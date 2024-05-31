читать дальше

самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!