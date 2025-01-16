Туры на 3 дня в Магнитогорске

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Магнитогорске, цены от 28 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Челябинск - стальное сердце России
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Челябинск - стальное сердце России
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 28 900 за человека
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 500 за человека
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Пешая
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
24 апр в 10:00
22 мая в 10:00
39 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Некрасова
    16 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
    Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными
  • И
    Ирина
    13 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
    Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
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    особенно в зимний период, стоит предупреждать туристов, что посещение данного объекта может вызвать проблемы у людей с недостаточной физической подготовкой, а также у людей старшего возраста. В самом Каменном городе вопросы безопасности находятся пока не на должном уровне.

  • М
    Мария
    12 января 2025
    Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
    Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
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    центру. По факту оказалась гостиница Октябрьская, якобы 4 звезды и, в описании 1.5 км до центра. Однако, до ближайшей остановки трамвая идти минут 15 пешком, а до Плотинки 4 км!!! Еда так себе, не очень вкусная, а ресторан вечером работает только до 19.30, соответственно, ужинать надо идти в другое место. Наиболее приличное мы нашли в 20 минутах ходьбы. И, что было с нами впервые - номер не убрали ни разу, только выносили мусор и всё! Программа, в принципе составлена неплохо. Но было два момента, которые хотелось вы отметить. Во-первых, центр "Царский". Его, в принципе можно и не включать в экскурсию, а ограничиться Ганиной Ямой, там интереснее, а экскурсии, получается, дублируют друг друга в один день. Его можно рекомендовать для самостоятельного посещения. Во-вторых - обед в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Хлеб, сахар и сметана были не оплачены, люди были удивлены и сильно возмущались. Столовая находится в промзоне, с живописым видом на разноцветный дым из труб завода, далеко от центра города, тратится время на переезды, а его можно было бы провести в музее или гуляя по новой набережной, что мы, к сожалению, не сделали. В целом тур хороший, мы рекомендуем к посещению, но с исправлением всех указанных недостатков.

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Челябинск - стальное сердце России
    Все четко, и по времени.

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «3-дневные туры»

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  1. Челябинск - стальное сердце России
  2. Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
  3. Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Сколько стоит тур в Магнитогорске в марте 2025
Сейчас в Магнитогорске в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 28 500 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.33 из 5
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