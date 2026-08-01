За три дня мы перезагрузимся и наполнимся энергией! Посетим самые интересные места: «Эрзи», Таргим, Вовнушки и Эгикал, а также
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.
При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).
Ужин.
Экскурсия по горной Ингушетии
08:00-09:00 Завтрак в отеле.
Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии.
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа.
Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.
Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.
Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.
Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.
Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.
Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед.
Цейлоамский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.
Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.
Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.
Ужин.
Отъезд
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) — такси (отель — аэропорт «Владикавказ» — 2500 рублей за машину).
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:
|При 2-местном размещении (с двуспальной кроватью или с раздельными)
|При 1-местном размещении
|Дети до 10 лет при доп. и основном размещении
|34 700
|39 500
|31 800
Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Бутик-отель «Смарт Отель Магас»
«Смарт Отель Магас» — современный отель, открытый в декабре 2024 года в центре Магаса, столицы Ингушетии. Он расположен в деловой и образовательной части города, рядом с ИТ-кластером, спортивными объектами и основными достопримечательностями.
Гостям предлагаются 40 просторных номеров разных категорий, включая стандартные номера, студию «Кампус» и люкс. Все номера оснащены Wi-Fi, мини-баром, набором для чая и кофе, телевизором, сейфом, халатами, тапочками и ванной комнатой с душевой кабиной и косметическими принадлежностями. Для семей с маленькими детьми по запросу может быть предоставлена детская кроватка, а для гостей студии «Кампус» предусмотрена кухня-гостиная на пятом этаже.
Отель располагает инфраструктурой для отдыха и работы: рестораном «Grand Cafe», лобби-баром, обслуживанием в номерах, хаммамом, лаунж-зоной и двумя многофункциональными залами для встреч и мероприятий.
Гостиница «Артис Плаза»
Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.
Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.
Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.
Гостиница «Армхи»
Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.
Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.
При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.
Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.
Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.
Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полный пансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер c аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа/Назрани и обратно из Владикавказа
- Дополнительные расходы
- Экологический сбор в заповеднике «Эрзи» (200 рублей)
- Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что нужно для въезда в горы Ингушетии?
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
Может ли программа измениться?
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.
В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.