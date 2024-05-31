1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
10 часов
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан
Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
39003 510₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
Начало: Начало экскурсии улица Гамзатова Русский театра
Расписание: По колендарю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:15
50004 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий31 мая 2024Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
- ААнастасия29 мая 2024Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
- ННаталья28 мая 2024Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
- ССвета27 мая 2024Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
- ССофья27 мая 2024Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
- ЛЛариса26 мая 2024В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
- ССветлана23 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Дербент. Гид Магомед забрал нас от нашего места жительства, по дороге рассказывал про жизнь и традиции
- ЛЛюдмила22 мая 2024Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
- ЕЕлена22 мая 2024Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
- ТТамара22 мая 202418. 05 ездили в Дербент с Абдулхамидом. Экскурсия получилась отличная! По дороге посмотрели боевой летучий корабль «Лунь», старейшую в России Джума-
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пешеходные»
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