М Михаил Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.

Я Яна Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан читать дальше шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава. Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,

Н Наталья Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!