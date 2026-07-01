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Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)

Тот случай, когда можно взять от тура всё
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Экскурсионно-термальный тур на Кавказ (Ингушетия - Осетия)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тот случай, когда можно взять от тура всё: и яркие впечатления от горных пейзажей, узнать много об истории и традициях ингушей и осетин, пожить в горах и в городе Владикавказ, но самое приятное для души и тела - оздоровиться в термальных источниках Бирагзанг в бассейнах с видом на горы.

Термальная вода бьёт из скважины с глубины 2150 метров и показана людям с проблемами костно-мышечной системы, нервной, мочеполовой, с проблемами кожи, а также сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

На территории комплекса 4 бассейна, один из которых с температурой 40-41, другой с 36-37, также есть бассейн с родниковой водой - 13-14. Такие контрасты будут способствовать укреплению сосудов и хорошему настроению!

Знаю точно, что после этого тура Вам захочется приезжать сюда не раз! Ведь живая вода термы даёт незабываемое чувство омоложения и прилива сил, а экскурсионная программа наполняет эмоциями и новыми знакомствами в группе.

  • Горная Ингушетия. Экскурсии к средневековым башенным комплексам
  • Джейрахо-Ассинский заповедник
  • Башенный комплекс Эрзи
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
  • Заповедник Эрзи
  • Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов
  • Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках
  • Хамхи- башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе
  • Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии
  • Горная Осетия. Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых
  • Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье
  • Фиагдонское ущелье
  • Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар)
  • Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея
  • Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова
  • Зарамагская Гэс
  • Термальные источники Бирагзанг

Программа тура по дням

1 день

Приезд / Равнинная Ингушетия

  • Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).

  • Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч-13:00ч При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

  • 14:00 Приветственный обед.

  • 15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

  • Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

  • Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

  • Заселение в отеле Смарт Отель в г. Магас (альтернатива гостиница Артис Плаза).

2 день

Горная Ингушетия

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • Выезд с вещами в горную Ингушетию.

  • 09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.

  • Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.

  • Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

  • Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

  • Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

  • Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • 14:00 Обед.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

  • Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.

  • Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.

3 день

Горная Осетия (Кармадон) / Владикавказ

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд с вещами в Осетию.

  • Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

  • Даргавс или как по-другому его называют - Город мёртвых, многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов. Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения. Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

  • Место гибели Сергея Бодрова - Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

  • Фиагдонское ущелье. Здесь, прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами, ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название Кадаргаван (перевал леса). Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

  • Мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов (по желанию, доплата 1500 рублей на 1 человека при группе от 6 человек).

  • 15:00 Обед.

  • Экскурсия по городу Владикавказ.

  • Заселение в отель Планета Люкс.

4 день

Горная Осетия (Цей)

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • 09:00 Выезд с вещами на экскурсию Алагирское ущелье Цей (Алагирское ущелье Цей аул Нар).

  • Ныхас Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

  • Пещера и святилище Сау Бараг (Черный всадник). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

  • Цейское ущелье. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, и фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

  • Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Святому Георгию, но слово не сдержал и был обращен в камень.

  • 14:00 Обед.

  • На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника (за доп. плату, 300 руб/чел), увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

  • Высокогорный аул Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: Весь мир мой храм. Любовь моя святыня. Вселенная отечество моё.

  • Зарамагская Гэс — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

  • По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым, селение Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

  • Заселение в базу отдыха в Бирагзанге у термального источника Терма-Ганах.

Горная Осетия (Цей)
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Термальные Источники

  • Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;

  • Завтраки;

  • Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

6 день

Термальные Источники

  • Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;

  • Завтраки;

  • Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

7 день

Термальные Источники

  • Проживание на территории базы отдыха в Биргазанге;

  • Завтраки;

  • Посещение 4 термальных источников с разной температурой воды на территории базы.

8 день

Вылет

  • 8:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Яндекс Такси (Отель аэропорт Владикавказ 2500 рублей за машину).

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полупансион)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер от аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Дополнительные расходы
  • Ужины
  • Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
  • Входные билеты в некрополь в Даргавсе (150 рублей)
  • Канатно-кресельный подъемник до Сказского ледника (800 рублей)
  • Вход в термальные источники (400 рублей за вход)
  • Спуск в с. Зубутли и катание на катере (по желанию)
  • Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки

  • На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.

  • Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

  • Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

  • Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.

  • Стоимость тура при одноместном размещении составит 100900 рублей.

Пожелания к путешественнику

  • Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

  • В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

  • Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.

Примерная температура в горах Кавказа:

Лето (+25 - +35);

Осень/Весна (+18 - +25);

Зима (+10 - -2).

  • Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

В нашем автопарке имеются следующие машины:

Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);

Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;

Toyota corolla (5 мест).

  • Ждем тебя, наш гость!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
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стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

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