3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
5 авг в 08:30
6 авг в 08:30
5 999₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
5 авг в 09:30
6 авг в 09:30
9 750₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр1 мая 2024Ольга встретила в аэропорту, успели за 3 часа посмотреть все основные точки: символическую стену казачьей крепости, проходную завода, мост Европа
- ЛЛюбовь30 апреля 2024В Магнитогорске мы провели один день. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с городом. Здорово, что она проходит на машине,
- ННаталия16 марта 2024Экскурсия просто шик! Идеально продуманы маршрут, подача материала, фишки. Ольга просто влюбила нас в город. Даже «недовольный» десятилетка включился, втянулся и в итоге остался в восторге. 100% рекомендую экскурсию и Ольгу.
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «На машине»
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