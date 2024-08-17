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15%
Летний автотур из Якутска в Магадан
Начало: Якутск
7 авг в 10:00
210 000 ₽
247 000 ₽ за человека
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
17 сен в 10:00
2 янв в 10:00
205 000 ₽ за человека
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13%
Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
21 авг в 10:00
210 000 ₽
241 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММихаил17 августа 2024Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
- ЯЯна26 июля 2024Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ЕЕвгений26 февраля 2024Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Можно с детьми»
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