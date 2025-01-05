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Последние отзывы на экскурсии
- ККонстатин5 января 2025Авторский рассказ от неравнодушного местного жителя с интересными подробностями. А еще напоили чаем с печеньками.
- ООльга5 января 2025Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.
- ИИрина17 ноября 2024Добрый день! Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️
- ММаксим1 ноября 2024Очень познавательная экскурсия по легендарному городу, масса интересных фактов, содержащихся в рассказе прекрасного гида, - и вот Магнитка становится чуть ближе для понимания её масштаба и роли в истории государства! 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Памятник «Тыл — фронту»»
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