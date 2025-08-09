Мои заказы

Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство

Познакомьтесь с историей и культурой Магнитогорска, узнайте о строительстве ММК и побывайте на границе Европы и Азии
Магнитогорск - это не только индустриальный гигант, но и город с богатой историей и культурой.

Участники экскурсии узнают о строительстве ММК, его роли в Великой Отечественной войне и современном производстве.

Путешествие включает посещение географической границы Европы и Азии, а также знакомство с архитектурой сталинской эпохи и культурой Южного Урала.

Эта экскурсия подарит уникальную возможность увидеть, как промышленность и культура сосуществуют в гармонии
5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Узнать историю ММК
  • 🌍 Постоять на границе Европы и Азии
  • 🎭 Оценить культурное наследие
  • 🏙️ Исследовать архитектуру сталинской эпохи
  • 🗺️ Посетить уникальные природные объекты
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство© Денис
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство© Денис
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство© Денис
Ближайшие даты:
1
янв2
янв5
янв6
янв7
янв8
янв9
янв
Время начала: 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Парк «Первая палатка»
  • Монумент «Тыл - фронту»
  • Смотровая площадка у ММК
  • Обелиск «Европа - Азия»
  • Набережная реки Урал
  • Немецкий городок

Описание экскурсии

«Магнитка — стальное сердце России»

  • Строительство города и ММК — от палаток первых строителей до гигантского комбината.
  • Роль в Великой Отечественной войне — почему каждый второй советский танк был сделан из магнитогорской стали.
  • Современное производство — как сегодня плавят металл и почему ММК — один из мировых лидеров.

«Город на границе Европы и Азии»

  • Географический парадокс — почему Магнитогорск — один из немногих городов, расположенных в двух частях света.
  • Легенды реки Урал — как она «разделяет» континенты и почему это условно.
  • Ритуал «перехода» — вы сможете постоять одной ногой в Европе, другой — в Азии.

Индустриальная романтика и урбанистика

  • Архитектура сталинской эпохи — почему центр Магнитогорска напоминает соцгород.
  • Заводские пейзажи — как трубы и доменные печи создают индустриальное искусство.
  • Секретные места — заброшенные цеха или уникальные памятники.

Культура и люди

  • Театры и искусство — почему в промышленном городе есть оперный театр и галереи.
  • Башкирские корни — как культура Южного Урала повлияла на традиции города.
  • Легендарные личности — кем были первые магнитогорцы и как они выживали.

Маршрут

  • Парк «Первая палатка», 30 мин.
  • Монумент «Тыл — фронту», 20 мин.
  • Смотровая площадка у ММК, 30–40 мин. (если разрешён доступ).
  • Обелиск «Европа — Азия», 20 мин.
  • Набережная реки Урал и мост Европа — Азия, 30 мин.
  • Немецкий городок, 20 мин.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на просторной машине с высокой проходимостью.
  • По запросу предоставлю детские кресла.
  • Особая физическая подготовка не требуется.
  • Подходит для путешественников от 10 до 70 лет.

в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Магнитогорска
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Магнитогорске
Провёл экскурсии для 29 туристов
Историк. Краевед. Магнитогорский абориген. Знаю про свой город всё и чуть-чуть больше. Буду рад познакомить вас с ним — нескучно, но достаточно глубоко.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Юлия
Юлия
9 авг 2025
Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное чувство юмора, любовь к родному городу -все это сделала наше знакомство с Магнитогорском запоминающимся. Могу смело рекомендовать Дениса, как замечательного гида и приятного человека!
С
Светлана
5 авг 2025
Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о нём рассказать доступно понятно и захватывающе!
Я думала, ну что можно
читать дальше

посмотреть в этом городе, ну расскажут мне про ММК, покажут несколько памятников и всё. Я очень ошибалась!
Денис лучший гид из всех, которых я когда либо слушала (и в России и за границей)!
Если вы будете хотя бы один день в этом городе, я рекомендую заказать у него экскурсию, которая пролетит незабываемо на одном дыхании.
Спасибо огромное!

Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!Огромное спасибо, Денису за такую интересную наполненную экскурсию!
Т
Татьяна
27 июл 2025
Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его переулкам и дворам, показал и основные достопримечательности и какие-то места и локации, про которые нам не «расскажет» никакой интернет. Все было очень личностно, душевно, показано и рассказано с любовью к своему родному городу.
Юлия
Юлия
24 июн 2025
Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.
Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, оченьЭкскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, оченьЭкскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, оченьЭкскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, оченьЭкскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, оченьЭкскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень
В
Василина
23 июн 2025
Были на экскурсии с дочкой 12 лет.
Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места
и достопримечательности города. Рассказал об Истории развития города и текщем положений.
Тема соответствовала
читать дальше

содержанию.
Грандиозный по своим масштабам и деятельности завод, было интересно посмотреть на него с разных точек в городе.
Денис коммуникабельный, внимательный и заботливый.
Помог сориентироваться, куда сходить, подсказал в какое место лучше подьехатб на озеро Банное, чтобы взять на прокат сапы.
И отличное место, где готовят потрясающий шашлык из баранины и хачапури на шампуре на углях!
Рекомендую!

Сергей
Сергей
17 июн 2025
Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим свой город и с удовольствием продемонстрировавшим нам самые интересные места Магнитогорска. 3 часа пролетели незаметно! Машина очень комфортная! Нам даже подарили по бутылочке холодной воды, что в условиях жаркой погоды было особенно актуально. Очень и очень рекомендуем!
Т
Татьяна
12 июн 2025
Очень всё понравилось
Очень всё понравилосьОчень всё понравилось

Входит в следующие категории Магнитогорска

Похожие экскурсии из Магнитогорска

Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Магнитогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Магнитогорске