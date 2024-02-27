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скидка
14%
Авторский тур
9 дней
19 мар в 10:00
304000260 000₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
11 дней
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: г. Якутск
17 мар в 10:00
333000290 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина27 февраля 2024Спасибо организатору за красивый тур
- ЕЕкатерина17 января 2024Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
- ССевостьянова6 июля 2023Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Магадане в июне 2024
Сейчас в Магадане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 260 000 до 290 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные туры в Магадане на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024