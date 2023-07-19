Горный Дагестан
За эту неделю вы познакомитесь с жизнью и бытом местных жителей, с их уникальными традициями и культурой, узнаете о героическом прошлом Дагестана и воочию увидите самые красивые места «страны гор». Вас ждет домашняя атмосфера кавказского гостеприимства!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Сулакский каньон, Гимринская башня
Сбор группы в аэропорту г. Махачкала, на ж/д вокзале и с центральных отелей (11:00-11:30), если туристы приехали в Махачкалу накануне.
Рекомендуемое время прилета — до 12:00.
Групповые трансферы из аэропорта, ж/д вокзала.
Яркие эмоции вам обеспечит катание на скоростном катере по крупнейшему водохранилищу Северного Кавказа.
Вы увидите потрясающее своей красотой ущелье, на дне которого под толщей воды покоится аул Старый Чиркей.
Знаменитая зелёная ленточка Сулакского каньона, извиваясь между тесных скал, сверкая на солнце, несет свои воды от плотины Чиркейской ГЭС до Миатлинской плотины.
С обзорной площадки поселка Дубки вам откроется вид на самые эффектные его изгибы.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель.
(Возможна замена главного блюда по запросу).
Переезд в гостевой дом для заселения.
Проехав через самый длинный автодорожный тоннель России, длиной 4304 м, вы окажетесь в самом сердце Дагестана.
По пути вас ждут строгие вершины скалистых гор, Гимринская башня, где пал в битве первый имам Дагестана и изумрудные воды Ирганайского водохранилища.
Новый Гоор, Старый Кахиб
Завтрак в гостевом доме.
Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.
Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь не только архитектурой, но и ландшафтом.
После прогулки вы отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.
Старый Гоор — настоящая жемчужина Дагестана.
Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте.
Вы увидите старинные сторожевые башни, которые наоборот сейчас охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.
Возвращение в гостевой дом.
Гамсутль, Гуниб
Завтрак в гостевом доме.
Гамсутль — еще одна топовая достопримечательность республики.
Затерянный среди гор, покинутый всеми жителями, он эффектно расположился на склоне горы.
Узкие улочки древнего поселения увлекут вас в глубины истории.
К Гамсутлю ведет треккинговый маршрут, проходящий через лес.
По пути вы сможете освежиться ледяной водой из горного источника и перевести дух.
На обед вы отправитесь в Гуниб, прославленный событиями 1859 года.
Здесь вы попробуете традиционные блюда аварской кухни.
Небольшой краеведческий музей Гуниба расскажет об истории Кавказской войны и о человеке, неразрывно с ней связанного.
После насыщенного историей и красотой природы дня вы возвращаетесь в гостевой дом.
Хунзахское высокогорное плато, отъезд
Завтрак в гостевом доме.
Выезд с вещами.
Хунзахское высокогорное плато — самое обширное в Дагестане.
Это родина великих воинов и поэтов.
Цолотлинский каньон, расположенный у подножия крепости 19 века, впечатляет своим размахом.
Вы прогуляетесь по самому краю, под шум срывающихся на дно каньона рек Тобот и Итля-тляр.
Вдохновившись видами, вы отправитесь на обед в Шамильский район, где будут представлены блюда традиционной аварской кухни.
Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду.
Вылет после 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в барнхаусах в ауле Чалда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость 1/2 twin/dbl
|39 000
|Стоимость singl
|48 000
|Детям до 12 лет
|35 100
Доп. ночь в отеле при двухместном размещении — 6 000 руб.
Доп. ночь в отеле при одноместном размещении — 5 000 руб.
Варианты проживания
Сафари Чалда by Reston
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в горах (барнхаус)
- Питание по программе тура (HB)
- Катание на катере
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за доп. плату
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Дагестан, Махачкала
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
- Сколько человек будет в туре?
Одна группа (машина) максимум 5 человек, количество групп неограниченно.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору