, которую провёл Сергей. Не смотря на холодную, ветреную погоду,
    читать дальше

    остались очень довольны. Сергей очень подробно и интересно рассказал об истории города и края, о недалёком прошлом и современных реалиях. Побывали в бухтах, посмотрели на город с высоты, посетили парки.
    Всё было очень комфортно, даже учитывая возраст (маме 88 лет).
    Хочу ещё раз поблагодарить Сергея за отличную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магадане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие по побережью Охотского моря на авто
  2. Магаданские красоты: море, скалы, перевалы
  3. Добро пожаловать в Магадан
Сколько стоит экскурсия по Магадану в декабре 2025
Сейчас в Магадане в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 34 500. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Магадане на 2025 год по теме «Самое главное», 98 ⭐ отзывов, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль