Пройдемся по золотым пескам бархана Сары-кум, расслабимся в банях, остановимся на ночь в доме местной жительницы и приобщимся к самобытной культуре. Нас ждут длительные пешие прогулки, несложные восхождения и много позитива!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы, трансфер и размещение в Дербенте
Сбор группы до 16:00.
Встреча в аэропорту, групповой трансфер в Дербент, ужин.
Вечером вы можете прогуляться по старому городу или просто искупаться в море!
Если будет возможность, можно посетить дербентские фонтаны.
Зрыхский водопад, Филя, Ахты, посещение Ахтынских бань
Ранний подъем, завтрак.
Сегодня мы отправимся вдоль реки Самур на самый юг Дагестана!
Первое, что нас ждет – заброшенное село Филя. Здесь, на уступе, когда-то жили люди: строили свои дома, пасли скот. От былого величия остались только остатки стен и гигантское древнее кладбище.
В селе Ахты мы пообедаем и отправимся на очень красивый Зрыхский водопад. С высоты не менее 30 метров вниз низвергается поток воды!
Путь к водопаду достоин отдельного описания, он не для слабых духом, предстоит пройти по ущелью порядка 40-50 минут, иногда переходя через речку.
Вечером мы отправимся в Ахтынские бани, где полчаса попробуем себя на прочность в горячей воде… Кстати бани эти еще со времен Кавказской войны освоены русскими солдатами.
Восхождение на гору Шалбуздаг или посещение заброшенного села Ухул
В этом дне у нас есть «План Б» на случай сложной погоды или общего настроения группы.
Мы можем отправиться на восхождение по тропе паломников к горе Шалбуздаг, а можем попробовать добраться до села Ухул, которое находится на этой же горе, но с другой стороны. И тот, и другой вариант вам подарит яркие эмоции!
Восхождение на Шалбуздаг (возможно с конца июня). Ранний подъем, завтрак с собой, заброска в горы к началу тропы.
На тропе мы будем не одни. Гора Шалбуздаг священна для местных лезгин, и на нее отправляются сотни паломников ежедневно!
Но прежде чем отправиться на восхождение, заглянем в местную столовую, выпьем горячего чая, позавтракаем.
Медленное и медитативное восхождение на Шалбуздаг под мелодичные распевы сур Корана, доносящихся из мощных динамиков. Что нас ждет на горе? Нас ждет Марс. Красные метаморфические породы создают космический пейзаж!
Подъем на Шалбуздаг до 3650 м осуществляется одной группой. Группа совершает восхождение и спускается вместе. Восхождение доступно всем участникам в хорошей физической форме.
Спуск вниз, возвращение в гостиницу, ужин и отдых.
Посещение заброшенного села Ухул. Заброшенных горных сёл в Дагестане сотни, и мы вам покажем наиболее атмосферное…
Нас ждет очень сложная дорога, пересекающая горные реки вброд, серпантины и сложные участки! Последнюю милю нам предстоит пройти пешком. Мы дойдем до села Ухул по очень узкой тропе над крутым склоном горы!
Село Ухул было заброшено в 2010-х годах и хорошо сохранилось. Мы прогуляемся по улочкам, дойдем до родника, сделаем фото – и все это в одиночестве. Здесь нет толпы, здесь есть атмосфера села-призрака.
Джипинг по горным дорогам Дагестана
Мы долго думали над программой этого дня… Пытались включить сюда Кубачи, крепость Кала-Корейш, но все не то… Нет эмоций!
На программе восхождения на гору Базардюзю мы решили поменять локацию из-за непогоды. Мы были на внедорожниках и решили сократить дорогу через горы. Так мы попали на одну из самых красивых дорог Дагестана!
Мы, живущие в Дагестане, видевшие многие красоты, были поражены. Так у нас появилась идея! Мы хотим вам показать горный Дагестан, проехав по очень красивой дороге, которая иногда напоминает заброшенную колею, уходящую в никуда…
Мы проедем с вами древние арочные мосты, вброд переедем горные реки!
Притормозим в одном из горных селений, где еще Тамерлан сражался с горцами. Увидим потрясающие по своей красоте каньоны с бурлящими реками внизу.
