Туры на автобусе в Магадане

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Магадане, цены от 205 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Летний автотур из Якутска в Магадан
На автобусе
8 дней
-
15%
3 отзыва
Летний автотур из Якутска в Магадан
Начало: Якутск
7 авг в 10:00
210 000 ₽247 000 ₽ за человека
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
На автобусе
8 дней
3 отзыва
Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
17 сен в 10:00
2 янв в 10:00
205 000 ₽ за человека
Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
На автобусе
8 дней
-
13%
3 отзыва
Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Начало: Якутск
21 авг в 10:00
210 000 ₽241 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Михаил
    17 августа 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану.
    Всё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо ИвануВсё было организовано прекрасно. На катамаранах было всё необходимое и даже больше. Гиды просто ассы. Отдельное спасибо Ивану
  • Я
    Яна
    26 июля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья,
    читать дальше

    шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.

    Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло, но уютно! Окунулись в Индигирке при -50, посетили музеи, познакомились с лисами))). Спасибо за путешествие! Якутия и Колымский край бесподобные.
    Отличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, теплоОтличный тур! Прекрасные места. Очень много впечатлений. Красивая природа, встреча с сильными духом людьми. Морозно, тепло

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Магадане
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Летний автотур из Якутска в Магадан
  2. Автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
  3. Летний автотур «Колыма»: Якутск - Оймякон - Магадан
Сколько стоит тур в Магадане в марте 2025
Сейчас в Магадане в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 205 000 до 210 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Магадане на 2025 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 205000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май