Выездные туры из Магнитогорска

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Магнитогорске, цены от 48 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
На автобусе
4 дня
Челябинск - стальное сердце России. Осень-зима
Начало: Челябинск
2 янв в 10:00
от 48 500 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Пешая
На автобусе
Конные туры
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на озере-курорте в Башкирии с сентября по март
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
26 мар в 10:00
10 сен в 10:00
от 56 900 ₽ за человека
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Пешая
Конные туры
4 дня
Сказочное Банное. Отдых на живописном озере в Башкирии
Начало: Челябинская область, Магнитогорск
23 апр в 10:00
21 мая в 10:00
от 56 900 ₽ за человека

Сколько стоит тур в Магнитогорске в марте 2026
Сейчас в Магнитогорске в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 48 500 до 56 900.
