Юлия Были на экскурсии с Денисом всей семьей. И дети, и мы с мужем остались очень довольны. Интересная подача информации, отличное чувство юмора, любовь к родному городу -все это сделала наше знакомство с Магнитогорском запоминающимся. Могу смело рекомендовать Дениса, как замечательного гида и приятного человека!

С Светлана

Денис очень разносторонний человек, который великолепно знает свой родной город и умеет о нём рассказать доступно понятно и захватывающе!

Я думала, ну что можно читать дальше посмотреть в этом городе, ну расскажут мне про ММК, покажут несколько памятников и всё. Я очень ошибалась!

Денис лучший гид из всех, которых я когда либо слушала (и в России и за границей)!

Если вы будете хотя бы один день в этом городе, я рекомендую заказать у него экскурсию, которая пролетит незабываемо на одном дыхании.

Т Татьяна Мы увидели Магнитогорск глазами человека, который там родился и вырос. Денис провез нас по главным улицам города и по его переулкам и дворам, показал и основные достопримечательности и какие-то места и локации, про которые нам не «расскажет» никакой интернет. Все было очень личностно, душевно, показано и рассказано с любовью к своему родному городу.

Юлия Экскурсия получилась индивидуальная в форме непринужденного общения. Доброжелательный, любящий свой город и страну в целом, очень увлеченный и разносторонне увлекающийся человек Денис. Интересный собеседник. Очень приятно провела время и познакомилась с городом и его историей. Спасибо.

В Василина

Денис коренной житель Магнитогорска. Очень интересно провел экскурсию. Показал все самые значимые места

и достопримечательности города. Рассказал об Истории развития города и текщем положений.

Тема соответствовала читать дальше содержанию.

Грандиозный по своим масштабам и деятельности завод, было интересно посмотреть на него с разных точек в городе.

Денис коммуникабельный, внимательный и заботливый.

Помог сориентироваться, куда сходить, подсказал в какое место лучше подьехатб на озеро Банное, чтобы взять на прокат сапы.

И отличное место, где готовят потрясающий шашлык из баранины и хачапури на шампуре на углях!

Сергей Были в Магнитогорске одним днем, и очень обрадовались, что была возможность заказать экскурсию. Денис оказался очень хорошим рассказчиком, искренне любящим свой город и с удовольствием продемонстрировавшим нам самые интересные места Магнитогорска. 3 часа пролетели незаметно! Машина очень комфортная! Нам даже подарили по бутылочке холодной воды, что в условиях жаркой погоды было особенно актуально. Очень и очень рекомендуем!