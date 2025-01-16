4 дня
Челябинск - стальное сердце России
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 28 900₽ за человека
4 дня
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
8 мая в 10:00
2 янв в 10:00
от 28 500₽ за человека
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
24 апр в 10:00
22 мая в 10:00
39 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННекрасова16 января 2025Не было ни одной накладки. Особенно хочу поблагодарить за то, что мы не были голодными.
- ИИрина13 января 2025Тур "Пермский край - впечатлений через край" организован, в целом, хорошо. Есть только одно пожелание. Перед экскурсией в Каменный город,
- ММария12 января 2025Были удивлены, что принимающая сторона не местная, а из Санкт-Петербурга. При бронировании тура была заявлена одна гостиница, близко к самому
- ИИрина18 января 2024Челябинск - стальное сердце РоссииТур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024Челябинск - стальное сердце Россиибыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Челябинск - стальное сердце РоссииВсе четко, и по времени.
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «3-дневные туры»
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