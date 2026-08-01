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Тур на новогодние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дня

Тур на новогодние выходные
Новогоднее путешествие в страну башен, впечатляющих видов и вкусной еды — Ингушетию.

За три дня мы перезагрузимся и наполнимся энергией! Посетим самые интересные места: «Эрзи», Таргим, Вовнушки и Эгикал, а также
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Цейлоамский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

А еще изучим столицу республики — город Магас, где посетим самую высокую в Ингушетии башню со смотровой площадкой.

Тур на новогодние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур на новогодние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур на новогодние выходные. Откройте Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) или «Магас» (г. Назрань).

Групповой трансфер в г. Магас с 12:00-13:00.

При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

14:00 Обед.

15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Заселение в отеле «Смарт Отель» в г. Магас (альтернатива гостиница «Артис Плаза»).

Ужин.

Встреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части ИнгушетииВстреча. Экскурсия по равнинной части Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

08:00-09:00 Завтрак в отеле.

Выезд с вещами в горную Ингушетию.

09:00 Экскурсия по горной Ингушетии.

Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа.

Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии — Сунженском и Джейрахском.

Таргим — относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

Хамхи — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Храм Тхаба-Ерды — это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно.

Также споры ходят и о его названии – одни ученые считают, что оно переводится как «наша вера», другие — «наша святыня», а третьи уверены, что наименование означает: «2 000 святых». К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России». Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей.

Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте.

Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья.

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых — не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

14:00 Обед.

Цейлоамский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

Башенный комплекс «Эрзи» — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком.

Заселение в основном корпусе ЛОК «Армхи», при отсутствии мест — в корпусах «Чайка», «Терк» или апартаменты в Армхи.

Ужин.

Экскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной ИнгушетииЭкскурсия по горной Ингушетии
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отъезд

8:00-09:00 Завтрак в отеле.

Трансфер до аэропорта (за доп. плату) — такси (отель — аэропорт «Владикавказ» — 2500 рублей за машину).

Проживание

Тур предполагает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в руб:

При 2-местном размещении (с двуспальной кроватью или с раздельными)При 1-местном размещенииДети до 10 лет при доп. и основном размещении
34 70039 50031 800

Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами). Если в туре только один одиночный участник, нужно доплатить за одноместное размещение.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Бутик-отель «Смарт Отель Магас»

1 ночь

«Смарт Отель Магас» — современный отель, открытый в декабре 2024 года в центре Магаса, столицы Ингушетии. Он расположен в деловой и образовательной части города, рядом с ИТ-кластером, спортивными объектами и основными достопримечательностями.

Гостям предлагаются 40 просторных номеров разных категорий, включая стандартные номера, студию «Кампус» и люкс. Все номера оснащены Wi-Fi, мини-баром, набором для чая и кофе, телевизором, сейфом, халатами, тапочками и ванной комнатой с душевой кабиной и косметическими принадлежностями. Для семей с маленькими детьми по запросу может быть предоставлена детская кроватка, а для гостей студии «Кампус» предусмотрена кухня-гостиная на пятом этаже.

Отель располагает инфраструктурой для отдыха и работы: рестораном «Grand Cafe», лобби-баром, обслуживанием в номерах, хаммамом, лаунж-зоной и двумя многофункциональными залами для встреч и мероприятий.

Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»Бутик-отель «Смарт Отель Магас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Артис Плаза»

1 ночь

Располагается в Ингушетии городе Магас. Здесь работает вежливый и обучены персонал, который сможет помочь при заселении.

Уютные и светлые номера подготовлены для проживания постояльцев. В каждом установлена качественная мебель и современная техника для комфортного отдыха. Для постояльцев работает ресторан, в котором подают различные блюда кавказской и европейской кухни.

Расстояние до ближайшего аэропорта и железнодорожного вокзала составляет около 17 км. Основные объекты инфраструктуры находятся в непосредственной близости.

Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»Гостиница «Артис Плаза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Армхи»

1 ночь

Курорт «Армхи» расположился в живописной горной Ингушетии, среди заповедной природы и исторических архитектурных памятников — это создаёт особую атмосферу погружения в прошлое. Сюда приезжают укреплять здоровье ещё с 1920‑х годов: гостям помогают восстановиться прогулки по сосновой роще, разнообразные лечебные процедуры и спа‑услуги.

Гостиница «Армхи» стоит в сосновом бору над Джейрахским ущельем. В ней найдутся варианты размещения на любой вкус и бюджет: в основном корпусе предлагают номера категории «комфорт» — с видом на горы или без него, в корпусе «Терк» — номера стандарт, а в отеле «Чайка» — эконом‑ и стандартные номера.

При гостинице работает кафе «Армхи»: если вы выбрали тариф с завтраком, полный пансион или оздоровительный тариф, вас ждёт утренний шведский стол.

Территория курорта оснащена всем необходимым для полноценного отдыха: здесь есть оздоровительный центр, финская сауна, открытый и закрытый бассейны с родниковой водой, конференц‑зал и экскурсионное бюро. К услугам гостей — Wi‑Fi на всей территории и разнообразные развлечения.

Двухместный стандартный номер оборудован двумя односпальными кроватями, письменным столом, стулом и прикроватной тумбой. В просторной ванной комнате есть всё для комфортного отдыха: умывальник, косметика для душа и ванной. Кроме того, в номере предусмотрены телевизор, посуда и тапочки.

Особая гордость курорта — чистая родниковая вода из лечебного источника, которая течёт прямо из‑под крана в каждом номере. А чтобы гости не упустили ни одной возможности для отдыха и развлечений, в каждом номере лежит информационная папка с описанием услуг курорта и доступных экскурсий.

Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»Гостиница «Армхи»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полный пансион)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер c аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Владикавказа/Назрани и обратно из Владикавказа
  • Дополнительные расходы
  • Экологический сбор в заповеднике «Эрзи» (200 рублей)
  • Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
Место начала и завершения?
Республика Ингушетия, Магас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что нужно для въезда в горы Ингушетии?

Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

Может ли программа измениться?

Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта.

В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Магаса

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