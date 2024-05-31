Пешие экскурсии-прогулки в Махачкале с экскурсоводом

Найдено 30 экскурсий в категории «Пешеходные» в Махачкале, цены от 2 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Прогулка по Махачкале: от исторических улиц до современных памятников
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500 за всё до 5 чел.
История Махачкалы и Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
История Махачкалы и Дагестана: путешествие по времени и культурам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Махачкале, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Памятник Расулу Гамзатову возле русского театра
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Махачкала известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Популярное предложение
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по Махачкале
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Экспресс-экскурсия по Махачкале
Познакомиться с главными достопримечательностями дагестанской столицы - за 1,5 часа
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Махачкала: старинная и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Махачкала: старинная и современная
Увидеть главное и узнать самое важное о столице Дагестана в автопешеходном формате
Начало: На проспекте Расула Гамзатова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Поэтический Махачкала: Следами Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Ночная жизнь Махачкалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Ночная жизнь Махачкалы
Раскрыть историю клубного движения в Дагестане и пройти по местам, где принято отдыхать после заката
Начало: у памятника Петру Первому
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
8 000 за всё до 3 чел.
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
10 часов
2 отзыва
Фотопутешествие + треккинг на Гунибское плато и гору Маяк в группе
Активно провести время в красивейшем природном месте и получить эффектные снимки на память
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в субботу в 08:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
4 999 за человека
Неожиданная Махачкала
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Неожиданная Махачкала
Начало: Проспект Гамзатова 43
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Колоритная Махачкала
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Колоритная Махачкала
Начало: Проспект Расула Гамзатова, 4
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 550 за человека
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Дербент, крепость Нарын-Кала, экраноплан «Лунь» и купание в море
Начало: По договоренности (Махачкала/ Каспийск)
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в древний город Дербент
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в древний город Дербент: крепость, мечети, экраноплан
Откройте тайны древнего Дербента и впечатляющий экраноплан «Лунь» в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в тропический лес Дагестана
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Путешествие в тропический лес Дагестана с экскурсией к Луню
Познайте удивительный мир Дагестана: от легендарного экраноплана до древних реликтовых деревьев
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 за всё до 4 чел.
Затерянные в горах: аул-призрак Гамсутль, Гимры и Карадахская теснина
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Таинственный Гамсутль: Путешествие к аулу-призраку и древним крепостям
Погрузитесь в атмосферу древнего Дагестана, посетив его забытые уголки и исторические памятники
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Экскурсия с Рассказами в Хунзах: Плато Матлас и Каменная Чаша
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00.11:00.12,00,13:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Аул Гуниб - сердце горного Дагестана и Салтинская пещера
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
18 отзывов
Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
Начало: Договаривается после бронирования
Расписание: Ежедневно 8:00 и 9:00, 10:00,11:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9 500 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
Сулакский каньон, бархан Сарыкум и Фореловое хозяйство
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 8 000 за всё до 3 чел.
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
«Здравствуй, Махачкала!»: обзорная прогулка по городу
Начало: Пушкина 1 (у Аварского театра)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Невероятный Дагестан: аул-призрак Гамсутль, Андалал и Чохские террасы
Начало: Заберем с вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
2 отзыва
Село Хунзах, плато Матлас, Каменная чаша, Водопады
Начало: Ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
39003 510 за человека
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Прогулка над пропастью: горные села Старый Кахиб и Гоор
Начало: Махачкала
Расписание: В любой день с 9.00
1 июля в 08:45
2 июля в 08:45
14 000 за всё до 4 чел.
Древний город Дербент. Крепость
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Дербент: крепость, древние мечети и уникальный экроноплан Лунь
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждут захватывающие открытия
Начало: По договорённости, могу встречать в аэропорту
Расписание: Ежедневно 08:00,09:00,10:00,10:30,11:00,11:30,12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 500 за всё до 3 чел.
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Экскурсия в древние горные аулы Кахиб и Гоор + Язык Тролля
Начало: Где удобно клиенту
Расписание: Ежедневно 8:00,9:00,10:00,11:00,12:00
30 июня в 08:00
30 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Легендарные крепости - Гимры и Ахульго с мастер-классом в селе Унцукуль
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По субботам в 06:30
14 июня в 06:30
21 июня в 06:30
30 000 за всё до 6 чел.
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
Нетуристическими тропами: исследуем загадочный Ботлих
Начало: Пр. Али-Гаджи Акушинского 5 линия, дом 19 Махачкал...
Расписание: По расписанию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
30 000 за всё до 6 чел.
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
🚶 Пешая
Групповая
12 часов
Из Махачкалы в Гамсутль + Салтинский водопад
Начало: Махачкалы, ул. Буганова 14
Расписание: по календарю
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
4 000 за человека
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Добрый вечер, Махачкала!» - экскурсия по ночному городу
Начало: Начало экскурсии улица Гамзатова Русский театра
Расписание: По колендарю
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:15
50004 500 за всё до 10 чел.
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Трекинг-поход на Гунибское плато и гору Маяк в Дагестане
Начало: Ул. Акушинского, д. 28
Расписание: Ежедневно.
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
15 950 за всё до 4 чел.
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Три локации за один день: Зизикское ущелье, Дербент и экраноплан «Лунь»
Начало: По месту проживания туристов
Расписание: ежедневно
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    31 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие истории о Махачкале, экскурсия прошла просто на одном дыхании!
    Отличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающиеОтличный гид с фантастическими знаниями и любовью к своему городу! Спасибо за корабельный дом и захватывающие
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Махачкала: старинная и современная
    Спасибо большое за экскурсию! Интересно, насыщенно. Гид ответил на все наши вопросы, рассказал интересно о Дагестане исторические события и провел
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    по улочкам, по которым мы бы сами не прошли, не зная таких интересных аутентичных мест. Рекомендуем. Интересно узнать от местного жителя историю его родины, интернет такой атмосферы не даст.

