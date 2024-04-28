3 день

Восхождение на гору Шалбуздаг или посещение заброшенного села Ухул

В этом дне у нас есть «План Б» на случай сложной погоды или общего настроения группы.

Мы можем отправиться на восхождение по тропе паломников к горе Шалбуздаг, а можем попробовать добраться до села Ухул, которое находится на этой же горе, но с другой стороны. И тот, и другой вариант вам подарит яркие эмоции!

Восхождение на Шалбуздаг (возможно с конца июня). Ранний подъем, завтрак с собой, заброска в горы к началу тропы.

На тропе мы будем не одни. Гора Шалбуздаг священна для местных лезгин, и на нее отправляются сотни паломников ежедневно!

Но прежде чем отправиться на восхождение, заглянем в местную столовую, выпьем горячего чая, позавтракаем.

Медленное и медитативное восхождение на Шалбуздаг под мелодичные распевы сур Корана, доносящихся из мощных динамиков. Что нас ждет на горе? Нас ждет Марс. Красные метаморфические породы создают космический пейзаж!

Подъем на Шалбуздаг до 3650 м осуществляется одной группой. Группа совершает восхождение и спускается вместе. Восхождение доступно всем участникам в хорошей физической форме.

Спуск вниз, возвращение в гостиницу, ужин и отдых.

Посещение заброшенного села Ухул. Заброшенных горных сёл в Дагестане сотни, и мы вам покажем наиболее атмосферное…

Нас ждет очень сложная дорога, пересекающая горные реки вброд, серпантины и сложные участки! Последнюю милю нам предстоит пройти пешком. Мы дойдем до села Ухул по очень узкой тропе над крутым склоном горы!

Село Ухул было заброшено в 2010-х годах и хорошо сохранилось. Мы прогуляемся по улочкам, дойдем до родника, сделаем фото – и все это в одиночестве. Здесь нет толпы, здесь есть атмосфера села-призрака.