Мы будем подниматься под облака и штурмовать на автомобиле вброд реки. Нас ждут приключения! Приезжаем в Гунибский район, заселяемся в гостиницу.
Рассвет на горе Маяк, Карадахская теснина, ночевка в гостях у местной жительницы
Ночной подъем, и вот, мы уже в темноте с фонариками идем в сторону горы Маяк, чтобы встретить один из самых красивых рассветов!
Возможно, нам повезет, и мы увидим облака внизу и восходящее над всем этим великолепием солнце!
В пути нас часто поджидают лошади и даже яки. Захватите с собой термос с горячим чаем – нет ничего лучше, чем на рассвете выпить горячего чая с шикарным видом на горы!
Возвращение на базу, завтрак.
Выезд в Карадахскую теснину – это одно из чудес Дагестана. Людей там бывает много, но теснина того стоит!
Обед будет на берегу Ирганайского водохранилища.
Впереди нас ждет настоящее приключение – мы отправляемся по очередной горной дороге, которая рано или поздно станет достопримечательностью, но пока о ней знают только местные!
Мы проедем над каньоном, заглянем в теснину сверху, где бежит горная река и срывается вниз водопадом. По очень атмосферной и древней дороге с арочными мостами над пропастью приедем в гости к Чакар.
Чакар – это наш бриллиант… Эта женщина живет в горном селе, которого даже нет на карте. Мы приедем сюда для того, чтобы увидеть жизнь простых людей в горах. Вечером будет шикарный ужин от Чакар!
Мы приедем в совершенно не туристическое место. Здесь нет гостиниц, отелей, условий, даже электричества.
Ночевка в общей комнате, кровати двухъярусные. Если вам нужен отдельный дом в горах, то по предварительному согласованию возможны варианты отдельного размещения за дополнительную плату.
Теснина, Сулакский каньон: джипинг и прогулка на катере
Утром нас Чакар накормит, и мы неспешно отправимся в путь пешком.
Прогуляемся с Магомедом по очень красивой тропе с шикарными видами! Заглянем еще в одну теснину, и внизу нас будет ждать машина. Сначала заглянем на обед, а затем отправимся к Главному Сулакскому каньону.
Примерно с середины июня вода в Главном Сулакском каньоне поднимается до уровня, когда возможно плавать на катере.
Мы по каньону отправимся до древней тропы, где нас встречает местный житель Шарапудин.
Кстати, заметили сколько человек задействовано в нашем туре? Шарапудин, как и Магомед, – это настоящие горцы, которые всегда помогают нашим группам, и многие из вас с теплотой будут вспоминать этих замечательных людей.
Шарапудин живет как в картинке журнала National Geografic. Старый дом, загон для скота под отвесной скалой, террасное земледелие – все как у предков.
Шарапудин проводит нас до своего дома, пока автомобили будут объезжать, и мы на джипах поднимемся на Главный Сулакский каньон.
Между прочим, Александр Дюма после своего путешествия по Кавказу в своих мемуарах описал именно Главный Сулакский Каньон, а не обзорную площадку в Дубках, которая нас еще ждет впереди.
Насладимся видами сверху, погуляем по кромке каньона и отправимся в г. Кизилюрт, заселимся в комфортную гостиницу.
*Прогулка по тропе предков и на катере возможны только с середины июня, т. к. уровень воды в Чиркейском водохранилище остается до июня низким. До июня катание на катере будет на Чиркейском водохранилище!
Сулакский каньон, бархан Сары-кум. Окончание программы
Утром – завтрак в кафе, сборы, и с утра пораньше едем на Сулакский каньон.
Можно сказать, что именно с него началось торжественное шествие Дагестана как туристического региона.
Мы прогуляемся вдоль кромки каньона, помедитируем немного. У нас будут джипы, поэтому покажем вам не только главную обзорную, но и прогуляемся по нетуристическим обзорным точкам, в том числе – с видом на Чиркейскую ГЭС.
После обеда отправимся в сторону Махачкалы и заедем к еще одной знаковой достопримечательности Дагестана – бархану Сары-кум.
