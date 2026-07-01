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Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня

Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дняФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Очень удобный, короткий, но максимально насыщенный тур! За три дня вы побываете в главных исторических местах Ингушетии, посетите горный заповедник с древним архитектурным комплексом, насладитесь видами, едой и погрузитесь в культуру региона.

  • Магас
  • Горная Ингушетия. Экскурсии к средневековым башенным комплексам
  • Джейрахо-Ассинский заповедник
  • Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии,
  • Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках
  • Башенный комплекс Эрзи
  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину
  • Древний христианский храм Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс Эгикал
  • Башенный комплекс Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Программа тура по дням

1 день

Приезд / Равнинная Ингушетия

  • Встреча группы в аэропорту Владикавказ (г. Беслан) или Магас (г. Назрань).

  • Групповой трансфер в г. Магас с 12:00ч. -13:00ч. При раннем или позднем заезде можно запросить индивидуальный трансфер (2000 рублей) или воспользоваться такси (500-700 рублей) до место сбора группы. Адрес: г. Магас, проспект Идриса Зязикова, 10А.

  • 14:00 Обед.

  • 15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии.

  • Посещение комплекса Мемориал памяти и славы, посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

  • Посещение этнографического музея в Башне Согласия, самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

  • Заселение в отеле Смарт Отель в г. Магас (альтернатива гостиница Артис Плаза).

  • Ужин.

2 день

Горная Ингушетия

  • 08:00-09:00 Завтрак в отеле Выезд с вещами в горную Ингушетию.

  • 09:00 Экскурсия по горной Ингушетии:

  • Ассинское ущелье — это не просто каньон, а один из самых живописных маршрутов Северного Кавказа. Здесь река Асса, рождаясь в горах Грузии, мощно прорывается сквозь каменные стены, рассекая скалы, как лезвие. Каждый поворот дороги здесь — открытие: петляющая река то исчезает в глубине, то снова появляется, то справа, то слева, как будто ведёт за собой.

  • Заповедник Эрзи, название которого переводится как орёл, расположен в двух районах Ингушетии Сунженском и Джейрахском.

  • Таргим - относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в Xv—Xvii веках. Таргим не только старинный башенный комплекс, но и покинутый аул, находящийся в относительной близости от архитектурной достопримечательности.

  • Хамхи - башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

  • Храм Тхаба-Ерды - это один из древнейших раннехристианских храмов Ингушетии, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Когда построен храм Тхаба-Ерды, точно неизвестно. Также споры ходят и о его названии одни ученые считают, что оно переводится как наша вера, другие наша святыня, а третьи уверены, что наименование означает: 2 000 святых. К общему знаменателю лингвисты пока не пришли.

  • Вовнушки - победитель конкурса 7 чудес России. Признанный шедевр средневековой башенной архитектуры, и предмет особой гордости ингушей. Сейчас тяжело представить, сколько усилий пришлось приложить строителям Вовнушек пять веков назад, чтобы создать четырехэтажный комплекс в столь сложном для возведения месте. Место выбрано не случайно, это точка стыка горных ущелий, в древности здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

  • Эгикал - один из крупнейших средневековых башенных комплексов. Давным-давно башенный город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни Средневековья. Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

  • 14:00 Обед.

  • Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину

  • Башенный комплекс Эрзи- один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. Именно здесь в Xix веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый Viii веком.

  • Заселение в основном корпусе Лок Армхи, при отсутствии мест - в корпусах Чайка, Терк или апартаменты в Армхи.

  • Ужин.

3 день

Выезд

  • 8:00-09:00 Завтрак в отеле.

  • Трансфер до аэропорта (за доп. плату) Такси (Отель аэропорт Владикавказ 2500 рублей за машину).

ВыездВыезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (полный пансион)
  • Экскурсионный трансфер
  • Групповой трансфер c аэропорта
  • Экскурсии с гидом
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Дополнительные расходы
  • Питание по маршруту экскурсий: обеды оплачиваются на месте. Стоимость (800-1200 рублей)
  • Экологический сбор в заповедник Эрзи (200 рублей)
  • Трансфер до аэропорта (примерно 2500 рублей за машину)
О чём нужно знать до поездки

  • Возьмите с собой спортивную одежду и удобную обувь для ходьбы по горной местности. Также рекомендую взять с собой теплые вещи исходя из времени года.

Примерная температура в горах Кавказа:

Лето (+25 - +35);

Осень/Весна (+18 - +25);

Зима (+10 - -2).

  • Не приветствуются шорты у мужчин, открытые колени, декольте у женщин, обтягивающие и короткие вещи. Приветствуется скромность в одежде.

В нашем автопарке имеются следующие машины:

Mercedes-Benz Sprinter (18 мест);

Hyundai Starex (11 мест) 2 автомобиля;

Toyota corolla (5 мест).

  • Ждем тебя, наш гость!

Пожелания к путешественнику

  • Внимание! Обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Если Вы иностранный гражданин, требуется специальное разрешение на въезд в горы Ингушетии.

  • В случае опоздания на начало тура, запланированная программа экскурсий будет сокращена.

  • Стоимость поездки указана за человека при размещении в двухместном номере с другим участником/участницей тура. Для проживания объединяем одиночных участников и участниц (одиночных мужчин только с мужчинами, женщин с женщинами).

  • Если в туре только один одиночный участник, то надо доплатить за одноместное размещение.

  • Стоимость тура при одноместном размещении составит 39500 рублей.

  • На праздничные даты количество туристов в группе может составлять 18 человек.

  • Организатор оставляет за собой право изменить программу экскурсии или полностью отменить ее в случае неблагоприятных погодных условий, таких как снегопады, ливни, наводнения, экстремальные температуры и другие форс-мажорные обстоятельства, а также при отмене экскурсионной программы по инициативе экскурсионного объекта. В случае отмены экскурсии, будет предложена альтернативная экскурсия или маршрут.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Зара
Зара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я Зара, уже 17 лет в туризме, побывала в 35 странах мира, показывала и влюбляла туристов в разные континенты и города. Но пришла пандемия и всё, что с ней связано!) И я
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стала создавать свои авторские туры по моему любимому Кавказу. Когда я вижу и чувствую восторг и неподдельный интерес к истории, культуре и национальной самобытности республик и стран, которые я предлагаю узнать, я понимаю, что на правильном пути. Мои туры наполнены не только красотой Кавказских гор, вкусной экологичной, национальной кухней, но и разными смыслами, что считаю своим достоянием как автора! Я приглашаю художников для экскурсий и плэнеров, где они могут продолжать творчество, йогов - новичков и заядлых профи. Ретриты в местах силы имеют огромный отклик в сердцах моих туристов. Гастрономические и экскурсионные туры заряжают моих гостей энергией и знаниями о своей стране, о кавказских народах, ломая навязанные стереотипы. Мои группы небольшие 5-7 человек. Мы проходим наши маршруты дружной, увлечённой семьёй, а расставаясь остаёмся всегда на связи! Когда счастлив мой гость, счастлива и я! В моих турах включено проживание, питание, трансферы, экскурсии, мастер классы по национальной кухне, фотосессии, много подарочков и сюрпризов! Хочу предупредить! Для туристов из других стран нужно за месяц готовить разрешение на въезд, т к у нас пограничная зона с Грузией. Но это решаемо! Кавказское гостеприимство, заботливое отношение к гостям, нереальной красоты локации и пейзажи, уникальная история- никого из моих гостей не оставила равнодушным. Поэтому я говорю и Вам: приезжайте и почувствуйте всё это сами!

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