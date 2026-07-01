Описание тура
Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур! За три дня вы побываете в главных исторических местах Ингушетии, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами, едой и погрузитесь в культуру региона.
- Магас
- Горная Ингушетия. Экскурсии к средневековым башенным комплексам
- Джейрахо-Ассинский заповедник
- Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии,
- Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках
- Башенный комплекс Эрзи
- Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
- Древний христианский храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс Эгикал
- Башенный комплекс Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Программа тура по дням
Приезд / Равнинная Ингушетия
Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).
Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч. -13:00ч. При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.
14:00 Обед.
15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.
Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.
Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.
Заселение в отеле Смарт Отель в г. Магас (альтернатива гостиница Артис Плаза).
Ужин.
Горная Ингушетия
08:00-09:00 Завтрак в отеле Выезд с вещами в горную Ингушетию.
09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:
Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.
Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.
Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.
Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.
Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.
Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.
14:00 Обед.
Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.
Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.
Ужин.
Выезд
8:00-09:00 Завтрак в отеле.
Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Такси (Отель аэропорт Владикавказ 2500 рублей за машину).
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (полный пансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер c аэропорта
- Экскурсии с гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Дополнительные расходы
- Питание по маршруту экскурсий: обеды оплачиваются на месте. Стоимость (800-1200 рублей)
- Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
- Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки
Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.
Примерная температура в горах Кавказа:
Лето (+25 - +35);
Осень/Весна (+18 - +25);
Зима (+10 - -2).
Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.
В нашем автопарке имеются следующие машины:
Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);
Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;
Toyota corolla (5 мест).
Ждем тебя, наш гость!
Пожелания к путешественнику
Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.
В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.
Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).
Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.
Стоимость тура при одноместном размещении составит 39500 рублей.
На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.
Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.