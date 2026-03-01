Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
2 янв в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
26 мар в 10:00
10 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
23 апр в 10:00
21 мая в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Выездные»
Самые популярные туры этой рубрики в Магнитогорске
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Магнитогорске в марте 2026
Сейчас в Магнитогорске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 48 500 до 56 900.
Туры по окрестностям Магнитогорска и местам России в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май