Сары-кум сам по себе уникален – маленькая «карманная» пустыня Дагестана! Да, здесь много людей, но если мы проезжаем мимо, то почему бы не заехать?
На этом наша программа завершена. Мы можем доставить вас в Махачкалу, аэропорт, Избербаш.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице «Турист» в г. Избербаш, гостевом доме «У Вариса» в Гунибе, гостинице «City Hotel» г. Кизилюрт, а также в горном доме у местной жительницы (размещение в общей комнате).
По программе тура предусмотрено двухместное, трехместное и общее заселение (в горах). Доплата за одноместное заселение оговаривается отдельно.
Варианты проживания
Турист
Двух- и трехместное размещение. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, а также собственная ванная комната.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и доставка еды и напитков в номер. Все номера в отеле оснащены чайником.
Гостиница с новой мебелью расположена в 15 минутах пешком от горячих источников и 3 минутах от пляжа.
У Вариса
Двухместное размещение с удобствами. Номера с балконом, санузлом, также имеется фен.
Горный дом местной жительницы
Мы приедем в совершенно не туристическое место. Здесь нет гостиниц, отелей, условий, даже электричества.
Ночевка в общей комнате, кровати двухъярусные. По предварительному согласованию возможны варианты отдельного размещения за дополнительную плату.
City Hotel
Комфортные двухместные номера с собственным санузлом, феном, кондиционером, телевизором. Предоставляются тапочки, электрические чайники. Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта Махачкалы до 16:00 и все трансферы по программе, участники сразу после окончания тура могут быть доставлены в аэропорт, Махачкалу или Избербаш
- Участникам выдается треккинговая палка, спальники, коврики и палатки (при необходимости), о желании провести ночь в палатке нужно сообщить заранее
- В горах, где невозможно обеспечить питание в кафе, берем с собой бутерброды, горячий чай, фрукты, овощи, сладости к чаю и устраиваем перекусы в красивых видовых местах
- Проживание согласно описанию в программе (размещение 1-3-местное)
- Все входные билеты включены в стоимость тура
- Катание на катере по Главному Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу
- Что не входит
- Билеты в Махачкалу и обратно
- Доплата за одноместное размещение (оговаривается отдельно)
- Питание в кафе и ресторанах
- Индивидуальные трансферы оплачиваются отдельно, в том числе — досрочное завершение программы, индивидуальный трансфер из аэропорта вне группового трансфера
- Место начала и завершения?
- Республика Дагестан, Карабудахкентский район, аэропорт Махачкала (Уйташ)
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная одежда для жаркой и прохладной погоды (мы посещаем как горные районы Дагестана, так и побережье, где может быть жарко);
- непродуваемая куртка с капюшоном;
- дождевик;
- теплый свитер (особенно для весенних или осенних туров!);
- теплая шапочка и головной убор от солнца;
- удобная обувь для восхождения на гору Маяк, Шалбуздаг и прогулок в горах;
- средства личной гигиены;
- солнцезащитный крем;
- индивидуальные лекарственные средства (основная аптечка будет у гида).
При посещении горных селений будет правильно, если у вас будут закрыты плечи и колени – это уважение к традициям Дагестана! В городах допустимы вольности в одежде, но горные селения Дагестана не то место, где стоит показывать свои красивые ноги:) Это касается как мужчин, так и женщин.
- Как организуется питание?
Питание организуется по маршруту в кафе и ресторанах. В момент наших вылазок в горы, когда питание в кафе невозможно, мы самостоятельно организуем питание группы. Обратите внимание: из-за удаленности многих туристических объектов от цивилизации возможны поздние ужины и обеды, имейте с собой шоколадку, батончик или фрукты.
- Где мы будем жить?
Там где это возможно, мы размещаем в очень комфортных условиях, но также у нас есть размещения в гостях у горцев, где нет возможности разместиться по 2 человека в комнате со всеми условиями.
- Вы можете провести тур в мои даты для 4-х человек?
Да, конечно. Если вас целая команда, то в свободные даты можно провести любой тур по Дагестану или составить программу специально под ваш запрос. Если вас один-двое, то это тоже не является поводом для отказа! Пишите!
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.