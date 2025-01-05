К Констатин Весь Магнитогорск за один день Авторский рассказ от неравнодушного местного жителя с интересными подробностями. А еще напоили чаем с печеньками.

О Ольга Узнать Магнитогорск за 3 часа Замечательная экскурсия. Очень интересно. Много узнали о городе. Обязательно порекомендуем знакомым.

И Ирина Узнать Магнитогорск за 3 часа Добрый день! Спасибо огромное-преогромное за экскурсию🙏Очень познавательно, без "стереотипов", дочка моя, просто, в восторге от того, что узнала всего за 3 часа❤️Ольга, спасибо Вам огромное🙏❤️