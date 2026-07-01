Описание тура
Тот случай, когда можно взять от тура всё: и яркие впечатления от горных пейзажей, узнать много об истории и традициях ингушей и осетин, пожить в горах и в городе Владикавказ, но самое приятное для души и тела - оздоровиться в термальных источниках Бирагзанг в бассейнах с видом на горы.
Термальная вода бьёт из скважины с глубины 2150 метров и показана людям с проблемами костно-мышечной системы, нервной, мочеполовой, с проблемами кожи, а также сердечно-сосудистой и эндокринной системы.
На территории комплекса 4 бассейна, один из которых с температурой 40-41, другой с 36-37, также есть бассейн с родниковой водой - 13-14. Такие контрасты будут способствовать укреплению сосудов и хорошему настроению!
Знаю точно, что после этого тура Вам захочется приезжать сюда не раз! Ведь живая вода термы даёт незабываемое чувство омоложения и прилива сил, а экскурсионная программа наполняет эмоциями и новыми знакомствами в группе.
- Горная Ингушетия. Экскурсии к средневековым башенным комплексам
- Джейрахо-Ассинский заповедник
- Башенный комплекс Эрзи
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
- Заповедник Эрзи
- Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов
- Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках
- Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе
- Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии
- Горная Осетия. Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых
- Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье
- Фиагдонское ущелье
- Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар)
- Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея
- Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова
- Зарамагская Гэс
- Термальные источники Бирагзанг
Программа тура по дням
Приезд / Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч-13:00ч При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Приветственный обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле Смарт Отель в г. Магас (альтернатива гостиница Артис Плаза).
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.
Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.
Горная Осетия (Кармадон) / Владикавказ
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами в Осетию.
Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:
Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.
Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.
Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.
Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).
15:00 Обед.
Экскурсия по городу Владикавказ.
Заселение в отель Планета Люкс.
Горная Осетия (Цей)
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
09:00 Выезд с вещами на экскурсию Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар).
Ныхас Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.
14:00 Обед.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, 300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: Весь мир мой храм. Любовь моя святыня. Вселенная отечество моё.
Зарамагская Гэс — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника Терма-Ганах.
Термальные Источники
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;
Завтраки;
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Термальные Источники
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;
Завтраки;
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Термальные Источники
Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;
Завтраки;
Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.
Вылет
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (Отель аэропорт Владикавказ 2500 рублей за машину).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полупансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные расходы
- Ужины
- Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
- Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
- Канатно-кресельный подъемник до Сказского ледника (800 рублей)
- Вход в термальные источники (400 рублей за вход)
- Спуск в с. Зубутли и катание на катере (по желанию)
- Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 100900 рублей.
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Ждем тебя, наш гость!