О Ольга Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы» Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.

О Ольга Узнать Магнитогорск за 3 часа Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.

И Ирина Узнать Магнитогорск за 3 часа Добрый день! Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️