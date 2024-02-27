Туры по воде в Магадане

Найдено 4 тура в категории «Водные развлечения» в Магадане, цены от 260 000 ₽, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
скидка
14%
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: Г. Якутск
19 мар в 10:00
304000260 000 за человека
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
скидка
13%
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Начало: г. Якутск
17 мар в 10:00
333000290 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
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    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • С
    Севостьянова
    6 июля 2023
    Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Магадану в категории «Водные развлечения»

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  1. Якутск - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
  2. Якутск - Ленские столбы - ГУЛАГ - Оймякон - Магадан. Зимний автотур по Колымской трассе
Сколько стоит тур в Магадане в июне 2024
Сейчас в Магадане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 260 000 до 290 000 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные туры в Магадане на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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