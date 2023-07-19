2 день

Новый Гоор, Старый Кахиб

Завтрак в гостевом доме.

Старый Кахиб спрятался на склоне горы, дома здесь как будто растут из скалы, надёжно укрывая своих обитателей от взора посторонних.

Вы прогуляетесь среди древних руин, любуясь не только архитектурой, но и ландшафтом.

После прогулки вы отправитесь в Новый Гоор, где вас ждёт сытный обед у гостеприимной аварской семьи.

Старый Гоор — настоящая жемчужина Дагестана.

Именно здесь вы сделаете шикарные фотографии на «языке тролля», названном так кем-то из первых туристов, что конечно является отсылкой к норвежской достопримечательности, и ни на йоту не уступает ей по красоте.

Вы увидите старинные сторожевые башни, которые наоборот сейчас охраняются государством, и хранят в себе легенды былых веков.

Возвращение в гостевой дом.