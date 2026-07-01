Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Тот случай, когда можно взять от тура всё: и яркие впечатления от горных пейзажей, узнать много об истории и традициях ингушей и осетин, пожить в горах и в городе Владикавказ, но самое приятное для души и тела - оздоровиться в термальных источниках Бирагзанг в бассейнах с видом на горы.

Термальная вода бьёт из скважины с глубины 2150 метров и показана людям с проблемами костно-мышечной системы, нервной, мочеполовой, с проблемами кожи, а также сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

На территории комплекса 4 бассейна, один из которых с температурой 40-41, другой с 36-37, также есть бассейн с родниковой водой - 13-14. Такие контрасты будут способствовать укреплению сосудов и хорошему настроению!

Знаю точно, что после этого тура Вам захочется приезжать сюда не раз! Ведь живая вода термы даёт незабываемое чувство омоложения и прилива сил, а экскурсионная программа наполняет эмоциями и новыми знакомствами в группе.