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Экспресс-экскурсия по Махачкале
    Было очень интересно и познавательно. Гид просто замечательный
  • С
    Света
    27 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце и мы увидели красочную,солнечную
    читать дальше

    Махачкалу. Гид очень интересно рассказывала,было приятно общаться,шутила). Что особенно понравилось-это старинные фотографии! Это было очень круто сравнить ДО и ПОСЛЕ. Мы прошлись по главным улицам,посмотрели красивые места. Спасибо огромное за впечатления!

    Экскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнцеЭкскурсия у нас была 17 мая,проводила Хадижа. Это был супер день! Сначала шел дождь,потом вышло солнце
  • С
    Софья
    27 мая 2024
    Путешествие в ночной и дневной Грозный, а также в Аргун и Шали
    Ночной Грозный просто шикарен 👌 Ездили с Амином. Очень приятный и культурный молодой человек. Рассказал об основных достопримечательностях Грозного.
  • Л
    Лариса
    26 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились на 18.30, но наш
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    самолет задержался и начать экскурсию мы смогли только ближе к 20 часам. Спасибо большое, что не отменили экскурсию, хоть и поздно вечером, но мы смогли посмотреть город! У нас была замечательный экскурсовод Зара, благодаря которой мы узнали много нового, как о самом городе, так и о Дагестане в целом. Мы гуляли по улицам почти ночной Махачкалы, заходили внутрь домов и двориков и слушали ее увлекательный рассказ о местах, которые видели. И даже моросящий дождик не испортил нам впечатления от экскурсии) Зара, спасибо большое за экскурсию и потраченное на нас вечернее время!

    В Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. ДоговорилисьВ Махачкале мы были проездом и ограничены по времени, но нам очень хотелось посмотреть город. Договорились
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Древний город Дербент. Крепость
    Очень понравилась экскурсия в Дербент. Гид Магомед забрал нас от нашего места жительства, по дороге рассказывал про жизнь и традиции
    читать дальше

    Дагестана, по дороге останавливались чтобы сфотографировать маковые поля, заехали посмотреть на экраноплан Лунь. В крепости Нарын-Кала был отдельный экскурсовод, далее прошлись по улочкам и увидели как живут местные, зашли на территорию мечети, посмотрели Армянскую церковь, ныне это музей, и поехали на набережную Дербента. Все понравилось, рекомендую

  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании, жителях. С удовольствием ответила на все наши вопросы.
    Хочу поблагодарить за экскурсию Хадижу! Проводила у нас экскурсию. Очень много узнали о городе, его основании
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    История Махачкалы и Дагестана
    Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об истории Дагестана и Махачкалы. Получили настоящее удовольствие, спасибо большое за организацию и проведение! Очень рекомендуем начинать знакомство с Махачкалой с такой экскурсии!
    Экскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации обЭкскурсию по Махачкале проводила Зара. Остались очень довольны! Экскурсия очень познавательная, динамичная. Море интересной информации об
  • Т
    Тамара
    22 мая 2024
    Древний город Дербент. Крепость
    18. 05 ездили в Дербент с Абдулхамидом. Экскурсия получилась отличная! По дороге посмотрели боевой летучий корабль «Лунь», старейшую в России Джума-
    читать дальше

    мечеть, прогулялись по променаду вдоль моря. Экскурсию по поразительной древнейшей крепости Нарын- Кала отлично провел Иосиф! Абдулхамид занимательно рассказывал о Горских обычаях и обрядах, и было очень интересно! Спасибо ему! Рекомендуем экскурсию всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Пешеходные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Прогулка по Махачкале
  2. История Махачкалы и Дагестана
  3. Махачкала известная и неизведанная
  4. Экспресс-экскурсия по Махачкале
  5. Махачкала: старинная и современная
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Гимринский тоннель
  4. Самое главное
  5. Бархан Сарыкум
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Язык Тролля
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в июне 2024
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