Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
«Помимо памятников и знаменитых монументов вы познакомитесь и с улицами города»
27 апр в 15:30
28 апр в 08:30
6667 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская обзорная экскурсия «Секреты Магнитной горы»
Получить объёмное представление о городе - в комфортном автопешеходном путешествии
Начало: По вашему адресу
«А по пути познакомитесь с историей индустриального города и его памятниками, попробуете ощутить магию Магнитной горы и разгадаете её секреты»
29 апр в 09:00
30 апр в 17:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Индустриальный Магнитогорск: большое знакомство
Открыть город в компании магнитогорца в 4-м поколении. Авторская программа с историей и историями
Начало: В любой точке Магнитогорска
Расписание: в будние дни в 09:00
28 апр в 09:00
29 апр в 09:00
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2025Огромное спасибо за экскурсию! Не в первый раз в городе, но даже не подозревали, как здесь красиво и интересно.
- ООльга5 января 2025Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.
- ИИрина17 ноября 2024Добрый день! Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️
- ММаксим1 ноября 2024Очень познавательная экскурсия по легендарному городу, масса интересных фактов, содержащихся в рассказе прекрасного гида, - и вот Магнитка становится чуть ближе для понимания её масштаба и роли в истории государства! 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Обзорные»
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